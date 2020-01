Heute ein König: Sachsens erster Ministerpräsident Kurt Biedenkopf wird 90 Jahre alt

Dresden

„Er lebt ein bisschen in einer anderen Welt, ist primär interessiert an Kompromissen“, sagt Sachsens Altministerpräsident Kurt Biedenkopf in der „Zeit“ vom 4. Oktober 2017 über seinen Nachfolger Stanislaw Tillich, „ein Ministerpräsident ist aber etwas anderes als ein Präsident“. Er jedenfalls – Biedenkopf – sorge sich um sein Lebenswerk. Tillich ist da bereits angeschlagen, nachdem die CDU bei der Bundestagswahl im Freistaat nur Zweiter hinter der AfD geworden ist.

14 Tage später wirft Tillich endgültig das Handtuch, noch einmal zwei Monate danach folgt ihm Michael Kretschmer im Amt und rund ein weiteres halbes Jahr danach gibt Biedenkopf sein Haus am Chiemsee auf und zieht mit seiner Gattin zurück an die alte Wirkungsstätte nach Dresden. „König Kurt“ ist wieder da. Wer im politischen Dresden geglaubt hatte, Biedenkopf würde nach seiner zwölfjährigen Regentschaft irgendwann loslassen, sieht sich getäuscht.

Wurzeln in Mitteldeutschland

Rückblende: Zu den royalen Sehnsüchten der Sachsen nach der Wende passt einer wie Biedenkopf wie kein Zweiter. Obwohl 1930 in Ludwigshafen geboren, hat der charismatische Vollblutpolitiker doch auch Wurzeln in Chemnitz, woher sein Vater stammt, der technische Direktor der Buna-Werke. In Schkopau besucht Biedenkopf das Gymnasium, bevor er vor der anrückenden Roten Armee durch amerikanische Truppen nach Hessen in Sicherheit gebracht wird.

Zur Galerie Kurt Biedenkopf hat den neu gegründeten Freistaat Sachsen nach der Wende wie kein Zweiter geprägt. Impressionen aus dem Leben eines Vollblut-Politikers.

Biedenkopf studiert dann Anfang der 1950er Jahre Politikwissenschaft in den USA sowie Rechtswissenschaften und Nationalökonomie in München und Frankfurt/M., wo er auch promoviert. 1963 habilitiert er dort für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht und leitet folgerichtig zwischen 1968 und 1970 die „Biedenkopf-Kommission“ für betriebliche und unternehmerische Mitbestimmung. Mit 37 ist er der jüngste Hochschullehrer Deutschlands, gilt als Querdenker. Doch die Karriere geht noch weiter steil nach oben. Bis 1977 ist er CDU-Generalsekretär, bis 1980 auch Bundestagsmitglied und enger Vertrauer von CDU-Chef Helmut Kohl. Bis die Männerfreundschaft zerbricht und er das Parteiamt aufgibt.

Biedenkopf zieht sich auf das Amt des Chefs der CDU Westfalen-Lippe und der CDU Nordrhein-Westfalens zurück. Eine Funktion, die er 1987 zugunsten Norbert Blüms ganz aufgibt. Biko, wie ihn Freunde und Gegner nennen, legt sein Mandat nieder und nimmt zum ersten Mal Abschied von der Politik. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits zum zweiten Male verheiratet, mit seiner Frau Ingrid, mit der er eine symbiotische Beziehung eingeht. Die Biedenkopfs sind von nun an nur im Doppelpack zu haben. Ingrid wird seine einflussreiche Ratgeberin.

„Ich wollte mithelfen, die Brücke zu schlagen“

1990, nach dem Fall der Mauer, das Comeback. Biedenkopf wird Professor für Wirtschaftslehre an der Uni Leipzig. Die Idee dazu sei vom Gewandhauskapellmeister Kurt Masur gekommen, erinnert er sich später: „Dann sind sie einer von uns, hat Masur mir gesagt.“ Rückblickend sagt er: „Ich wollte damals mithelfen, die Brücke in eine freiheitliche Gesellschaft zu schlagen.“

Noch im selben Jahr kandidiert er mit der CDU bei der sächsischen Landtagswahl und holt auf Anhieb die absolute Mehrheit. Er wird CDU-Landeschef, erster Ministerpräsident Sachsens und „König Kurt“ – 12 Jahre lang. Noch heute sprechen viele von einem Glücksfall. Unter seiner Führung entwickelt sich Sachsen zum Musterländle im Osten. Große Ansiedlungen in Leipzig und Dresden schaffen dringend ersehnte Arbeitsplätze. Ingrid wird an seiner Seite Landesmutter, gründet unter anderem eine Multiple-Sklerose-Stiftung und sammelt Geld für die Wiederrichtung der Dresdner Frauenkirche und die Sanierung von St. Aegidien in Oschatz. Die sächsische Politik – so erzählen es Beteiligte später – wird in den Anfangsjahren am Küchentisch von Ingrid Biedenkopf gemacht.

