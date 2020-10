Leipzig

Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Home-Office belastet das Privatleben weniger als angenommen. Laut einer Studie bringt die Mehrheit beim Arbeiten von zu Hause aus sogar Beruf und Privatleben besser unter einen Hut. Wichtig ist allerdings, dass die Rahmenbedingungen stimmen.

Für die Studie haben die Forscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 6000 Berufstätige befragt. Von den Teilnehmern, die zum Befragungszeitpunkt Ende Juni zumindest teilweise mobil arbeiteten, gaben 77 Prozent an, dass sich die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch Home-Office verbessert hat. Allerdings hatten 60 Prozent der Befragten auch den Eindruck, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen. 37 Prozent gaben an, zu Hause mehr Wochenstunden zu leisten.

„Der Küchentisch ist kein dauerhafter Arbeitsplatz“

Notwendig seien eine objektive Zeiterfassung sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten von Betriebs- und Personalräten. Nur so könne es eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit geben. Darauf verweist Bettina Kohlrausch, Chefin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Böckler-Stiftung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) in Sachsen geht noch einen Schritt weiter. „Wir brauchen Regeln zur Erfassung der Arbeitszeit und zur Ausstattung“, fordert DGB-Chef Markus Schlimbach. Zu den „Leitplanken“, wie es nennt, gehörten auch die Einhaltung von Arbeitszeiten und Zeiten der Nichterreichbarkeit. „Der Küchentisch ist kein dauerhafter Arbeitsplatz.“ Zugleich äußert er die Sorge, dass durch das mobile Arbeiten Arbeitsplätze in Büros „wegrationalisiert werden“ könnten.

Heil-Vorstoß erntet nicht nur Zustimmung

Der Gewerkschafter wie auch die Forscherin begrüßen, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) einen Rechtsanspruch für Homeoffice durchsetzen will. Das sei überfällig. Allerdings halten beide das vorgeschlagene Volumen von 24 Tagen mobiler Arbeit im Jahr für zu gering. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass deutlich mehr möglich wäre. Alle zwei Wochen einen Tag – das könne nur das Mindestmaß sein.

Schlimbach warnt aber vor übertriebenen Erwartungen: „Viele Berufe und Tätigkeiten sind nicht von zu Hause aus zu erledigen. Industriearbeiter, Pflegerinnen, Erzieherinnen, Gebäudereiniger und viele andere haben nichts vom Homeoffice.“

Die Arbeitgeber halten indes wenig von einem Recht auf Home Office. Weder orientiere sich das Heil-Gesetz an den Möglichkeiten der Unternehmen, noch an den Bedürfnissen der Beschäftigten, kritisiert Ingo Kramer, Chef des Bundesverbands der Arbeitgeberverbände. Wo es möglich ist, böten die Arbeitgeber schon heute die Möglichkeit an, von zu Hause zu arbeiten.

Ohoven : „Wirtschaft nicht zusätzlich belasten!“

Mittelstandspräsident Mario Ohoven sagte, Homeoffice habe sich in der Krise zwar bewährt. „Aber in der Zeit danach darf die Erholung der Wirtschaft nicht durch steigende Arbeitskosten und zusätzliche Bürokratie gefährdet werden. Deshalb sagen wir Nein zu einem generellen Recht auf Homeoffice.“ Ohoven plädiert für eine freiwillige Übereinkunft.

Und auch der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, Michael Hüther, sieht keinen gesetzlichen Handlungsbedarf. In der Pandemie habe sich gezeigt, dass die Arbeitgeber die notwendige Flexibilität aufbrächten.

Nach einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts hat die Corona-Krise zu eine Wandel im Umgang mit dem Thema geführt. Rund drei Viertel der Unternehmen in Deutschland hätten zur Bewältigung der Krise verstärkt Homeoffice genutzt. Insgesamt gingen in der ersten Aprilwoche 24 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zu Hause ihrer Tätigkeit nach. Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten vor Corona insgesamt 12,9 Prozent aller Beschäftigten zumindest teilweise im Homeoffice.

Von Andreas Dunte