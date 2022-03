Dresden

Die weiter steigenden Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine alarmieren auch die Landespolitik in Sachsen. Um die Verbraucher zu entlasten, dringt Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) auf eine Senkung der Energiesteuern. Der Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes, mit dem der Bund die Pendlerpauschale rückwirkend zum 1. Januar auf 38 Cent erhöhen will, gehe zwar in die richtige Richtung, sagte Vorjohann der LVZ. Das reiche aber „bei weitem“ nicht aus. „Bei den aktuellen Energiepreisen müssen wir unseren Bürgern und Unternehmen unter die Arme greifen. Eine einfache und schnell umsetzbare Möglichkeit ist, die Energiesteuer auf Benzin, Diesel und Gas zumindest vorübergehend zu senken. Das würde eine deutlich spürbare Entlastung bringen.“ Dafür werde er sich einsetzen.

Handwerkskammer: Preisexplosion mit Folgen für Lieferketten

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks unterstützte den Vorschlag, die Energiesteuer zu senken: „Innerhalb weniger Tage sind die Preise für Diesel und Benzin in ungeahnte Höhen geschnellt. Darauf muss die Bundesregierung zügig reagieren.“ Aus der sächsischen Wirtschaft kamen deutliche Worte. Der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, forderte „spürbare Steuersenkung“ für Treibstoffe: „Die Preisexplosionen haben schon jetzt direkte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft vieler Handwerksbetriebe, und sie werden sich in den nächsten Wochen auch auf regionale und überregionale Lieferketten auswirken.“

Lesen Sie auch Wieviel Steuern belasten den Spritpreis? Eine Übersicht

Ministerium: Autofahrer werden langsamer fahren

Im sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium beobachtet man die angespannte Lage auf dem Energiemarkt „mit großer Sorge“. Man gehe davon aus, dass die Folgen im Verkehr spürbar sein werden: „Die übergroße Zahl der Autofahrer wird sich auf Grund der stark gestiegenen Kraftstoffpreise genau überlegen, welche Fahrten tatsächlich nötig sind und die Geschwindigkeiten und damit den Verbrauch – gerade auf Autobahnen – reduzieren.“

In Leipzig bis zu 2,35 Euro für Liter Diesel

Auch am Mittwoch ging die Preisrallye an den Tankstellen weiter. In Leipzig kostete der Liter Diesel nach Angaben des Vergleichsportals Clever Tanken in der Spitze 2,35 Euro, Super E10 lag zeitweise bei 2,19 Euro. Am Dienstag hatte sich an einer Tankstelle in der Wittenberger Straße eine lange Schlange gebildet, da hier die Spritpreise 20 Cent günstiger als an anderen Standorten lagen.

Verbraucherschützer: Heizkostenzuschuss deutlich erhöhen

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) sorgt sich dagegen um die Wohnsituation für einkommensschwache Haushalte. Die Verbraucherschützer empfehlen, den Heizkostenzuschuss deutlich zu erhöhen. „Nach unserer Analyse ist der Zuschuss eindeutig zu niedrig“, hieß es. Der Energiekostenzuschuss, den die Bundesregierung vor kurzem beschlossen hat, könne nur ein erster Schritt sein. So müsse der Wegfall der EEG-Umlage für erneuerbare Energien tatsächlich auch beim Verbraucher ankommen.

Kretschmer: Schlechtere Verträge bei Russland-Boykott

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt einen Boykott von Gas aus Russland weiter ab. „Die zerstörerische Wirkung dieser extrem hohen, völlig außer Rand und Band geratenen Energiepreise auf die Volkswirtschaft und auf uns alle als Verbraucher, die wäre so verheerend, dass man diesen Weg nicht gehen kann“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Wenn Deutschland aus den vergleichsweise günstigen Lieferverträgen mit Russland ausstiege, müssten neue Verträge zu viel schlechteren Konditionen geschlossen werden.

Forderungen nach Spritpreisbremse und Tempolimit

Bundesweit wächst der Druck auf die Bundesregierung zum Handeln. So fordert der saarländische Regierungschef Tobias Hans eine Spritpreisbremse, bei der beispielsweise die Mehrwertsteuer halbiert werden könnte. Der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ fordert die Spritpreisbremse per Petition. Innerhalb weniger Tage verdoppelte sich die Zahl der Unterschriften auf knapp 117 000. Dagegen verlangt die Umweltorganisation Greenpeace die Einführung eines Tempolimits von 100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Städten

Von Andreas Debski, Kai Kollenberg, Mark Daniel und Olaf Majer