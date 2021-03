Leipzig/Dresden

Restaurants, Kinos und auch Theater, Opernhäuser oder Bibliotheken in Sachsen müssen ihre Öffnungspläne vorerst auf Eis legen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Sachsen haben weiteren Lockerungen einen Riegel vorgeschoben. Am Samstag wurde im Freistaat erstmals seit fünf Wochen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Das hat praktisch zur Folge, dass viele Öffnungen in die Ferne rücken – und sich der Lockdown in einzelnen Bereichen um mindestens zwei Wochen verlängert.

Grund sind die Vorgaben der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung, die am Montag in Kraft getreten ist. Sie sieht vor, dass für bestimmte Lockerungsschritte eine mindestens 14 Tage stabile Inzidenz von unter 100 im gesamten Bundesland notwendig ist. In diesem Fall wären ab dem 22. März in den Landkreisen und kreisfreien Städten theoretisch weitere Öffnungen möglich gewesen. Diese verzögern sich nun jedoch mindestens bis Ende März, auch wenn in einzelnen Städten wie Leipzig die Inzidenz aktuell niedriger ist (Stand Samstag: 55,3).

Vorerst keine Corona-Lockerungen gibt es damit in ganz Sachsen für:

Gastronomie (Außenbereiche)

Kinos

Theater

Opern- und Konzerthäuser

Konzertveranstaltungsorte

Musiktheater

Musik- und Kunstschulen

Tanzschulen

Kontaktfreien Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich

Bibliotheken

All diese Branchen und Einrichtungen müssen landesweit auch nach dem 22. März geschlossen beziehungsweise bleiben untersagt. Lockerungen sind erst möglich, wenn die Inzidenz landesweit wieder für 14 Tage am Stück wieder unter eine Schwelle von 100 sinkt. Dann ist den Landkreisen und kreisfreien Städte eine Lockerung gestattet.

Nicht betroffen sind bereits eingeführte Lockerungen, wie für den Einzelhandel („Click & Meet“) sowie voraussichtlich die ab Montag (15. März) angekündigten Öffnungen von Museen, Zoos oder weiterführenden Schulen. Sie sollen – Stand Samstag – noch gelten.

Nur Thüringen mit höherer Inzidenz

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) – die in Sachsen für Lockerungen entscheidend sind – stieg der Inzidenzwert am Samstag auf 100,5 und lag damit erstmals seit 9. Februar wieder über der kritischen Schwelle von 100. Am Freitag betrug die Inzidenz noch 90,9, am Donnerstag 85,2. Grund für die steigenden Werte sind vor allem die hohen Infektionszahlen in den sächsischen Hotspots Vogtlandkreis (290,3), Erzgebirgskreis (147,2) und Landkreis Zwickau (135,2). Von allen Bundesländern hat derzeit nur Thüringen mit 152 eine noch höhere Inzidenz als Sachsen. Bundesweit lag der Wert am Samstag bei 76.

Bei Inzidenzen von über 100 in einzelnen Städten und Kreisen gelten in Sachsen verschärfte Regelungen. So schließen etwa Kitas und Schulen erneut, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in einer Region fünf Tage lang überschritten wird. In einigen Hotspot-Regionen Sachsens werden die Bestimmungen ab kommender Woche zudem wieder verschärft. So ist ab Dienstag (16. März) im Erzgebirge der Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen verboten. Zudem gelten nach Angaben des Landratsamtes vom Samstag dann wieder Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Von Robert Nößler