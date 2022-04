Hohe Zahl von Corona-Krankschreibungen in Sachsen

Leipzig

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger im Freistaat sind wegen Corona arbeitsunfähig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung unter Erwerbstätigen, die bei der Barmer krankenversichert sind. Demnach waren in der Woche vom 13. bis 19. Februar noch rund 1.700 Beschäftigte wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig. In der 10. Kalenderwoche, vom 6. bis 12. März, waren es dann schon rund 2.300. Nur zu den Spitzenzeiten Anfang Dezember 2021 gab es im Freistaat mehr Betroffene. Die 10. Kalenderwoche war im gesamten Bundesgebiet der Zeitraum mit den bisher meisten Krankschreibungen aufgrund von Corona.

Sachsen gehört zu den Bundesländern mit den meisten coronabedingten Krankschreibungen, wie eine Untersuchung des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung ergab. Quelle: Barmer

Die Rate der Krankschreibungen wegen Corona liegt in Sachsen mit 201 je 10.000 arbeitsunfähigen Versicherten deutlich über dem Bundesdurchschnitt (142 je 10.000 Versicherte). Mehr Krankschreibungen wegen Covid gab es nur noch in Mecklenburg-Vorpommern (228 je 10.000 Versicherte, gefolgt von Thüringen (217). Schlusslicht ist Hamburg mit 61 je 10.000 Versicherten, die in diesem Zeitraum arbeitsunfähig waren.

