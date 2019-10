Heute ist Weltspartag: Was sagt ein Schatzmeister zum Thema Geld?

Der Ursprung des Weltspartages geht auf den Ersten Internationalen Sparkassenkongress (First International Thrift Congress) am 30. Oktober 1924 zurück. Es kamen 354 Delegierte aus 27 Ländern, wie Deutschland, Polen, Frankreich und den USA in Mailand zusammen. Der Schlusstag des Kongresses wurde zum „World Thrift Day“ erklärt. In einigen der ursprünglichen Gründungsländer spielt der Tag keine Rolle mehr. Allerdings nimmt die Wichtigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern immer mehr zu. Im Zentrum steht an diesem Tag – wie der Name es schon ausdrückt – die Förderung des Sparens.