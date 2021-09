Dresden

In Sachsen steigt die Zahl der Corona-Infektionen unter Ungeimpften rasant an: Binnen einer Woche hat sich der Inzidenzwert von 31 auf 54 erhöht, gab Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden bekannt. Damit liegen die Ansteckungsraten im Vergleich zu Geimpften um ein Vielfaches höher. Laut Köpping stieg die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohnern bei vollständig Geimpften im Freistaat im gleichen Zeitraum nur von 7,2 auf 8,8. 

Positive Corona-Tests auch bei Geimpften

Grundlage ist eine neue Statistik, die der Freistaat Sachsen eingeführt hat. Mit Hilfe der an die Landesuntersuchungsanstalt gemeldeten Corona-Zahlen wird ab sofort nach Infektionen von Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden. Die Werte sollen am Mittwoch erstmals auf der Seite des Sozialministeriums veröffentlicht und danach ständig aktualisiert werden. Da für Geimpfte keine Testpflicht gilt, spiegeln deren Fallzahlen die tatsächlich meist mit leichten Krankheitssymptomen bei Ärztinnen und Ärzten vorstellig gewordenen Sachsen wider.

Köpping: Ungeimpfte sind besonders gefährdet

„Die Tendenz ist eindeutig: Der Anstieg ist bei Ungeimpften wesentlich größer als bei Geimpften“, machte Köpping klar und bezeichnete die neue Statistik als „guten Marker“. Selbst wenn die Aussagekraft aufgrund der nicht direkt vergleichbaren Werte nur „begrenzt“ sei, würde die neue Differenzierung wichtige Rückschlüsse zulassen, fügte die Sozialministerin hinzu: „Die Ungeimpften sind die Gefährdeten in dieser Pandemie. Eine Impfung kann vor schweren Krankheitsverläufen schützen.“

Inzidenzwert steigt weiterhin an

Die neue Statistik wird allerdings keinen Einfluss auf die Corona-Schutzmaßnahmen haben – dafür gelten weiterhin die jeweiligen regionalen Werte. Inzwischen ist die Inzidenz sachsenweit auf 30,3 gestiegen. Im Erzgebirge sind zu Wochenbeginn zwei Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Sachsen bleibt Schlusslicht bei Impfquoten

Im Freistaat bestehe beim Impfen weiterhin großer Nachholbedarf, sagte Köppping: „Die Quoten sind viel zu niedrig. Deshalb werden wir noch mehr niedrigschwellige Angebote vor Ort machen.“ Aktuell haben 55,6 Prozent der Sachsen ihre erste Impfung erhalten, nur 52,4 Prozent sind durchgeimpft. Damit liegt der Freistaat bundesweit immer noch auf dem letzten Platz. Viel zu gering seien auch die Quoten unter sächsischen Jugendlichen, fügte Köpping hinzu: Nur etwa 14 Prozent der 12- bis 17-Jährigen sind geimpft. Am kommenden Montag beginnen allerdings die freiwilligen Impfungen an den Schulen.

Impfzentren schließen demnächst, Kliniken sollen mitimpfen

Dennoch sollen die Impfzentren in den Großstädten und Landkreisen nur noch bis Ende September geöffnet bleiben. „Wir konzentrieren uns auf die drei Säulen: Niedergelassene und Betriebsärzte, Krankenhäuser und mobile Impfteams“, erklärte die Sozialministerin am Dienstag das neue Impfkonzept, über das die LVZ bereits berichtet hatte. So hätten sich bereits 41 der 78 Kliniken bereit erklärt, ab Oktober auch Impfungen zu übernehmen. Die mobilen Impfteams sollen mindestens bis zum Jahresende in Sachsen unterwegs sein. Um noch mehr Menschen zu erreichen, sollten die Landkreise jeweils 10 bis 15 günstig gelegene Standorte melden, die von den Impfteams angesteuert werden könnten, so Köpping – „solche Angebote werden von der Bevölkerung momentan am besten angenommen“.

Sachsens Quarantäneregeln gelten nun bundesweit

Die Sozialministerin lobte zudem die Einigung der Gesundheitsminister auf bundesweit einheitliche Quarantäneregeln an den Schulen: „Wir haben es in Sachsen genau richtig gemacht und uns damit durchgesetzt.“ Vor allem sollen keine ganzen Schulklassen mehr in Quarantäne geschickt werden, sondern nur noch Kontakte ersten Grades. Die Absonderung soll zudem nach fünf Tagen mit einem negativen Test beendet werden können. Bislang hatten die Gesundheitsämter zum Teil ganze Klassen für 14 Tage nach Hause geschickt. Diese neuen Regeln gelten laut Köpping auch für Lehrer.

Von Andreas Debski