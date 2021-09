Hoyerswerda

Während die Welt im September 1991 auf Hoyerswerda schaute, sahen viele in der Stadt erst spät hin, schnell wieder weg oder nur wenig überrascht auf. Zwei Abende lang war das Ausländerwohnheim im Plattenbauteil der Stadt schon mit Steinen beworfen worden, als Friedhart Vogel davon erfuhr und aus der Altstadt herbeieilte, über den Fluss, der das alte Hoyerswerda von der sozialistischen Planstadt trennte. Sabine Proksch, die nur wenige Ecken vom Geschehen entfernt wohnte, sah erst im Fernsehen, was passierte. Sie fand es erschreckend, blendete es aber sofort wieder aus. Grit Lemke dagegen ging zum Wohnheim. Sie war, so sagt sie heute, schockiert. Aber vor allem von der „Volksfeststimmung“ unter den Schaulustigen. „Das Skins Ausländer angreifen, das wussten wir schon, das hatten wir längst gelernt, hinzunehmen.“

1991 griffen Neonazis in Hoyerswerda zuerst vietnamesische Händler an, dann ein Wohnheim mosambikanischer Vertragsarbeiter, dann eine Unterkunft für Flüchtlinge. Mehrere Tage lang schmissen sie Steine und Molotow-Cocktails, trieben Menschen in die Enge, prügelten. In der Spitze versammelten sich 500 Schaulustige, jubelten und johlten. Die Polizei war überfordert, auch eine Demonstration nach den Ereignissen eskalierte. Rund 40 Verletzte gab es, 82 Festnahmen, später vier Verurteilungen. Und am Ende der sieben Tage Gewalt stand „die dümmste aller Lösungen, aber die einzig mögliche“, so sagt es der damalige Superintendent der evangelischen Kirche in der Stadt, Friedhart Vogel: die Flüchtlinge wurden aus der Stadt gebracht, die Abreise der Mosambikaner war eh geplant. Neonazis feierten Hoyerswerda als „ausländerfrei“, schlugen Menschen mit langen Haaren zusammen, griffen Jugendclubs an. Im August 1992 gab es die Ausschreitungen in Rostock, dann die Brandanschläge in Mölln und Solingen, das ganze düstere Programm.

Die Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda, an der 1991 das Flüchtlingswohnheim stand. Der Block ist wie viele andere heute abgerissen, die Flächen wurden aufgeforstet. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Sabine Proksch, die sich damals schnell wieder ihrer Familie zuwandte, der Sorge um die eigene Zukunft, organisiert heute im Soziokulturellen Zentrum von Hoyerswerda das Gedenken zum 30. Jahrestag der Ausschreitungen mit. Sie sagte: „Ich kann mir zwar verzeihen, dass ich damals mit anderen Dingen beschäftigt war. Aber ich bereue es trotzdem und ich schäme mich, dass das in Hoyerswerda passiert ist.“

Warum hier?

Während viele in Hoyerswerda nicht so genau hinsahen, waren die Ausschreitungen so kurz nach der Wende das Erste, was viele Westdeutsche vom Ossi sahen: einen steinewerfenden Barbaren, dumm geworden im sozialistischen Plattenbau. „Willkommen in einem bösartigen, hässlichen, dumpfen Alltag, der bösartige, hässliche, dumpfe Menschen stanzt“, schrieb der „Spiegel“ 1991 über Hoyerswerda.

