Höcke-Auftritt in Grimma: Gegendemos und Verkehrseinschränkungen erwartet

Grimma

Zur Kundgebung mit Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke am Donnerstagabend auf dem Markt in Grimma muss die AfD mit Gegendemonstranten rechnen. Neben dem Kreisverband Westsachsen der Linken hat auch die Linksjugend Westsachsen eine Kundgebung angemeldet und erwartet 150 Teilnehmer. Im Netz macht das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ mobil und ruft zur Fahrt nach Grimma auf. „Höcke den Tag versauen“, heißt es da.

Aufgrund der angekündigten Versammlungen und Demonstrationen gibt es Verkehrseinschränkungen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch informierte. Ab 13 Uhr sei am Donnerstag die Zufahrt in die Altstadt nicht mehr möglich. Gesperrt werden Hohnstädter Straße, Marktgasse, Brückenstraße aus Richtung Markt vor der Schlossgasse sowie die Lorenzstraße nach dem Abzweig Kreuzstraße, über die als Einbahnstraße die Umleitung weiter über Klosterstraße, Schlossgasse, Brückenstraße und Friedrich-Oettler-Straße führt. Zudem besteht absolutes Halteverbot im Bereich des Marktes.

Grimma scheint für die AfD ein Wahlkampf-Hotspot im Landkreis zu sein. Wie schon 2019 und 2020 fahren die hiesigen Rechtspopulisten mit dem Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke, der am Donnerstag auf dem Marktplatz sprechen soll, schweres Geschütz auf.

Spitzenpolitiker der AfD treten in Grimma auf

Vermutlich sieht die AfD in Grimma ein stabiles wie treues Wählerpotenzial. Die 18 Uhr beginnende Kundgebung am Donnerstag steht unter ihrem Wahlkampf-Slogan „Freiheit und Wohlstand statt Klimasozialismus“. Dabei soll der hiesige Bundestagskandidat Edgar Naujok zweieinhalb Wochen vor der Wahl nicht nur Rückenwind durch die Höcke-Rede bekommen. Angekündigt sind zudem AfD-Bundestagsabgeordneter Ulrich Oehme und AfD-Landtagsabgeordneter Jörg Dornau.

AfD hat weitere Veranstaltung angemeldet

Allerdings hat die AfD ihre politischen Gegner offenbar überrascht, indem der Termin der Kundgebung auf dem Grimmaer Markt erst vorigen Freitag gepostet und auf Plakaten sichtbar gemacht wurde. Angemeldet wurde die Wahlkampfveranstaltung für 350 Personen. Zudem hat die Partei unter „Grundrechte bewahren“ eine zweite Veranstaltung für den Abend angemeldet, vermutlich um den Markt für Gegendemos zu blocken.

Björn Höcke (m.) in Grimma. Quelle: MTL-Print

Die AfD-Protagonisten scheinen noch immer nicht verwunden zu haben, dass Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) im August vorigen Jahres nach der AfD-Kundgebung umgehend mehrere Kehrmaschinen über den Markt rollen ließ und damit für Verblüffung sorgte. Er wollte damit eine klare Botschaft senden und Grimma, wie er damals sagte, „so schnell wie möglich von jeglicher Art politischen Extremismus’ säubern“. „Mal sehen ob OBM Berger wieder zum Ideenwettbewerb im Kampf gegen Reeechts aufruft und Kehrmaschinen bestellt“, postet etwa AfD-Kreischef Naujok auf seiner Facebook-Seite.

Grimmas OB: „Höckes Botschaften sind mir zu einfach“

Oberbürgermeister Berger erfuhr auch erst am Sonnabend vom neuerlichen Höcke-Gastspiel in Grimma. „Wir haben eine Strategie entwickelt. Die werden sich alle wundern“, deutete er auf LVZ-Anfrage vage an. Vermutlich plant er mit den Seinen eine Aktion. „Für die Lösung der gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, sind mir die Botschaften von Höcke zu einfach“, so Berger. Sie würden ihn eher an die Vergangenheit erinnern statt in die Zukunft blicken lassen. Er habe als OB zwar eine Neutralitätspflicht, aber auch das Recht, seine Meinung zu sagen.

Grimma vom Extremismus jeglicher Art reinigen - diese Botschaft wollte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger senden, als er nach der AfD-Kundgebung mit Björn Höcke am 28. August 2020 in Grimma Kehrmaschinen über den Marktplatz rollen ließ. Quelle: Frank Prenzel

Noch 2019 hatte Grimmas Rathauschef aus dem linken Lager massive Kritik einstecken müssen, weil die Kommune der AfD zum Höcke-Auftritt den Rathaussaal überlassen hatte. Schon da war das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ protestierend durch Grimma gezogen und hatte auf dem Markt für Weltoffenheit geworben. Auch im vorigen Jahr rückten Akteure des Netzwerkes an. Unter dem Slogan „Wir sind Grimma“ traten 2020 zudem mehr als 200 Muldestädter dem AfD-Auftritt entgegen.

Linken-Kandidatin kündigt Präsenz in Grimma an

Auch dieses Mal werden sich Höcke-Kritiker formieren. Nach Angaben von Landratsamt-Sprecherin Belinda Reg’n meldete der Kreisverband Westsachsen der Linken am Dienstagnachmittag eine Kundgebung für 90 Personen an – Donnerstag ab 17 Uhr in Marktlage. Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ hat inzwischen auch einen Post ins Netz gestellt: „Höcke den Tag versauen“, heißt es dort. Man ruft auf, sich in Leipzig um 16.45 Uhr gemeinsam in den Zug nach Grimma zu setzen. Nach LVZ-Informationen hat zudem die Linke Jugend Westsachsen eine Gegenveranstaltung angemeldet.

„Wir werden da sein“, sagte Linken-Bundestagskandidatin Julia Schramm gegenüber der LVZ. Man werde zeigen, dass Höcke in Grimma nicht willkommen sei.

Hinweise von der Stadt

Da sich im Saal des historischen Rathauses derzeit die Briefwahlstelle befindet, wird darauf hingewiesen, dass der Zugang bis 16 Uhr bevorzugt über den Hintereingang genutzt werden sollte. Selbiges gilt für das Stadthaus, das über den Nicolaiplatz erreicht werden kann. Der Zugang zum Briefkasten am Stadthaus wird gewährleistet. Bereits 15 Uhr schließt die städtische Tourist-Information.

Von Frank Prenzel