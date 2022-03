Dresden

Die Probleme häufen sich: Die Stadt Leipzig kommt mit der Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine nicht hinterher, die für staatliche Hilfe die Voraussetzung ist. Die Verteilung der Menschen auf die sächsischen Kommunen funktioniert noch immer nicht. Nach wie vor ist auch der Transport beispielsweise aus dem ostsächsischen Görlitz, wo viele Geflüchtete ankommen, in andere Landesteile schwierig. Innenminister Roland Wöller (CDU) kennt diese Probleme. Allerdings: Für deren Lösung sind in seinen Augen andere zuständig.

Folgt man der Argumentation, die der Minister am Dienstag nach der Kabinettssitzung skizziert, hat der Freistaat das Seinige getan. Über 4617 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen verfügte Sachsen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Aktuell sind es knapp 10.000, von denen 3140 mit Ukrainern belegt sind. 3313 freie Plätze sind noch vorhanden, der Rest mit Menschen aus anderen Staaten belegt. Weitere Plätze würden geschaffen.

Wöller: „Registrierung ist ein Flaschenhals“

„Wir fahren hoch, wie es auch immer geht, sagte Wöller. Die Erstaufnahmen sollten aber lediglich als „Puffer“ fungieren, damit die Kommunen Zeit gewinnen können, um die Unterbringung der Geflüchteten zu organisieren. Anders als andere Flüchtlinge haben die Ukrainer bereits einen Aufenthaltsstatus und müssen deswegen nicht in der Erstaufnahme des Landes ausharren. Für sie sind – rein rechtlich – die Kommunen zuständig. Ein Umstand, den Wöller am Dienstag herausstreicht.

Dabei bestätigt der Innenminister, dass es in manchen Kommunen alles andere als gut läuft: „Die Registrierung ist in der Tat ein Flaschenhals, eine besondere Herausforderung, der wir uns widmen müssen.“ Das Verfahren ist trotz einer Vereinfachung zeitaufwendig, weil die Identität mittels bestimmter Technik festgestellt werden muss. In Leipzig, wohin der Freistaat die Ukrainer tagelang zentral brachte, hat die Verwaltung zu kämpfen.

Zentrale Umverteilung läuft noch nicht

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Hilfe geschickt: 20 Personen und 10 notwendige Spezialgeräte für den gesamten Freistaat. Wöller betont, dass diese Unterstützung – trotz ihrer vergleichsweise geringen Größenordnung – zu einer „entscheidenden“ Beschleunigung beitragen werde. Für die Landesregierung verweist er darauf, dass man in den Erstaufnahmen weiter Geflüchtete registrieren werde. Ansonsten sei eben der Bund gefragt.

Ähnlich hält es Wöller bei der Unterbringung der Ukrainerinnen und Ukrainer. Er mahnt eine „faire Lastenverteilung“ an: „Wir brauchen dringend die vom Bund zugesagte Verteilung auf die anderen Bundesländer.“ In Sachsen selbst funktioniert die Verteilung kaum. Zwar haben einige Kommunen in der vergangenen Woche Geflüchtete freiwillig aufgenommen: die Stadt Dresden beispielsweise 300 Personen. Auch diese Woche sollen 150 weitere Ukrainer in die Regionen geschickt werden. Aber ein regulärer Modus wurde nicht etabliert.

Wie viele Unterkünfte in den Landkreisen?

Schon bei der Voraussetzung hakt es: Die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte haben bisher nicht gemeldet, wie viele Wohnungen oder Notunterkünfte sie zur Verfügung stellen können. In der Landesregierung ist von bis zu 20.000 freistehenden Wohnungen die Rede, allerdings ist das nur eine geschätzte Größe. Bis Ende dieser Woche soll es nun eine belastbare Zahl für den ersten systematischen Transfer aus den Erstaufnahmen geben.

Bis dahin kommen täglich voraussichtlich hunderte Ukrainer in Sachsen an. Allein am Montag waren es knapp 300. Und das sind nur diejenigen, die in den Erstaufnahmen registriert wurden. Wie viele privat untergekommen sind, weiß niemand. Zudem treffen beispielsweise in den großen Städten Geflüchtete in nennenswerter Zahl ein, die die Städte selbstständig versorgen.

Sonderzug aus Breslau

Freiwillige Helfer und die Kommunen beklagen auch, dass die Ankunft der Ukrainer nach wie vor chaotisch vonstatten geht. Vor allem in Görlitz, wo die Geflüchteten aus Sonderzügen ankommen, gibt es logistische Probleme. Die Ukrainer werden mit dem regulären Bahnverkehr nach Dresden oder weiter nach Leipzig geschickt. Immerhin: „Morgen soll der erste Sonderzug von Breslau bis nach Leipzig fahren“, sagt Wöller. Aber hier verweist er ebenso auf den Bund. Das Bundesamt für Güterverkehr sei mit der Koordinierung betraut: „Klar ist, dass der Bund Sonderzüge organisieren muss.“

Von Kai Kollenberg