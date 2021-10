Leipzig

Empfinden Ostdeutsche ihre Biografien als Ballast? In ihrer letzten großen Rede am Tag der deutschen Einheit hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angemahnt, dass es mehr Respekt für Ost-Biographien geben müsse. Der Ost-Berliner Historiker und Autor Ilko-Sascha Kowalczuk (54, „Die Übernahme“) äußert sich dazu im Interview.

Herr Kowalczuk, die Kanzlerin hat in Halle mehr Respekt vor ostdeutschen Biographien gefordert. Hilft dieser Appell den Menschen in Ostdeutschland?

Kanzlerin Merkel und der Osten, dazu gibt es zwei Thesen: Eine besagt, dass sie sich aus taktischen Gründen nie als Ostdeutsche präsentiert hat, um stark bleiben zu können und von den mächtigen West-CDU-Verbänden nicht als ,Osttante’ abgeparkt zu werden. Eine andere besagt, dass sie 16 Jahre in einer Blase gelebt hat und gar nichts mitbekommen hat. Ich vertrete aber noch eine dritte These ...

Merkel und die Ost-Falle

...die da wäre?

Ich nenne es politische Feigheit, dass sie jetzt erst Klartext redet.

Feigheit? Warum so ein hartes Urteil?

Weil sie seit vielen Jahren genau wusste, wie die Stimmungslage im Osten ist. Aber aus ihrer Machtperspektive heraus hat sie das nicht thematisiert, um nicht in die Ost-Falle zu geraten. Politisch feige ist es aus meiner Sicht deshalb, weil ich finde, dass sie schon vor Jahren das Risiko hätte eingehen müssen. Sie hätte damit gerade im Westen ein anderes Verständnis für den Osten befördert. Die Reaktion der ausschließlich westlichen Gäste in Halle zeigt ja auch, dass sich eine ganz andere Betroffenheit entwickelt, wenn die Kanzlerin solche Sätze sagt.

Sie können also dem Merkel-Auftritt nichts Gutes abgewinnen?

Große Wirkung mit Äußerung zu „Paul und Paula“

Um nicht falsch verstanden zu werden: Was Kanzlerin Merkel gesagt hat, ist alles vollkommen richtig. Aber es kommt um Jahre zu spät. Ich bin eigentlich ein großer Bewunderer von Angela Merkel, aber in dem Punkt bin ich von ihr enttäuscht. Sie hat ja mitbekommen, welche große Wirkungen sie mit ihren persönlichen Äußerungen erzielt, wie beim Gespräch über ihren Lieblingsfilm ,Die Legende Paul und Paula’. Nur leider hat sie das mit ihren großen Beliebtheitswerten fast nie genutzt.

Was hätte sich denn geändert, wenn Merkel schon vor 16 Jahren zum Amtsantritt ein Ost-Bekenntnis abgegeben hätte?

Vor 16 Jahren hätte sie das nicht machen können, weil die Problemlage in Ostdeutschland eine ganz andere war. So richtig bewusst geworden ist ihr alles erst, als sie 2016 auf der Einheitsfeier in Dresden mit Bundespräsident Gauck angepöbelt wurde. Spätestens dort war klar, dass irgendwas im Osten schief läuft. Da ist es ihr quasi physisch vor die Füße gefallen.

Und welche Reaktionen gab es?

Sie hat das alles natürlich reflektiert. Ein Ergebnis war damals die Einberufung der Regierungskommission ,30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit“, bei der ich ja auch Mitglied war.

„Tacheles-Rede kommt fünf Jahre zu spät“

Hat das was gebracht?

Möglicherweise, meine politische Kritik bleibt jedenfalls bestehen. Eine Tacheles-Rede hätte vor fünf oder auch noch vor drei Jahren eine ganz andere Wirkung erzielt als jetzt, wo klar ist, dass es eine ihrer letzten Reden ist und sie danach Privatier ist. Es wäre eine Versöhnung von großen Teilen des Ostens mit dem Transformationsprozess gewesen. Sie hätte damit den Osten befrieden können. Das wäre ein Beitrag zur Einheit gewesen

Ist die Verleugnung der eigenen Ost-Wurzeln von Merkel quasi als Trend geprägt wurden?

Das ging doch vielen von uns so. Wenn jemand mir in den frühen 1990er Jahren gesagt hat, dass man mir meine Ost-Herkunft gar nicht anmerke, dann habe ich das als großes Lob missverstanden. Diese Überanpassung ist ja typisch für solche historischen Prozesse. Die Verleugnung der eigenen Herkunft, die man bei Angela Merkel und vielen anderen Ost-Politikern übrigens nie im Ausland beobachten konnte, ist durchaus exemplarisch dafür, wie die Einheit abgelaufen ist.

Spielt 31 Jahre nach der Einheit die Ost-Herkunft überhaupt noch eine Rolle? Oder wächst sich das nicht langsam aus?

Es spielt noch in akademischen geisteswissenschaftlichen Nachwuchskreisen eine Rolle. Aber außerhalb dieser Blase ist das kein Thema mehr bei den, wohlgemerkt, Jüngeren. Da geht es nicht mehr um den Osten als Identität, sondern es ist ein Teil der Biografie.

Von André Böhmer