Heute viel Platz für Parks: Ansicht der Neustadt von Hoyerswerda. Viele Plattenbauten sind inzwischen zurückgebaut. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Die Idee, es habe so kommen müssen in Hoyerswerda, prägte das öffentliche Bild. Und sie erschien so plausibel: Die DDR ließ die Stadt in von 20 Jahren von einer 9000-Seelen-Gemeinde zur Neubaustadt mit mehr als 70.000 Einwohnern anwachsen. Man brauchte Platz für die Menschen, die in den Oberlausitzer Tagebauen Kohle schürften und sie im Kombinat Schwarze Pumpe zu Briketts pressten oder verfeuerten. Sogenannte Wohnkomplexe wurden errichtet, nummeriert und abgekürzt als WK. In jedem davon eine Schule, eine Kaufhalle, eine Kneipe. Dann zerbrach der Traum von der sozialistischen Zukunftsstadt. Erst langsam, in den Achtzigern schon: die Zahl der Einwohner ging zurück, die WKs wurden lieblos fertig gebaut. Dann plötzlich, mit dem großen Knall der Wiedervereinigung: Schwarze Pumpe wurde stillgelegt, für Hoyerswerda-Neustadt gab es keinen Grund mehr. „Hier sind die Nullen ganz unter sich“, singt Gerhard Gundermann, der Liedermacher und Baggerfahrer im Tagebau über Hoyerswerda. „Hier war das Heer der Frustrierten besonders groß, die seit den Fünfzigern zugezogenen Menschen selbst entwurzelt“, sagt der damalige Superintendent Friedhart Vogel.

Grit Lemke, aufgewachsen in Hoyerswerda, sieht das anders. Eine Gemeinschaft sei man gewesen in der Neustadt von Hoyerswerda. Für Kinder der beste Ort zum Aufwachsen - unter vielen anderen, alle mit dem Willen, etwas Neues, Schönes zu schaffen. Nur: „Wie kann eine solidarische Gemeinschaft sowas machen?“ Lemke, die gerade ein Buch geschrieben hat über ihre Heimat, „Kinder von Hoy“, fragt sich das bis heute.

1991 Superintendent in Hoyerswerda: Friedhart Vogel. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Der Soziologe Detlef Pollack forscht zu Geschichte und politischer Kultur der DDR, er kennt diese Frage natürlich: Warum Hoyerswerda? Pollack hat Zeitzeugen interviewt und Polizeiberichte der Tage im September gelesen. Für ihn ist klar: „Die Ausschreitungen waren nicht ein bloßer Ausdruck der Ausländerfeindlichkeit der Hoyerswerdaer.“ Damals sei die Ausländerfeindlichkeit der Menschen im Osten und Westen Deutschlands gar nicht so unterschiedlich groß gewesen. Vielmehr hätten mehrere Puzzleteile zum Ausbruch der Gewalt geführt: ein schon länger schwelender Konflikt zwischen den Menschen in der Stadt und den Menschen in den Wohnheimen, die Gewaltbereitschaft gut vernetzter Neonazis, das schwache Auftreten der Polizei. „Mit Hoyerswerda war ein Symbol geschaffen, an dem sich immer wieder die Differenzen zwischen Ost und West demonstrieren ließen“, sagt Pollack.

Alles Rechte hier?

Nach den Ausschreitungen versuchte Hoyerswerda zu verschwinden und es gelang beinahe: Die Einwohnerzahl halbierte sich, gut 32.000 Menschen leben noch in der Stadt. Irgendwann verschwanden sogar die Neonazis, die öffentlich prügelnden jedenfalls. Die Jugendorganisation der NPD blieb stark in der Stadt und 2006, zum 15. Jahrestag der Ausschreitungen, marschierten Rechtsextreme durch die Stadt. Die übrigen in Hoyerswerda blieben in einer Lethargie, viele hielten sich für Opfer einer Stigmatisierung. Die eigene Rolle wurde öffentlich lange nur zaghaft hinterfragt.

Wenn man will, kann man sie bis heute sehen, die Lethargie, es ist nicht schwer. Im WK 9 (in Hoyerswerda benennen sie sie Teile ihrer Stadt immer noch nach den Wohnkomplexen) zerfällt ein DDR-Einkaufszentrum. An den verbretterten Fenstern streiten sich rechte und linke Graffiti. Mit schweren Schritten quert ein Mann den Platz. „Dort war die Kneipe, hier die Kaufhalle“, sagt er. „Da hängt noch ein Zettel dran, wann der letzte Laden raus isst.“ Am 12. Februar 2009 schließe die Schlecker-Filiale, steht auf dem Aushang.

