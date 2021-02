Hochwasser: Zweite Welle unterwegs nach Leipzig

Leipzig

Der Scheitel war zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Mitternacht erreicht. Da strömten jede Sekunde 72,4 Kubikmeter Wasser am Pegel der Weißen Elster in Kleindalzig bei Zwenkau vorbei, die Messlatte zeigte 192 Zentimeter. Warnstufe eins war damit um 12 Zentimeter überschritten, Warnstufe zwei aber noch acht Zentimeter entfernt.

Nahlewehr bedient

Seitdem fällt der Wasserstand. Am Vormittag zeigte er schon nur noch 185 Zentimeter, am Nachmittag sollte der Fluss auch die erste Alarmstufe wieder verlassen. Entsprechend entspannt ist Talsperrenchef Axel Bobbe.

Zur Galerie Hohe Pegelstände an der Weißen Elster sorgten am Wochenanfang für die eine oder andere feuchte Wiese. Von einem echten Hochwasser sind die Mengen aber noch ein ganzes Stück entfernt.

„Unsere Leute haben natürlich etwas gesteuert, einzelne Siele geschlossen und auch das Nahlewehr in Leipzig bedient, um das Elsterbecken etwas zu entlasten. Aber im Grunde war das noch kein Hochwasser“, erklärt der Mann, der mit seinem Team Leipzig schon vor mehreren Fluten gerettet hat. Etwa 2013, als die Weiße Elster bei 530 Zentimetern stand und Warnstufe vier (400 Zentimeter) schon weit hinter sich gelassen hatte.

Deichbaustelle dicht

Trotz der nur geringen Hochwassergefahr habe man am Wochenende überlegt, bei der Deichbaustelle am Ratsholz im Süden der Stadt einzugreifen. Der Deich selbst sei dort bereits wieder geschlossen, „aber die Baustellenabsicherung wäre davon geschwommen, wenn das Elsterhochflutbett genutzt worden wäre“, erklärt Bobbe. Doch soweit kam es nicht. Die Lamelle zum Hochflutbett am Wehr in Knauthain wurde nicht überströmt.

Überhaupt sei die Hochwasserwarnstufe eins für die Mitarbeiter nur ein erstes Signal, eine Art Wachrütteln, nach Baustellen suchen, Pläne heraussuchen und bereitlegen. „Erst ab der Stufe drei mit den Deichwachen wird es richtig spannend“, so Bobbe.

Auch Pleiße noch harmlos

„Es ist alles im grünen Bereich“, sagt er denn auch. Zumal auch die Pleiße, Leipzigs zweiter Fluss, keinerlei Hochwasser mehr zeige, mit 219 Zentimetern in der Nacht zu Montag um einen Zentimeter seine Warnstufe eins (220) unterschritt.

Für die nächste Tage sagen die Wasserexperten jedoch eine zweite Welle voraus. „Die Prognose ist abhängig von der Schneeschmelze im Vogtland und im Erzgebirge“, so Bobbe. Da dort jedoch keine sehr großen Mengen Schnee heruntergekommen seien, rechnet er auch mit keinen bösen Überraschungen. Die zweite Welle soll laut Landestalsperrenverwaltung in etwa so ausfallen wie die erste – gottlob anders als bei der Corona-Pandemie.

