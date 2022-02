Leipzig

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) will „allen Betroffenen“ in der aktuellen Energiepreiskrise helfen. Vorstand Andreas Eichhorst kündigte den Start eines neuen Beratungsangebots bereits für kommenden Montag an. Auch sollen zeitnah Gespräche mit den Versorgungsunternehmen geführt und notfalls rechtliche Schritte eingeleitet werden, sagte er am Donnerstag.

64,4 Prozent der Haushalte in Sachsen würden mit Erdgas heizen. Der Preis für diesen Energieträger habe sich 2021 vervielfacht, sagte Eichhorst. Beim Strom hätten nach Daten der Bundesnetzagentur schon bis zum Jahresende 39 Anbieter angekündigt, ihre Lieferungen einseitig zu stoppen. Den betroffenen Kunden drohten in der dann folgenden Ersatzversorgung Kosten, die teilweise mehr als doppelt so hoch liegen könnten.

Über 5000 Euro Zusatzkosten im Eigenheim möglich

Um das Ausmaß zu verdeutlichen, legte Stefanie Siegert eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus in Zwickau vor. Wenn die dort lebende vierköpfige Familie bisher 4000 Kilowattstunden (kWh) Strom im Jahr verbraucht habe und im Dezember vom Versorger Stromio zwangsgekündigt wurde, müsse sie für 2022 in der Ersatzbelieferung durch den örtlichen Grundversorger 171 Euro pro Monat mehr einplanen als ein dortiger Bestandskunde. Für das Gesamtjahr bedeute das 2052 Euro zusätzlich nur für den Strom, so die Referatsleiterin für Digitales, Energie und Mobilität.

Andreas Eichhorst ist Vorstandschef der Verbraucherzentrale Sachsen. Quelle: Andre Kempner

Bei der Gasheizung kämen nach einer Kündigung (etwa durch den Anbieter Gas.de, welcher ebenfalls seine Lieferungen eingestellt hat) noch höhere Extrakosten dazu. Sie beliefen sich auf knapp 284 Euro im Monat beziehungsweise 3406 Euro im Jahr – gegenüber einem Bestandskunden beim örtlichen Grundversorger. „Das alles kann eine Familie unverschuldet zum Sozialfall machen“, warnte Siegert. „Wir brauchen eine Gleichbehandlung für Bestands- und Neukunden – und für alle bessere Lösungen“, forderte Eichhorst.

Preis fürs Heizen in nur einem Jahr verdoppelt

Noch ein anderes Rechenbeispiel – diesmal für Bestandskunden – steuerte Energieberaterin Angelika Baumgardt bei. Demnach müsse ein Drei-Personen-Haushalt, der in einer 80-Quadratmeter-Wohnung in der Großstadt lebt, für Heizung und Strom im Jahr 2022 rund 2410 Euro einplanen. Das wären im Durchschnitt 910 Euro mehr als im vergangenen Jahr. „Bei diesem Modell haben wir schon berücksichtigt, dass die Energiepreise voraussichtlich in einigen Monaten wieder sinken.“ Unterstellt worden sei beim Gas nur ein Anstieg von 6 auf 12 Cent/kWh, beim Strom von 30 auf 40 Cent/kWh. Aktuell betrugen die Spitzenpreise deutlich mehr.

Laut dem Vergleichsportal Check24 lag der aktuelle Preis für einen Jahresverbrauch Strom (5000 kWh) im vergangenen Monat im Schnitt bei 2130 Euro. Das waren 41 Prozent mehr als im Januar 2021 mit 1508 Euro. Die Heizkosten verteuerten sich im gleichen Zeitraum für einen Musterhaushalt (20.000 kWh) sogar um 107 Prozent: von 1193 auf 2472 Euro im Jahr.

