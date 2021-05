Schkeuditz

Die Corona-Pandemie hat viele Gesichter: Patienten, die kaum etwas von der Krankheit verspüren und Schwerstkranke auf Intensivstationen. Ein bisher weniger bekanntes ist das Post-Covid-Syndrom. Es trifft oft leistungsstarke Menschen, die noch Wochen nach der Krankheit kaum Treppe steigen können, unter Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gedächtnisstörungen oder Kurzatmigkeit leiden oder auch keine Speisen schmecken. Im Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz gibt es nun die erste Post-Covid-Tagesklinik in Sachsen, in Chemnitz wurde ein neues Forschungsprojekt an der Technischen Universität (TU) gestartet.

„Kranke Genesene“

Nach der seit Februar existierenden Post-Covid-Ambulanz in Altscherbitz geht nun am Montag dort auch die Tagesklinik an den Start. Damit stehen vier Wochen lang je fünf Therapieplätze zur Verfügung. Die ersten Patienten sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. Oberärztin Dr. Jana Abitzsch sagt: „Das Gefühl, nicht zu wissen, was mit einen passiert, führt oft zu einer regelrechten Ohnmacht bei den Patienten.“

Sie spricht von einen „Teufelskreis“ und von „kranken Genesenen“. Auf dem Programm stehen deshalb unter anderem Stressbewältigung, Achtsamkeit, Bio- und Neurofeedback, Musik-, Kunst- und Sporttherapie sowie Ernährungsberatung. Ein Riechtraining mit Rose, Zitrone, Eukalyptus und Gewürznelke beispielsweise läuft unter Achtsamkeitstherapie. Die Verbesserung der Frustrationstoleranz unter Ergotherapie.

Noch keine Leitlinien

Derzeit gäbe es noch keine Leitlinien zur Behandlung, so Abitzsch, allerdings könnten aus den Therapieempfehlungen zu Erschöpfungsyndromen, Schmerzsyndromen und anderen psychischen Störungen Ableitungen getroffen werden. Auch die Ursachen seien noch nicht vollkommen geklärt. Entweder handele es sich um einen Wochen und Monate andauernden Prozess, in dem der Körper die durch das Virus ausgelösten Entzündungsreaktionen abbauen muss. Oder um Auto-Immunerkrankungen, da das Immunsystem Schwerstarbeit bei der Überwindung der Krankheit zu leisten hat.

Psychische Symptome wiederum könnten als Folge der körperlichen Belastung entstehen oder durch die Infektion aktiviert oder reaktiviert werden.

Köpping prüft Unterstützung

Die ärztliche Direktorin, Dr. Barbara Richter erklärt: „Entstanden ist das Ganze, weil uns auf der Depressionsstation Patienten mit mittelschweren Covid-Erkrankungen auffielen, deren Atemprobleme einfach nicht mehr organisch zu erklären waren.“ Sie wünscht sich, dass mehr Psychiater in Sachsen dem Altscherbitzer Beispiel folgen. Der Bedarf dürfte bei 280.000 positiv Getesteten in Sachsen jedenfalls enorm sein. Schon jetzt betrage die Wartezeit in der Ambulanz drei bis vier Monate.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) betont, die Langzeitwirkungen von Corona werden Sachsen noch lange Zeit beschäftigen. „Wir lernen jeden Tag dazu, was Covid und was Long-Covid betrifft.“ Altscherbitz sei mit seiner Initiative deutschlandweit sehr früh gewesen. Gleichzeitig kündigte sie an, den Bedarf solcher Behandlungen prüfen zu lassen und möglicherweise auch Unterstützung zu leisten.

Corona als Versicherungsfall

Mit den Langzeitfolgen von Covid-19 befasst sich auch ein Forschungsprojekt der TU Chemnitz. Finanziert wird es von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). „Eine Erkrankung mit Covid-19 wird bereits unter bestimmten Voraussetzungen als Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannt“, sagt Projektleiterin Katrin Müller. Seit Beginn der Pandemie erhielten die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zunehmend Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit sowie Arbeitsunfallmeldungen im Zusammenhang mit Corona. Bis Ende April wurden so 71.273 Berufskrankheiten anerkannt.

Aufgrund ihrer Berufstätigkeit besonders gefährdet sind Beschäftigte im Gesundheitsdienst, zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie Beschäftigte in der Wohlfahrtspflege oder in Laboratorien. „Unklar ist bisher, welche Folgeerkrankungen und Langzeiteffekte Covid-19 auf die physische und psychische Gesundheit sowie Arbeitsfähigkeit bewirkt und ob krankheitsbedingte Einschränkungen dauerhaft sind“, so die Chemnitzer Wissenschaftlerin.

Langzeitstudie startet

Im Forschungsprojekt werden deshalb Patientinnen und Patienten nach dem Abschluss der Akutphase einer Erkrankung im Rahmen einer Langzeitstudie beobachtet. Im Mittelpunkt stehen dabei mindestens 115 Personen, die aufgrund ihrer berufsbedingten Erkrankung ein stationäres Heilverfahren genehmigt bekommen haben. Zu vier Messzeitpunkten werden die langfristigen Auswirkungen auf die körperliche Belastbarkeit, psychische Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit erfasst. Zudem soll untersucht werden, ob in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und beruflicher Tätigkeit unterschiedliche Auswirkungen nachweisbar sind.

Von Roland Herold