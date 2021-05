Leipzig

Die Preise für Baumaterialien sind deutschlandweit völlig außer Kontrolle geraten. Zum Beispiel verteuerte sich Konstruktionsvollholz seit Ende 2020 um 240 Prozent. Der Kubikmeter liegt nun bei fast 800 Euro, berichtet Volker Borowiec. „Spanplatten für Fußböden werden fast mit Gold aufgewogen. Es gibt einfach keine oder erst nach monatelanger Wartezeit“, sagt der Tischlermeister aus Leipzig-Stahmeln. So etwas habe der Familienbetrieb, in dem auch seine Frau und der jüngere Bruder arbeiten, seit der Gründung 1977 noch nie erlebt.

Dachdeckermeister Stefan Leischke aus Söllichau bleibt ebenfalls die Luft weg. Vor Weihnachten 2020 kostete der laufende Meter Dachlatten 65 Cent netto, rechnet der 33-Jährige vor. Soeben habe er Nachschub bestellt: für 1,94 Euro. „Andere Anbieter verlangten bereits 2,64 Euro.“ Weil sich die Lieferfristen immer mehr verzögern und die Preise mitunter täglich steigen, könne er größere Aufträge wie einen Dachstuhl gar nicht mehr annehmen, erzählt Leischke. „Es ist Wahnsinn. Unsere Auftragsbücher sind randvoll. Trotzdem musste ein Betrieb in Nordsachsen schon Kurzarbeit anmelden.“

Belastung für Bauprojekte, Hausbesitzer, Mieter

Die Leipziger Handwerkskammer sieht die Entwicklung mit großer Sorge. „Am problematischsten ist die Situation bei Holz, Stahlprodukten, Dämmstoffen, Farben und Lacken“, weiß Sprecherin Andrea Wolter. Was zeitversetzt zur Belastung für Bauprojekte, Hausbesitzer, Mieter und viele Unternehmen werden dürfte, bringe aktuell vor allem das Handwerk in Not. „Bei bestehenden Verträgen sind sie vielfach auf Nachverhandlungen angewiesen, haben dabei aber gerade gegenüber der öffentlichen Hand meist schlechte Karten“, kritisiert Wolter.

Im Rostocker Hafen wird derzeit massenhaft Holz aus deutschen Wäldern für den Export auf Schiffe umgeschlagen. Die Balken und Bretter sind mit Plastikfolien umhüllt. Quelle: privat

Nicht nur Leipzigs Handwerkskammer oder die IHK Dresden fordern deshalb, der Bund solle schnell Öffnungsklauseln für solche Verträge ermöglichen. Vor allem brauche es einen zeitweiligen Exportstopp für Holz, um eine ganze Branche zu beschützen. Die Waldbesitzer hätten übrigens gar nichts von dem Boom, versichert Georg Schirmbeck. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates rief jüngst sogar zum Sägestreik auf: „Wir werden regelrecht abgezockt von den wenigen Holzhandelskonzernen, die den Markt dominieren.“ Diese exportierten den Rohstoff in die USA und nach China, wo durch Konjunkturprogramme gegen die Corona-Folgen eine gewaltige Nachfrage herrsche und deshalb viel mehr als in Europa gezahlt werde.

Zehn Wochen Wartezeit bei einfachen Platten

Für den kleinen Tischlerbetrieb in Stahmeln bedeutet das konkret, dass er nun auf einfache Holzplatten „Korpus weiß“ bis zu zehn Wochen warten muss. „Ich kann unseren Kunden nicht mal mehr sagen, was das Material dann kosten wird. Das zerstört das Vertrauen“, schimpft der 59-jährige Borowiec. „Früher gab es ein- oder zweimal im Jahr Preisanpassungen gemäß der Inflation. Dafür hatte jeder Verständnis. Jetzt können wir überhaupt nicht mehr seriös kalkulieren.“

„Wirtschaftlicher und klimapolitischer Skandal“

„Die Probleme sind dramatisch und historisch noch nie da gewesen“, sagt Matthias Eisfeld vom Landesinnungsverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes. Gerade bei dem Öko-Baustoff sei das „ein wirtschaftlicher und klimapolitischer Skandal“. Sogar das waldreiche Russland habe einen Exportstopp verhängt, aber die EU unternehme nichts, beklagt Lars Fiehler bei der IHK Dresden. In Sachsens Baumärkten dürfte „die Hiobsbotschaft“ erst etwas zeitversetzt eintreffen, weil sie wegen Corona kaum öffnen durften, glaubt er.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem die Lieferverzögerungen erhöhten die Kosten im Wohnungsbau weiter, warnt Ulf Graichen vom Leipziger Bauprojektentwickler CG Elementum. „Auf Dämmstoffe wie Styropor wartet man jetzt schon zehn Monate. Wir kennen einige Partnerfirmen, die nicht mehr arbeiten können, weil ihnen Material fehlt.“

Diesen Lüftungskanal auf einem Unfallkrankenhaus in Berlin hat die Firma LWK Leipziger Lüftungs- und Klimaanlagenbau GmbH erschaffen. Wer das Bild sieht, kann sich leicht vorstellen, was der aktuelle Stahlpreisanstieg um 40 Prozent für das Unternehmen mit 30 Beschäftigten bedeutet. Quelle: LWK

Allein in diesem Jahr hat sich der Stahl für Lüftungstechnik um 40 Prozent verteuert, Kunststoffe um 50 Prozent, erzählt Karin Koschkar. Sie steht an der Spitze der Leipziger Lüftungs- und Klimaanlagenbau GmbH (LWK), einem Qualitätsbetrieb mit 30 Beschäftigten im Ortsteil Holzhausen. „Die Verträge, die wir jetzt abarbeiten, wurden 2020 geschlossen. 65 Prozent des Umsatzes bei uns entfällt auf den Materialpreis“, erläutert die 57-Jährige. Da könne sich jeder die Folgen leicht ausmalen. „Für uns sind derartige Preiserhöhungen nicht tragbar. Wir versuchen, die Mehrkosten auf alle Beteiligten – Lieferanten, Bauunternehmen und Kunden – aufzuteilen.“

Öffentliche Hand verweigert Stoffpreisgleitklausel

LWK arbeite zu 90 Prozent für die öffentliche Hand, habe etwa schon viele Schulen oder jüngst das Leipziger Stadtarchiv mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Jedoch weigerten sich bislang alle öffentlichen Auftraggeber, einer sogenannten Stoffpreisgleitklausel bei neuen Verträgen zuzustimmen, sagt Koschkar. „Dabei hat der Bund genau dieses Instrument vor Jahren entwickelt, um in langfristigen Verträgen starke Kostenschwankungen auszugleichen. Für uns ist das mittlerweile ein existenzielles Problem.“

Von Jens Rometsch