„Historisch“: BMW führt in Leipzig 35-Stunden-Woche ein

BMW in Leipzig geht einen weiteren Schritt in Richtung Ost-West-Angleichung. Bis 2026 soll die Arbeitszeit reduziert werden, so dass dann wie in den bayerischen Werken des Autobauers die 35-Stunden-Woche gilt. Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass es mehrere hundert neue Beschäftigte in Leipzig einstellen will.