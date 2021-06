Leipzig

In Sachsen steigt die Waldbrandgefahr: Dem Monitoring des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge weisen schon die meisten Regionen im Freistaat ein mittleres Waldbrandrisiko auf. Die dritte von fünf Gefährdungsstufen erreichten am Dienstag auch Leipzig und Dresden, in Gebieten an der polnischen Grenze wurde das Risiko bereits als hoch (Stufe vier) berechnet.

Aktuelle Warnstufen zur Waldbrandgefahr in Sachsen. Quelle: Staatsbetrieb Sachsenforst

In dieser Woche könnten sich allerdings noch mehr Landesteile dunkelrot färben: Meteorologe Thomas Hain vom DWD erwartet für Leipzig eine „hohe Gefahr“ (Stufe vier), Nordsachsen droht sogar die höchste Gefahrenstufe. „Am Mittwoch bringen zwei Hochdruckgebiete noch wärmeres und weiterhin trockenes Wetter“, sagt er. So würden am Donnerstag und Freitag Werte von bis zu 36 Grad Celsius erreicht. „Die Sonne scheint über Stunden hinweg und hat einen hohen Einstrahlungswinkel.“ Die Konsequenz: Pflanzen verdunsten mehr Wasser und trocknen aus, und was trocken ist, brennt besser.

Der Großteil aller Feuerwird vom Menschen verursacht

Für das Wochenende prognostiziert der Experte eine leichte Abkühlung – es bleibt aber warm. Die Spitzenwerte lägen dann bei etwa 30 Grad inklusive einer hohen Luftfeuchtigkeit. „Da es nur punktuell zu Schauern und Gewittern kommen kann, wird das die Waldbrandgefahr kaum senken“, betont er.

Auch wenn das Wetter für entsprechende Rahmenbedingungen sorgt: Am Ende gibt der Mensch den Ausschlag. So verweist Andreas Padberg, Leiter vom Forstbezirk Leipzig, auf Zahlen vom DWD sowie vom Staatsbetrieb Sachsenforst: Im vergangenen Jahr waren demnach nur zwei der 109 registrierten Waldbrände in Sachsen auf natürliche Ursachen zurückzuführen, bei 82 Bränden habe sich ein fahrlässiges Verhalten herausgestellt, elf Feuer seien mit Vorsatz gelegt worden.

Waldbrände bedrohen das Ökosystem

Allein in den Jahren 2020, 2019 und 2018 verbrannte in hiesigen Wäldern eine Gesamtfläche von 314 Hektar, das entspricht einer Größe von etwa 440 Fußballfeldern. Der Großteil entfiel auf das Jahr 2018, damals hatte es überdurchschnittlich viele Brände gegeben. Wie ein Sprecher von Sachsenforst betont, hätten Waldbrände im Vergleich zum Mittelwert in den vergangenen drei Jahren auch insgesamt zugenommen.

Feuer in der Dürrezeit: Ein Feuerwehrmann löscht einen Brand im sächsischen Rochlitz. (Archivbild) Quelle: Mario Hösel/imago

Dabei haben die Waldbrände direkten Einfluss auf die Stabilität und Vielfalt der Wälder: Nach Angaben des Umweltbundesamtes wird die Nährstoffaufnahme der Pflanzen beeinträchtigt, sie können weniger Kohlenstoff absorbieren, und nicht zuletzt setzen die Verbrennungen Emissionen frei, die für Menschen schädlich sind. Durch unterschiedliche Bedingungen, wie bei Klima und Waldbestand, sei das Auftreten der Brände aber auch regional bedingt: So verzeichneten Regionen in Nordostdeutschland etwa mehr Fälle als andere Gebiete im Bundesgebiet.

Was Waldbesucher beachten müssen

Das Hantieren mit offenem Feuer bleibt in sächsischen Wäldern daher ganzjährig verboten – bis zu einer Entfernung von 100 Meter zum Waldrand. Auch das Rauchen ist untersagt, fürs Grillen kommt der Wald ebenfalls nicht infrage. Autofahrer müssen ebenfalls Rücksicht nehmen: Aufgeheizte Katalysatoren von Pkw stellen laut Sachsenforst eine Gefahr dar, wenn sie auf trockenem Boden abgestellt werden.

Damit eine Ausbreitung im Ernstfall gestoppt werden kann, müssen Besucherinnen und Besucher die Zufahrtsstraßen freihalten. Beim Entdecken von Waldbränden greift die Pflicht, einen Notruf abzusetzen. Ein Sprecher von Sachsenforst verweist außerdem auf die Handlungsspielräume von Landkreisen und Städten: Als Ultima Ratio könnten sie bei Erreichen der Warnstufen vier und fünf den Zugang zum Wald beschränken.

Von Florian Reinke