Hochsee-Kapitän sitzt seit fünf Monaten im Oschatzer Tiefland fest

Oschatz

Als Kapitän Ralf Hauke Anfang Januar mit seinem riesigen Container-Schiff im spanischen Valencia vor Anker ging und sich auf den Heimweg zu seiner Frau Petra nach Oschatz begab, war die Welt noch nicht aus den Fugen. „Regulär wäre ich dann wieder Mitte März zu meinem nächsten Schiff geflogen“, erzählt er am Telefon. Doch die Corona-Pandemie machte dem 57-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Seinen Heimat-Urlaub musste er um drei Monate verlängern. Nun wird der Oschatzer wahrscheinlich am Dienstag von Amsterdam nach Singapur fliegen und dort am Mittwoch das 350 Meter lange Container-Schiff „ CMA CGM Ivanhoe“ von seinem Kollegen übernehmen.

Schon fast acht Monate auf der Uhr

„Der Kollege, den ich jetzt ablöse, hat schon fast acht Monate auf der Uhr“, weiß Hauke. Die Ablösung im normalen Turnus funktionierte nicht mehr. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie blieben die Flugzeuge am Boden, viele Länder machten ihre Grenzen dicht.

Zwei Mal am Tag seine Körpertemperatur messen

Auch jetzt kann von Normalität keine Rede sein. Vor zwei Wochen hat sich Ralf Hauke in Selbst-Quarantäne begeben. Seit dem 5. Juni muss er zwei Mal am Tag seine Körpertemperatur messen und protokollieren. 48 Stunden, bevor er ins Flugzeug steigt, muss er einen Corona-Test absolvieren und sich außerdem einen Tag vor Abflug ein Gesundheitsticket vom Arzt ausstellen lassen. „Und sollte ich dann am Flughafen in Singapur eine erhöhte Temperatur haben, kann ich gleich wieder umdrehen.“

Endstation New York

Wenn alles wie geplant klappt, wird Hauke die „ CMA CGM Ivanhoe“ und 23 Mann Besatzung in Singapur übernehmen und von dort aus die Häfen Port Klang ( Malaysia), Karachi und Port Quasim (beide Pakistan), Mundra ( Indien) und schließlich New York anlaufen.

Auf hoher See wird das Thema Corona dann kaum eine Rolle spielen. „Das Schiff ist eigentlich die beste Isolierstation, die es gibt – so lange es keinen Kontakt nach außen gibt“, sagt der Kapitän. Doch im Hafen sieht das schon ganz anders aus. Von seiner Hamburger Reederei Offen Group hat der Oschatzer Verhaltensregeln auf 13 Seiten zugeschickt bekommen. Für Besucher an Bord, wie etwa die Hafenbehörde, müssen zum Beispiel an der Gangway Desinfektionsmittel und Masken bereit gestellt werden. Die Lotsen dürfen nicht mehr per Handschlag begrüßt werden. Und Landgang für die Besatzung ist verboten. „Du bist an Bord festgenagelt“, sagt Hauke.

Zusätzlichen Urlaubstage werden „abgestottert“

Sein drei Monate längerer Heimat-Aufenthalt in Oschatz wird wie ein vorweggenommener Urlaub gezählt. Die zusätzlichen Urlaubstage will der Kapitän nun in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren „abstottern“. Hauke rechnet deshalb damit, dass er erst im nächsten Jahr wieder ein paar Tage bei seiner Frau in Oschatz verbringen kann. Das bringt es mit sich, dass er zwei wichtige familiäre Ereignisse in diesem Jahr verpassen wird. „Wir werden bald zwei Mal Großeltern. Meine Enkel gucke ich mir dann eben im nächsten Jahr an“, sagt Ralf Hauke.

Vortest für die Rente

Im Rückblick kann der Kapitän seinem außergewöhnlich langen Urlaub im Oschatzer Tiefland auch etwas Gutes abgewinnen. „Meine Frau hat gesagt: So lange aufeinander zu hocken, ist wie ein Vortest für die Rente.“ Und hat er den Test bestanden? „Am Anfang war es ein bisschen schwierig, da hat er den Haushalt ganz schön durcheinander gebracht – aber mittlerweile geht es“, sagt die Seemannsfrau Petra Hauke.

Von Frank Hörügel