Bad Düben

Die Kurstadt Bad Düben ist um eine kleine Attraktion reicher. Künstler Jürgen Pisarz hat seine neue „Galerie Garage“ auf seinem Grundstück in der Steinstraße 6 eröffnet. In den vergangenen Wochen verwandelte der 67-Jährige eine mit allerlei Dingen vollgestellte Garage in eine Minigalerie für seine selbstgestalteten Kunstwerke aus Holz. „Die Garage war vollgestellt mit vielen Sachen. Da ich über die vergangenen Jahre viele kleine und größere Kunstwerke geschaffen habe, wollte ich diese an irgendeinem Ort auch präsentieren. Und so kam mir die Idee, diesen Raum dafür zu nutzen“, erzählt Pisarz.

Zur Galerie Der Bad Dübener Jürgen Pisarz hat in den vergangenen Jahren viele Kunstwerke geschaffen. Jetzt stellt er sie in seiner Garage aus.

Etwa 50 Objekte sind zu sehen

Die Garage bekam frische Farbe und einige Holzpodeste. Insgesamt zeigt Pisarz jetzt rund 50 Objekte aus den vergangenen Jahrzehnten seines Schaffens. Mit der Galerie will er aber auch ein Vorurteil über sich selber loswerden. „Viele nennen mich schlicht und ergreifend Holzkünstler. Das ist nur bedingt richtig. Und eigentlich wollte ich diesen Titel auch loswerden. Ich gestalte schon immer Skulpturen“, so Pisarz. Der Bad Dübener ist bekannt für seine einfachen aber schönen Kunstwerke aus Holz und seinen bekannten Slogan „Komplizierte Sachen machen ist einfach. Einfache Sachen zu machen ist kompliziert“.

Anzeige

Ausdruck mit wenigen Formelementen

Pisarz kreiert ausdrucksstarke Skulpturen mit natürlicher Eleganz, geschliffen in feiner Perfektion. In seinem Atelier sind viele seiner Werke im Regal aufgereiht. Seine Kunstwerke zeichnen sich durch gerade Linien oder nach innen oder außen gewölbte Formen aus. Diese besondere Merkmal seiner Kunst hat sich der Rentner in vielen Jahren seiner Arbeit angeeignet. „Ich habe gelernt, mit wenigen Formelementen etwas auszudrücken. Auch einfache Lösungen besitzen Eleganz. Man soll die Dinge so einfach machen wie sie sind, aber nicht einfacher“, sagt Pisarz.

Weitere LVZ+ Artikel

Derzeit schwierig auszustellen

Auch die Coronazeit macht um den Bad Dübener keinen Bogen. Ausstellungen und Präsentationen fielen aus. „Es ist schwer, jetzt einen Termin für eine Ausstellung zu bekommen. Auch in Bad Düben. Und so werde ich im zweiten Halbjahr neue Skulpturen erschaffen“, kündigt Pisarz an.

Liebe zum Holz seit der Kindheit

Der 1952 in Eilenburg geborene Künstler entdeckte schon als Kind seine Liebe zum Holz. Er schnitzte auf Wanderungen im Wald Borken und kaufte sich später ein Schnitzbuch. Nach der Schule begann er eine Berufsausbildung zum Werkzeugmaschinenbauer. Später folgte ein Studium der Informationstechnik. Anschließend arbeitete er als Projekt- und Entwicklungsingenieur in der Prozesstechnik. 1990 machte er sich in der Elektronikbranche selbstständig, blieb jedoch immer künstlerisch tätig.

Eintreten, wenn das Hoftor offen steht

„Ich arbeite grundsätzlich mit allen Holzarten, die die Natur mir bietet. Dabei schwöre ich vor allem auf einheimische Materialien. Laub- und Obstgehölze haben eine besondere Anziehungskraft für mich. Das Holz finde ich bei meinen zahlreichen Unternehmungen. Doch bevor es bearbeitet werden kann, muss es in der Regel gelagert werden. Am besten zehn Jahre. Dann lässt es sich gut verarbeiten“, weiß der 67-Jährige.

Zu sehen sind die Kunstwerke in der „Galerie Garage“ nach telefonischer Absprache und wenn das große Hoftor am Grundstück offen steht.

Von Steffen Brost