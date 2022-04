Leipzig

Nach einem Sommer mit niedrigen Infektionszahlen wurde die zweite Hälfte des vergangenen Jahres von der vierten Corona-Welle überschattet. Viele Menschen haben zu diesem Zeitpunkt schon ihre Grundimmunisierung erhalten. Trotzdem lag die Übersterblichkeitsrate in Sachsen und Thüringen in diesem Zeitraum deutlich über dem Durchschnitt, wie aus einer Untersuchung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) hervorgeht.

13 Prozent mehr Todesfälle als erwartet

Von Übersterblichkeit spricht man dann, wenn in einer Gesellschaft mehr Sterbefälle verzeichnet werden als Vergleichswerte nahelegen. „In den beiden Bundesländern gab es rund 13 Prozent mehr Todesfälle als aufgrund der Altersstruktur zu erwarten gewesen wäre“, heißt es in einer Pressemitteilung des ifo Dresden.

In Sachsen seien 31.700 Menschen gestorben. Eine auf Daten des Statistischen Bundesamts basierende Berechnung für ein „normales“ Jahr ohne Covid-Pandemie ergab 28.200 erwartbare Todesfälle. In Thüringen gab es 17.000 gegenüber 15.000 erwarteten Sterbefällen.

Hohe Übersterblichkeit bei geringer Impfquote

„Es fällt auf, dass die Übersterblichkeit im zweiten Halbjahr 2021 umso niedriger ausfällt, je höher die Impfquote in einem Bundesland war“, stellt Marcel Thum, Leiter der Dresdner Niederlassung, fest. So wurde beispielsweise in Berlin und Schleswig-Holstein im selben Zeitraum keine ungewöhnlich hohe Sterblichkeit verzeichnet.

Rund 65 Prozent der Sachsen sind mindestens einmal geimpft oder grundimmunisiert. In Thüringen sind es etwa 70 Prozent. Nur etwa jeder Zweite hat in beiden Bundesländern eine Auffrischungsimpfung erhalten, wie aus Daten des RKI hervorgeht. Zum Vergleich: Mehr als drei Viertel der Menschen in Berlin sind grundimmunisiert, in Schleswig-Holstein sind es sogar 80 Prozent. Sachsen ist damit das Bundesland mit der niedrigsten Impfquote.

Von Fabienne Küchler