Gespräche mit Versorgern und der Politik

„Strom und Gas sind so teuer wie nie“, sagte VZS-Chef Eichhorst. Angesichts solcher Dimensionen sei die von der Bundesregierung angekündigte Einmal-Zahlung von 175 Euro für Wohngeld- und Bafög-Bezieher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Verbraucherzentrale habe die acht größten Grundversorger in Sachsen angeschrieben, um mit ihnen in einen „Anbieter-Dialog“ über die extremen Preisunterschiede zwischen Neu- und Bestandskunden einzutreten. „Einige haben bereits positiv geantwortet. Sollten die Gespräche ins Leere laufen, werden wir die Rechte der Betroffenen natürlich auch vor Gericht durchsetzen.“

Zudem führe die VZS Gespräche mit der Landespolitik, insbesondere mit dem Sozialministerium. Denkbar wäre zum Beispiel ein Sicherungsfonds, der für Schäden aus Insolvenzen von Energiehändlern eintritt – ähnlich wie in der Reisebranche. Versorgungssperren für einkommensschwache Haushalte müssten zumindest im Winter unterbunden werden. Auch die Ersatzversorgung (gilt in den ersten drei Monaten nach einer Kündigung, hier sind Wechsel in einen neuen Vertrag jederzeit möglich) und die anschließende Grundversorgung (mit zweiwöchiger Kündigungsfrist) gehörten zur Daseinsvorsorge. Sie könnten daher nicht allein dem Geschehen auf dem freien Markt überlassen werden, meinte er.

Niemand soll Kündigung einfach akzeptieren

Von den betroffenen Verbrauchern solle sich niemand mit einer außerordentlichen Kündigung durch den bisherigen Lieferanten einfach abfinden – oder die oftmals sehr teuren Angebote in der Ersatzversorgung schulterzuckend akzeptieren. Zum Beispiel könne es gegen den Altversorger hohe Schadensersatzansprüche geben. Statt der Ersatzversorgung lasse sich schnell ein günstigerer Tarif finden.

Der Dresdner Versorger SachsenEnergie/Drewag passt seinen Fernwärmetarif jeden Monat den aktuellen Bedingungen an. Von Januar 2021 zu Januar 2022 ist der Preis um mehr als 86 Prozent empor geschnellt. Quelle: SachsenEnergie / Drewag

Allerdings sollte der neue Vertrag nur kurze Laufzeiten haben, weil die Energiepreise bald wieder sinken könnten. Auch sei die Nutzung der bekanntesten Vergleichsportale oft nicht ausreichend, so Eichhorst. „Wir ziehen dabei unseren Lokaljoker, den kein Vergleichsportal hat: Wir kennen die Tarife und Versorger vor Ort und geben alles, damit jeder in einem passenden und fairen Vertrag landet.“ Mitunter helfe dabei auch ein direktes Telefonat mit den örtlichen Unternehmen.

Neues Beratungsangebot startet am Montag

Am kommenden Montag startet die VZS ein neues Beratungsangebot, das genau auf die aktuellen Probleme bei den Strom- und Gasverträgen zugeschnitten ist. Es gehe dabei nicht nur um die jüngste Kündigungswelle, eventuelle Rechtsansprüche und günstigere Alternativen. Zugleich werde über Energiesparmöglichkeiten im eigenen Haushalt informiert, mit denen sich in aller Regel mindestens zehn Prozent der jetzt so hohen Kosten vermeiden ließen. Ein individueller 60-Minuten-Termin, bei dem Rechtsexperten und Energieberaterinnen gemeinsam am Tisch sitzen, koste 30 Euro. Er kann auf Wunsch im Büro, per Telefon oder Video stattfinden. Die Termine lassen sich buchen unter Telefon 0341 6962929 (Mo-Fr 9-16 Uhr) und im Internet unter www.verbraucherzentrale-sachsen.de.

Wer nur eine einfache Wechselberatung braucht, muss dafür bei der VZS 30 Minuten und 15 Euro einplanen. Darüber hinaus gibt es noch ein völlig kostenloses Angebot, bei dem Fachleute einen Energie-Check in den eigenen vier Wänden des Verbrauchers durchführen und viele Tipps geben.

