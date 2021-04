Heute im Liveticker: Köpping über Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung

Leipzig/Dresden

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) will am Dienstag über die aktuelle Corona-Lage in Sachsen informieren. Ab etwa 13 Uhr soll es auch um die Impfsituation im Freistaat und die Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung gehen. Die aktuellen Regeln gelten nach derzeitigem Stand vorerst bis zum 9. Mai. Verschärft wurden sie seit dem Wochenende durch die bundesweit einheitliche Notbremse.

Die Pressekonferenz findet im Anschluss an die 83. Kabinettssitzung der Landesregierung statt. Dabei soll es neben der Corona-Situation auch um Sozialwohnungen und die Kohleregionen gehen. Über diese Themen informiert Entwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU).

Die wichtigsten Infos gegen 13 Uhr im Liveticker