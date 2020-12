Leipzig

„Wo ist er denn jetzt hin?“, fragt Oberarzt Uwe Schulz besorgt, weil sein Patient schon wieder behutsam, aber auch bestimmt in Richtung Station aufgebrochen ist. Der Patient ist Pfarrer, heißt Christoph Tretschok und feiert gerade seinen 59. Geburtstag. Und zwar auf eine ganz eigene Weise: Er gibt im Krankenhaus Interviews.

„Um Mut zu machen“

Nicht aus Geltungssucht – dazu ist der Geistliche Tretschok viel zu sehr geerdet. Sondern, um sich zu revanchieren, bei Ärzten, Schwestern und Pflegepersonal am Leipziger Herzzentrum. „Für die Freundlichkeit hier bin ich sehr dankbar“, sagt er. Und natürlich für sein neues Herz und die damit verbundene neue Lebenschance. Das sei ein schönes Zeichen, dass man gegen Corona setzen sollte, findet Tretschok. „Damit die Leute mal sehen, es geht auch vorwärts. Um Mut zu machen und Vertrauen zu schenken.“ Für ihn selbst hat eine lange Zeit des Leidens ein gutes Ende genommen.

Früher habe er in der Freizeit gern Sport getrieben oder gebastelt. Sei viel gewandert, habe Tischtennis gespielt. „Ist schon ärgerlich, wenn einen dann die älteren Leute mit ihrem Rollator überholen“, meint er über die Zeit davor trocken. Eine Herzmuskelschwäche nahm ihn aus dem Rennen.

„Bei den Leuten, mit den Leuten sein“

Früher, da war er in Quedlinburg an der Pfarrkirche St. Mathilde. Mittlerweile aber ist er gewechselt nach St. Peter und Paul in Dessau, das zum Bistum Magdeburg gehört. Er organisiert dort Gottesdienste und besucht die Menschen. „Da ist etwas, was man auch gern macht: bei den Leuten, mit den Leuten sein“, lächelt Tretschok hinter seiner Schutzmaske. Umgekehrt wüssten die Menschen dort auch, was sie an ihrem Pfarrer hätten, meint er selbstbewusst.

Ob er da wieder hingeht? „Ja, natürlich“, sagt er im Brustton der Überzeugung, als habe das nie zur Disposition gestanden. „Wenn ich wieder fit bin, werde ich meinen Dienst dort weiter tun.“ Ein Pfarrer dürfe ja normalerweise bis 70 arbeiten. „Und das möchte ich auch“, sagt er. „Priester sein ist kein Job, den man ausübt, sondern es ist Berufung – wie auch beim Arzt.“

„Dann lege ich alles in Gottes Hände“

In Behandlung am Herzzentrum ist er seit 2008. Im vergangenen September erlitt er dann eine Entzündung. Der Bruder fuhr ihn in die Klinik. „Das war der Zeitpunkt, an dem ich erfuhr, dass ich ein neues Herz bekommen muss.“ Hatte er Angst davor? „Nein“, sagt Tretschok und schüttelt bestimmt den Kopf. Habe er aber nicht gefürchtet, aus dieser Welt abberufen zu werden? „Damit setzt man sich beizeiten auseinander. Wenn die Schwester mit 18 gestorben ist und die Mutter mit 55“, sagt er nachdenklich. „Nein, um mich habe ich keine Angst gehabt.“

Viel schlimmer sei, dass man in einem solchen Fall die Freunde verliert und die Freunde einen verlieren. „Das ist der größte Verlust. Aber sonst...“ Er spricht nicht zu Ende. „Ich weiß, dass es irgendwann so sein wird und so sein muss. Dann lege ich alles in Gottes Hände.“ Mit diesem Gedanken sei er schließlich ganz ruhig in die fünf- bis sechsstündige Operation gegangen. „So wie es kommt, kommt’s.“

Spendenbereitschaft im US-Führerschein

Es kam optimal: Am 28. Oktober wurde Tretschok auf der Herztransplantationsliste hochdringlich eingestuft, drei Wochen später schon die Operation. Für Professor Diyar Saeed, leitender Oberarzt und Bereichsleiter Kunstherz und Herztransplantation, war es die 40. Transplantation im Jahr 2020. Mittlerweile sind es 41. Damit steht das Herzzentrum auf Platz 2 in Europa.

„In Deutschland sind die Wartezeiten ungleich länger als in anderen Ländern“, sagt Saeed. „In den USA wartet man derzeit zum Teil nur eine Woche. Das ist ein Traum, den wir hier so nicht erleben werden.“ Weil jenseits des Atlantiks die Bereitschaft dazu viel höher sei und beispielsweise in jedem Führerschein stehe, dass der Inhaber Spender ist.

„Wir waren sehr zufrieden“

Wichtige Faktoren bei der Transplantation sind Gewicht, Größe, Blutgruppe und Geschlecht. Wer beispielsweise Blutgruppe null hat, wartet in Deutschland ein halbes bis ein ganzes Jahr auf so ein Organ. Tretschok hatte Glück. Oder Beistand von ganz oben.

„Das Herz hat von Anfang an wunderbar geschlagen und wir waren mit dem Verlauf insgesamt sehr, sehr zufrieden“, sagt der gebürtige Iraker Saeed, der über Düsseldorf, mehrere Kliniken in den USA und das Herzzentrum Bad Oyenhausen vor zwei Jahren nach Leipzig kam. „Die meisten Patienten fühlen sich aber erst sechs bis zwölf Wochen nach der Operation richtig gut“, erklärt der gebürtige Kurde.

Abschied vom Gehackten

Weihnachten wird Tretschok nun in der Reha-Klinik in Schmannewitz verbringen. „Und danach geht es nach Hause.“ Dort wolle er dann peu a peu schauen wie er im Haushalt im Pfarrhaus in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), wo er wohnt, zurechtkomme. Keimanfälliges Kücheninventar müsse beseitigt, ernährungsmäßig viel umgestellt werden. „Manche Dinge darf ich einfach nicht mehr essen – bestimmtes Obst und Fisch, aber auch rohes Gehacktes beispielsweise.“ Und listig grinsend fügt er hinzu: „Das mit dem Gehackten ist das Schlimmste, was es gibt für einen Mansfelder.“

Eine Frage, die bleibt dann doch noch. Tretschok? Da war doch was. Ist der Pfarrer mit dem Fußballer René Tretschok verwandt? „Entfernt über meinen Vater“, bestätigt er. „ René war Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund, danach ging er zur Hertha nach Berlin. Und jetzt hat er in Wolfen eine Fußballschule.“

Geburtstag mit den Medien

Dass er nun seinen Geburtstag mit Journalisten verbringt, sei nicht weiter schlimm. „Ich darf ja dreimal Geburtstag feiern“, lächelt Tretschok. „Am 9. Dezember, am 17. November, dem Tag der Operation, und am 24. Dezember, dem Tag meiner Taufe.“ Und er wäre nicht der Pfarrer Tretschok, wenn er nicht noch einen Witz für die Medien zum Abschied auf Lager hätte: „Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie schön negativ.“

Von Roland Herold