Der Abgang und sein Nachfolger

Bald aber geraten die Biedenkopfs auch wegen unappetitlicher Geschichten in die Schlagzeilen. So soll der Freistaat zu überhöhten Preisen einen Bürokomplex im Leipziger Stadtteil Paunsdorf angemietet haben, der von einen Duz-Freund errichtet wurde. Dann stehen plötzlich Vorwürfe im Raum, Biedenkopf habe jahrelang zu wenig Miete für seine Dienstvilla bezahlt. Beim Einkauf in der Dresdner Ikea-Filiale soll das Ehepaar einen Rabatt von 15 Prozent verlangt haben. Schlagzeilen, an die sich heute kaum noch einer erinnert, die damals aber das Vertrauen erschütterten.

2002 tritt Biedenkopf zurück. Ihm folgt Finanzminister Georg Milbradt, den Biedenkopf aus Nordrhein-Westfalen geholt hat und der nach der Wahl 2004 eine Koalition mit der SPD eingehen muss. Mit ihm kommen auch die Krise der SachsenLB und deren Notverkauf. Biedenkopf und Milbradt verbindet da bereits herzliche Abneigung, nachdem der Ministerpräsident Milbradt entlassen und ihm bescheinigt hatte, er sei ein „hoch begabter Fachmann, aber ein miserabler Politiker“.

Umtriebiger Biedenkopf

Biedenkopf schreibt an den „lieben Georg“ und legt diesen den Rücktritt angesichts des Banken-Debakels nahe. „Dafür, Georg, trägst Du die politische Verantwortung. Ich erwarte von Dir als meinem Nachfolger, dass Du zu dieser Verantwortung auch persönlich stehst.“ 2015 – lange danach – sendet Milbradt Zeichen der Versöhnung an seinen Vorgänger. Biedenkopf antwortet in einem Brief – dessen Inhalt er nicht preisgibt. Hartnäckige Fragen danach beantwortet er mit eisernem Schweigen.

Biedenkopf bleibt umtriebig, wird unter anderem Vorsitzender des Aufsichtsrates der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen und übernimmt eine Forschungsprofessur am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bald steht er auch Milbradts Nachfolger Stanislaw Tillich kritisch gegenüber. Als öffentlich wird, dass der Freistaat die Veröffentlichung von Biedenkopfs Tagebüchern mit über 300 000 Euro bezuschusst hat, taucht rasch die Frage nach dem Auftraggeber auf. Tillich aber schweigt.

Rückkehr vom Chiemsee

Nun aber ist Biedenkopf zurück, mischt sich ein, zieht Strippen. Er macht Wahlkampf für Kretschmer, auf den er große Stücke hält, wirbt für eine Kenia-Koalition und taucht mit Ehefrau Ingrid wieder auf den Parteitagen der CDU auf. Noch immer halten sie sich an den Händen.

Noch immer hat sein Wort Gewicht, noch immer überrascht er Freunde und Gegner. So bescheinigt Biedenkopf der Linken mit Blick auf die Thüringer Entwicklungen: „Sie hat sich verändert.“ Die AfD dagegen ist ihm suspekt. „Schon jetzt zeigt sich, dass ihre Führungsleute zwar die Macht, aber nicht das Wohl der Bevölkerung anstreben“, warnt er. Warum er sich noch immer so engagiere, wird der begeisterte Modelleisenbahner oft gefragt. Das beantwortet Biko dann stets mit Blick auf seine Enkel: „Ich möchte nicht, dass sie eines Tages ihren Großvater in Haft nehmen für Entwicklungen, die sie unlösbaren Konflikten aussetzen, im eigenen Land und in Europa.“

Am Dienstrag wird Kurt Biedenkopf 90. Seinen Geburtstag will er standesgemäß feiern: Unter dem Motto „Die Ordnung der Freiheit: Leben in Verantwortung für sich und andere“ will er mit seinen Nachfolger Michael Kretschmer bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Dresden über die Zukunft Sachsens diskutieren. Tillich und Milbradt sind auch eingeladen.

Von Roland Herold