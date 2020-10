Hohes Corona-Infektionsrisiko auch im Landkreis Zwickau – Erzgebirge dynamisch

Dresden

Sachsen kämpft weiter mit steigenden Corona-Infektionsraten in fast allen Landkreisen. Nach dem der Erzgebirgskreis bereits am Montag in die Kategorie Corona-Risikogebiet gerutscht war, ist am Mittwoch auch der Landkreis Zwickau drauf und dran, den Inzidenz-Grenzwert von 50 zu überschreiten. Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums (SMS) wurden in Zwickau am Mittwoch 41 Neuinfektionen registriert. Gerechnet auf 100.000 Einwohner würde das eine Inzidenz von etwa 48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bedeuten.

Nach Informationen des Zwickauer Landratsamtes liegt die Zahl der aktuellen Neuinfektionen sogar noch höher, wurde demnach auch der Inzidenz-Grenzwert 50 in der Region bereits überschritten. Zwickaus Landrat Christoph Scheuer ( CDU) reagierte am Mittwoch und ordnete eine verschärfte Allgemeinverfügung für die Region in Westsachsen an. In dieser werden unter anderem verschärfte Kontaktverfolgung in gastronomischen Einrichtungen angeordnet sowie Familienfeiern mit mehr als 50 Personen und Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt.

Weitere Neuinfektionen auch im Erzgebirge

Ähnliche Anordnungen hatte zuvor auch der Erzgebirgskreis erlassen. Im Landkreis an der tschechischen Grenze war die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz nach anhaltend hohen Infektionswerten am Dienstag bereits über 80 gestiegen. Das Erzgebirge gehört seither zu den aktuell am stärksten vom Coronavirus betroffenen Gebieten Deutschlands. Während im Landkreis am Mittwoch von 63 neuen Betroffenen die Rede war, registrierte das Sächsische Sozialministerium vorerst keine weiteren Infektionsfälle für das Erzgebirge.

Neben den Risikogebieten Erzgebirge und Landkreis Zwickau gibt es in Sachsen auch mehrere Landkreise, die eine Inzidenz von mehr als 30 mit Tendenz steigend aufweisen. Dazu gehören Bautzen, Görlitz, Meißen und die Sächsische Schweiz.

Die sich zum Teil erheblich unterscheidenden Angaben zum Infektionsgeschehen sorgen seit Wochenbeginn für Irritation. Wie das Sozialministerium am Nachfrage erklärte, werden die Inzidenz-Werte in Dresden nicht mit den tagesaktuellen Werten berechnet. Das führte unter anderem dazu, dass die Verantwortlichen im Erzgebirge selbst bereits am Montag von ihrer Region als Risikogebiet sprachen und entsprechende Maßnahmen ergriffen, während die Behörde von Sozialministerin Petra Köpping erst gut eineinhalb Tage später entsprechende Warnungen bekannt gab.

