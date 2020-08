Hochspannungsmast brennt in Torgau – Kripo ermittelt

Torgau

Ein Hochspannungsmast brannte in der Nacht zu Dienstag in Torgau Am Stadtpark. Das wurde gegen 1.55 Uhr festgestellt. Durch das Feuer kam es zu einer Beeinträchtigung der Stromversorgung sowohl der Stadt Torgau als auch der umliegenden Gemeinden. Nach bisherigen Ermittlungen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Anwohner hatten die Polizei in Kenntnis gesetzt.

Stromversorgung beeinträchtigt

Bereits gegen 1.15 Uhr kam es zu Beeinträchtigungen der Stromversorgung. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung und Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind gegenwärtig nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Zu dieser Straftat sucht die Polizei dringend Zeugen.

Zeugen gesucht

Wer hat während, vor oder zur genannten Tatzeit Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21 in 04860 Torgau, Telefonnummer 03421 756 100 zu melden.

Von lvz