Was der Bad Dübener Frank Brückner am Nordgiebel im Wohngebiet Hüfnermark 6 gebaut hat, ist mittlerweile Stadtgespräch Nummer eins. Von kompletter Ablehnung bis zu totaler Zustimmung gehen die Meinungen weit auseinander. Der 64-Jährige hat auf einem Wiesenstück einen Pavillon samt Sitzmöglichkeiten, einen Schrank mit Gläsern sowie ein kleines Indianer-Tipi, ein Vogelhäuschen und einen Sandkasten aus Holz gebaut. Vor zwei Wochen kam dann noch eine große Fuhre Baumstämme dazu. Damit umsäumte er die kleine Ranch. Alles hat ein bisschen den Charakter von Wildwest.

Hausmeister und Vermieter haben dem Erbauer bereits eine Frist für den Rückbau gesetzt. Doch der denkt bisher nicht daran, auch nur einen Holzstamm zu verrücken. Denn sein Vorgehen will er nach eigenen Angaben auch mit dem zuständigen Hausmeister im Wohngebiet abgesprochen haben.

Hausmeister und Vermieter kommentieren nicht

Hausmeister Rene Stache will dazu nichts sagen. Auch der Vermieter, die ALS GmbH Immobilienmanagement Leipzig, schweigt zu den Vorgängen in ihrem Revier. Aus Bewohnerkreisen ist derweil zu erfahren, dass das Thema hinter den Kulissen sehr wohl diskutiert wird. Fotos und Unterlagen zu den Bauwerken sollen sowohl dem Vermieter als auch dem Eigentümer wohl schon vorliegen. Jetzt wartet man auf eine Entscheidung.

Nachbarn erwarten Abriss

Doch die Nachbarschaft ahnt schon, was kommen wird. „Das wird wohl abgerissen. Das stellt so eine Unfallgefahr für die Allgemeinheit dar. Die Holzstämme sind unbehandelt. An einigen Stellen schauen Nägel raus. Wenn Kinder dort spielen, können sie sich verletzen“, sagt ein Mieter, der seinen Namen nicht nennen will. Frank Brückner versteht das ganze Theater nicht. „Bei mir hat sich bislang niemand gemeldet. Ich habe in den vergangenen Tagen ringsherum erst einmal aufgeräumt und warte ab“, so Brückner.

Verschönerungsarbeiten in der Nachbarschaft

Auch in der Nachbarschaft wurden in den vergangenen Wochen Verschönerungsarbeiten durchgeführt. Die wurden aber von Hausmeister und Vermieter abgenickt. Denn dabei handelt es sich nur um kleine Verschönerungen an den Blumenrabatten am Hintereingang. „Unsere Hausgemeinschaft und meine Familie haben den kleinen Grünstreifen am Haus etwas aufgehübscht. Wir haben ein paar Autoreifen bekommen, diese zerschnitten und farblich behandelt“, erzählt Rainer Erich Gandert. Daraus seien kleine Frösche entstanden. Auch eine kleine Brunnenattrappe steht jetzt am Haus. „Alles mit Erlaubnis vom Hausmeister. Der hat uns dabei auch mit Rindenmulch geholfen. Jetzt sitzen wir oft auf der Bank am Haus und erfreuen uns daran“, erklärt der Rentner.

Er sieht die Bauwerke seines Nachbarn auch eher skeptisch. „Das ist schon sehr gewagt und groß. Wir haben ihm oft angeboten zu helfen, aber er lehnte jedes Mal ab. Jetzt muss er sehen, wie das weitergeht. Ich schätze mal, der Vermieter wird bald reagieren. Wie auch immer“, so Gandert.

„Will nur etwas für die Allgemeinheit schaffen“

Frank Brückner findet die ganze Diskussion überflüssig. „Ich will nur etwas für die Allgemeinheit schaffen. Ich bin doch auch noch nicht fertig. Die Stämme werden noch glatt gehobelt und farblich behandelt“, kündigt er an.

Von Steffen Brost