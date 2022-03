Hartmut Vorjohann (CDU) will weniger Energiesteuer bei Diesel, Benzin und Gas. Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass Autofahrer langsamer fahren, um Sprit zu sparen. Die Preisrallye ging am Mittwoch weiter: In Leipzig kostete Diesel in der Spitze bis zu 2,35 Euro pro Liter.