Jenseits solcher Orte hat sich etwas getan in Hoyerswerda. Ein Grund dafür ist auch, eigentlich kaum zu glauben: das neue Flüchtlingsheim, das es seit 2014 wieder gibt in der Stadt. Was danach geschehen sein muss, ist mittwochvormittags im Jugendclubhaus Ossi zu besichtigen, bei Kaffee und Baklava.

Inzwischen bunt: Platte in Hoyerswerda. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Alles besser hier?

Zwischen Klavier und Kleinsofas sitzen Frauen zusammen. Migrantinnen allesamt, manche mit gesicherten Aufenthalt, manche nicht. Die eine Hälfte von ihnen weiß nichts von den Ausschreitungen 1991, die andere hat erst dieser Tage bei einem Workshop davon gehört. Keine hier, wirklich keine, hat etwas Schlechtes über Hoyerswerda zu sagen.

Hava Shakhbieva stammt aus Tschetschenien und lebt seit vier Jahren in der Stadt. „Wenn es schlimm wäre für uns hier, wäre ich die erste, die es wüsste“, sagt sie. Shakhbieva trägt Kopftuch. In den deutschen Städten, in denen sie vorher war, in Chemnitz und Bautzen, sei sie auf der Straße ständig darauf angesprochen worden. Warum sie das trage, warum es schwarz sei, das wollten die Menschen wissen. Und sie hätten Dinge gesagt wie: „Es ist nicht euer Land.“ Nichts davon sei ihr in Hoyerswerda je passiert, sagt Shakhbieva. Und während ihr in Chemnitz nie jemand geholfen habe, die Briefe vom Amt zu verstehen, wisse sie in Hoyerswerda genau, was sie auf den Antrag für Kindergeld schreiben und wo sie ihn abgeben müsse.

Bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus, so sagte es der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) kürzlich im Interview mit der LVZ, „sei in erster Linie die Gesellschaft selbst gefragt.“ Als in Hoyerswerda 2014 das Flüchtlingsheim eingerichtet worden ist, gründete sich ein Bürgerbündnis, um die ankommenden Menschen zu unterstützen. Birgit Radeck, die 1991 noch über das Gewalt-Wochenende ihre Stadt verlassen hatte, koordiniert heute die Arbeit des Bündnisses. Am Anfang hätten manche in der Stadt, wenn sie die Hilfe der Migranten bei einem Kuchenbasar angeboten habe, gesagt: „Geh mir weg mit denen.“ Inzwischen fragten sie immer wieder selbst nach der Hilfe der Geflüchteten. „Es geht nur über Begegnungen. Und wir schaffen diese Begegnungen“, sagt Radeck.

Kann das wirklich so sein - Hoyerswerda der bessere Ort für Flüchtlinge, als es manch andere sind, ausgerechnet?

Hoyerswerdaerin und Buchautorin: Grit Lemke. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

So einfach will es Grit Lemke ihrer Stadt nicht machen. Denn auch hier brannten noch kürzlich die Notunterkünfte. In der sächsischen Realität der Jahre um 2015 Jahre zwar eher einer Protokollnotiz, aber dennoch: Jahrelang, findet Lemke, sei in Hoyerswerda verschwiemelt umgegangen worden mit den Ausschreitungen. Erst jetzt, 30 Jahre später, gebe es ein echtes Gedenken: eine Ausstellung mit den Erlebnissen der Zeitzeugen im Einkaufszentrum, Podiumsdiskussionen, eine Demonstration. Manchen in der Stadt ist das zu viel, sie haben Sorge, jetzt wieder jahrelang gegen ein Stigma kämpfen zu müssen. „Dabei war Hoyerswerda ein Fanal für die Nazis in ganz Deutschland“, sagt Lemke. Viele in der Stadt würden das bis heute nicht verstehen, sich von Erinnerungen an die Ereignisse ausschließlich persönlich angegriffen fühlen. „Mit der Aufarbeitung“, sagt Lemke, „hat Hoyerswerda gerade erst angefangen.“

Von Denise Peikert (Text) und Leon Joshua Dreischulte (Fotos)