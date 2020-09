Leipzig

Mitteldeutschland hält auch unter Tage einige Ausflugsziele bereit. In Schauhöhlen kann man eine ganz andere, fast magische Welt entdecken. Ungewöhnlichen Steinformationen wie Stalagmiten ( Tropfsteine, die von unten wachsen) und Stalaktiten ( Tropfsteine, die von der Höhlendecke hängen), faszinierend gefärbtes Gestein, verschlungene Pfade unter der Erde... Hier ist für die ganze Familie etwas dabei: man kann entspannt jede Menge über die faszinierende unterirdische Welt lernen und sich ebenso von Mythen und Sagen verzaubern lassen.

Drachenhöhle Syrau

Sachsens einzige Schauhöhle entführt in eine sagenhafte Unterwelt – in das Reich des Drachen Justus. Verschiedene Tropfsteine, kristallklare Seen, weiche Lehmformationen und bizarre Gesteinsvorhänge verleihen dem Naturwunder im Vogtland einen mystischen Charakter. Ebenfalls sehenswert: der Höhlenpark mit Erlebnisgarten und kleinem Spielplatz sowie die nahegelegene Windmühle.

Führung in der Drachenhöhle Syrau Quelle: Andreas Wetzel

Jede Führung endet mit einer beeindruckenden Lasershow unter Tage. Bei der rund zehnminütigen Vorstellung mit Licht und Musik zeigt sich auch Drache Justus den Besuchern.Drachenhöhle SyrauHöhlenberg 1008548 Rosenbach / Vogtland OT SyrauTelefon: 037431 3735

Barbarossahöhle am Kyffhäuser

Im Norden Thüringens ist der Hauch der Geschichte spürbar: Denn der Sage nach ist Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa nicht gestorben, sondern schläft in einem unterirdischen Schloss. Sein Reich ist die Barbarossahöhle bei Rottleben im Kyffhäusergebirge. Dort gibt es riesige Hohlräume und seltsam gebogene Gipslappen, die überall von den Wänden wachsen, sowie zahlreiche kristallklare, blaugrün schimmernde Seen mit tollen Deckenspiegelungen zu bestaunen. Wieder zurück an der Erdoberfläche lockt ein neuer Erlebnisspielplatz.

Die Neptungrotte in der Barbarossahöhle. Quelle: Barbarossahöhle Rottleben, Eigenbetrieb der Gemeinde Kyffhäuserland

Barbarossahöhle im GeoPark KyffhäuserMühlen 699707 Kyffhäuserland OT RottlebenTelefon: 034671 5450

Saalfelder Feengrotten

Am Fuße des Thüringer Schiefergebirges gelegen entführen die Saalfelder Feengrotten in das magische Reich der Feen und Naturgeister. Die farbenprächtige Tropfsteinwelt – laut dem Guinness-Buch das farbenreichste Schaubergwerk der Welt – im einstigen Bergwerk, die Erlebnisausstellung Grottoneum und der Abenteuerfreizeitwald Feenweltchen machen den Feenpark zu einem wahrlich zauberhaften Ausflugsziel für Familien.

Reinigung der Stalaktiten im Märchendom der Feengrotten in Saalfeld von Algen und Staub. Quelle: Candy Welz/dapd

Saalfelder FeengrottenFeengrottenweg 207318 Saalfeld / SaaleFeenfon: 03671 5504 0

Rübeländer Tropfsteinhöhlen

Im Harzer Höhlenort Rübeland liegen zwei der bekanntesten Tropfsteinhöhlen Deutschlands:

Baumannshöhle

Deutschlands älteste Schauhöhle fasziniert mit ihrem reichhaltigen Tropfsteinschmuck und macht sich vor allem mit dem „Goethesaal“, der bundesweit einzigen unterirdischen Naturbühne, einen Namen. Gut achtzig Meter unter Tage lässt sich Theater auf eine ganz besondere Weise erleben.

Baumannshöhle im Höhlenort Rübeland. Quelle: Jan Reichel

Hermannshöhle

Die faszinierende Flusshöhle glänzt mit der Kristallkammer, riesigen Tropfsteinen und dem Olmensee, in welchem Deutschlands einzige Grottenolme leben. Sie ist nur circa 400 Meter von der Baumannshöhle entfernt.

Rübeländer TropfsteinhöhlenBlankenburger Straße 3538889 Oberharz am Brocken OT Höhlenort RübelandTelefon: 039454 49132

Hinweis: Bitte ausreichend warme Kleidung und festes Schuhwerk für den Höhlenbesuch mitnehmen (die Temperaturen liegen meist nur bei rund 10 Grad). Eine Besichtigung im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ist in der Regel nicht möglich. Tiere sind ebenfalls nicht gestattet.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten Hygienebeschränkungen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist häufig Pflicht. Besucher sollten sich vor der Besichtigung über die geltenden Regelungen informieren und am besten telefonisch oder online Eintrittskarten erwerben und Führungen buchen.

Von Susanne Reinhardt