Hilfe für Ukrainer in Sachsen: Impfzentren sollen Notunterkünfte werden

Die sächsische Landesregierung plant die Umwandlung von Impfzentren zu Notunterkünften für ukrainische Geflüchtete. Das Thema wurde nach LVZ-Informationen bereits am vergangenen Freitag beim regierungsinternen Ausschuss angesprochen, der die Aufnahme der Flüchtlinge koordiniert. Konkret hatte das Finanzministerium darum ersucht, um weitere Aufnahmekapazitäten schaffen zu können. Das Sozialministerium hat demnach bereits vier Objekte im Blick, die dafür teilweise oder ganz zur Verfügung gestellt werden.

Erstaufnahme stark ausgebaut

Die Umwandlung dürfte voraussichtlich kein Problem sein. Die sächsischen Impfkapazitäten wurden zuletzt kaum ausgeschöpft. Anfang März wurden in den Impfzentren und von mobilen Teams knapp 8200 Impfungen in der Woche vorgenommen. Wegen der stark zurückgegangenen Nachfrage hatte das Sozialministerium bereits angekündigt, die Anzahl der staatlichen Impfzentren von derzeit 64 bis Mai auf 29 zu reduzieren.

In den vergangenen Tagen hat die für die Erstaufnahme der Geflüchteten zuständige Landesdirektion die Kapazitäten stark ausgebaut. Unter anderem in der Leipziger Messe sollen bis zu 1700 Personen unterkommen. Aktuell sind insgesamt knapp 8200 Plätze verfügbar, von denen 5785 belegt sind – 3092 davon mit Ukrainerinnen und Ukrainern.

Verteilung nach festem Schlüssel geplant

Mit der systematischen Verteilung der Geflüchteten aus den Erstaufnahmen an die Kommunen wurde bislang noch nicht begonnen. Damit werde im Laufe der Woche gerechnet, wenn die Möglichkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte geklärt sind, hieß es am Montag auf Anfrage aus der Landesdirektion. Ab kommender Woche solle die Verteilung nach einem festen Schlüssel erfolgen, teilte die Behörde mit. Die Stadt Dresden hat aber unabhängig davon in der vergangenen Woche 300 Personen aufgenommen.

Mittlerweile gibt es auch Bemühungen, die Suche nach freien Kapazitäten besser zu organisieren. Die Landkreise hatten nach LVZ-Informationen um ein geordnetes Verfahren gebeten. In Einzelfällen hätten sich Freistaat und Kreis um dasselbe Objekt bemüht, hieß es. Die kommunale Ebene soll nun an den täglichen Sitzungen der Arbeitsgruppe teilnehmen, die für die Regierung neue Liegenschaften organisiert.

Prognose über Ankünfte nicht immer verlässlich

Die Planung der vorzuhaltenden Räumlichkeiten bleibt aber nach wie vor ein Problem. Die sächsischen Stellen beklagen, dass Informationen – die auch über den Bund kommen – nicht immer verlässlich sind. So hieß es vergangene Woche, dass mehrere Züge voller Geflüchteter aus Prag in Dresden erwartet würden, was dann aber nicht eintrat. Auch die Schätzung der über Polen ankommenden Ukrainer in Görlitz soll stark variieren. Die Regierung geht von drei Sonderzügen täglich aus Breslau aus. Zudem liegen weiterhin keine belastbaren Zahlen darüber vor, wie viele Flüchtlinge privat untergekommen sind. Teilweise sind die kommunalen Stellen mit der Registrierung überfordert.

Die Stadt Leipzig kündigte am Montag an, ihr Ankommenszentrum deutlich zu vergrößern. Vor der Anlaufstelle, an der sich die Geflüchteten registrieren können, um staatliche Hilfe zu bekommen, bildeten sich mitunter lange Schlangen.

Von Kai Kollenberg