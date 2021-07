Hochwassereinsatz in der Eifel: Helfer aus Grimma und Colditz rücken aus

Grimma/Colditz/Baar

Großer Bahnhof am Grimmaer Feuerwehrgerätehaus: Unter enormer medialer Anteilnahme machten sich am Freitagmittag jeweils sechs Kameraden der Ortswehren aus Grimma und Colditz auf den Weg in Richtung Nürburgring, wo sie über das verlängerte Wochenende hinweg als Nothelfer in den Überflutungsgebieten der Eifel im Einsatz sein werden.

„Ich erachte es als unsere moralische Pflicht, den Menschen in diesen Gebieten zu helfen. Denn auch wir haben bei den beiden schweren Hochwassern 2002 und 2013 sehr viel Unterstützung von außerhalb erhalten“, so Colditz’ Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos), der seine Kameraden persönlich in Grimma verabschiedete.

Erhebliche Verwüstungen

Zu diesen gehört unter anderem auch sein stellvertretender Wehrleiter. „Aus den Bildern zu schließen, die ich im Fernsehen gesehen habe, hat diese Katastrophe noch einmal eine andere Dimension“, schildert Karsten Hellmig seine Empfindungen. „Das Ausmaß der Verwüstungen ist ganz offensichtlich erheblich. Entsprechend müssen wir schauen, in welchen Bereichen unserer Einsatz in der Kürze der Zeit den meisten Sinn macht“, so der 44-Jährige.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieser schloss sich am Freitag an der Seite seiner fünf Kameraden mit einem Mannschafts- und einem Gerätetransportwagen den Grimmaer Hochwasserhelfern an. Auf letzterem geladen hatten sie dabei unter anderem von der Colditzer Anona GmbH zur Verfügung gestellte Schneeschieber, Schaufeln und weitere technische Gerätschaften sowie Lebensmittel aus eigener Produktion. Ferner hatte das Wasserschloss Podelwitz Getränke zur Verfügung gestellte.

Hilfe im ländlichen Bereich vonnöten

Zielort für den Muldentaler Helferkonvoi ist das nahe des Nürburgrings gelegene 774-Seelenörtchen Baar. „Die Ballungsräume sind nach einer solchen Katastrophe in aller Regel gut versorgt, während die Hilfe in den ländlichen Bereichen erfahrungsgemäß schleppender anläuft“, erklärt Steffen Kunze.

Der Mitarbeiter des Sachgebietes Brandschutz im Grimmaer Rathaus weiß auch, worum es in den ersten Tagen nach Hochwasserfluten neben der Personenrettung und -versorgung in erster Linie geht. „Der Schlamm muss so schnell wie möglich aus den Gebäuden, bevor er hart wie Beton wird“, erläutert Kunze.

Grimmaer OBM in Gedanken bei Flutopfern

Deshalb würden vor Ort auch erst einmal einfache Gerätschaften wie Schaufeln und Schippen zum Einsatz kommen. „Dabei ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit einem gezielten Auftrag und der entsprechenden Ausrüstung weitere Hilfseinsätze fahren.“

Die Unterstützung ihres Oberbürgermeisters in dieser Sache ist den Grimmaer Floriansjüngern in jedem Fall sicher. „Meine Gedanken sind bei den in Not geratenen Menschen“, sprach Matthias Berger (parteilos) den zahlreich anwesenden Medienvertretern in Mikrofone, Kameras und Notizblöcke.

Großes mediales Interesse: Die beiden Bürgermeister von Grimma und Colditz (r) mussten mehrfach Rede und Antwort stehen. Quelle: Roger Dietze

Jüngster Helfer ist 18 Jahre

Viele Grimmaer hätten bei ihm angerufen und nachgefragt, in welcher Form sie helfen könnten. „Neben der faktischen und praktischen Hilfe vor Ort ist auch die psychologische Komponente einer zeitnahen Präsenz nicht unerheblich“, so der Grimmaer Stadtchef. „Unsere Kameraden nehmen im besten Fall die Schaufel in die rechte Hand und an die linke einen der vor Ort Betroffenen, um mit ihm die Aufräumarbeiten in Angriff zu nehmen.“

Anspannung vor dem Einsatz: Zur Colditzer Hilfsgruppe gehört auch der erst 18-jährige Yannik Günther aus Commichau (r.). Quelle: Roger Dietze

Bei diesen in den nächsten Tagen mit anpacken wird mit Yannik Günther auch ein ganz junger Feuerwehrmann. „Beim Hochwasser von 2002 war ich noch nicht geboren, das 2013er habe ich als Kind miterlebt“, erzählt der 18-jährige Commichauer. „Ich bin gerade mit meinem Abitur durch, da war es für mich keine Frage, mich für diesen Einsatz zu melden“, so der Colditzer Nachwuchs-Brandschützer.

Lesen Sie auch:

Er habe die „krassen“ Bilder im Fernsehen gesehen und nehme den Einsatz bei aller Entschlossenheit, vor Ort helfen zu wollen, entsprechend mit einem leicht unguten Gefühl in Angriff. „Viele Tote sind noch nicht geborgen, einer Konfrontation mit dem Tod würde ich gern aus dem Weg gehen.“

Von Roger Dietze