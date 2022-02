Hunde-Boom in Sachsens Großstädten: 1000 Vierbeiner mehr in Leipzig

Leipzig

In sächsischen Großstädten sind mehr Hunde anzutreffen als noch in den Jahren zuvor. Anfang dieses Jahres gab es in Leipzig rund 24.700 Vierbeiner und damit über 1000 mehr als im Vorjahr, so teilte es die Stadt mit. Ebenfalls angestiegen ist die Anzahl der steuerpflichtig gemeldeten Hunde in der Landeshauptstadt: Ende vergangenen Jahres verzeichnete Dresden 15.500 und damit wie in Leipzig gut 1000 mehr als 2020. Einen Zuwachs, wenngleich etwas geringer, verzeichnete außerdem auch die Stadt Chemnitz. Ende 2021 waren dort knapp 9400 Hunde gemeldet, Ende 2020 hatte die Anzahl nur um 300 darunter gelegen.

Neue Hundewiesen in Leipzig

Die Stadt Leipzig will nun auf diesen Hunde-Boom reagieren: In den nächsten Jahren sollen die Hundewiesen der Messestadt aufgewertet werden, außerdem sollen neue entstehen. Derzeit können sich die Vierbeiner auf 43 Freilaufflächen mit einer Gesamtfläche von rund 17 Hektar austoben. Prinzipiell seien Hundewiesen sinnvoll, sagt Michael Sperlich vom Landestierschutzverband Sachsen und Geschäftsführer des Ersten Freien Tierschutzvereins Leipzig und Umgebung. Insbesondere in Leipzig würden die Flächen den Anforderungen jedoch nur selten entsprechen. Die Wiesen seien entweder zu klein, nach außen nicht richtig abgesichert oder würden von Laufwegen durchkreuzt. „Das führt dazu, dass sich die Hunde zwar artgerecht bewegen, aber in Bereichen, in denen sie es nicht dürfen.“

Ab 2023 sollen deshalb laut eines Stadtratsbeschlusses vier entsprechende Gebiete umzäunt werden. Als potenzielle Standorte wurden zunächst die Probstheidaer Straße/Ecke Bernhard-Kellermann-Straße, die Permoserstraße/Ecke Klettenstraße und die Permoserstraße/Ecke Gundermannstraße ebenso genannt wie die Komarowstraße/Ecke Otto-Heinze-Straße, die Bautzner Straße/Ecke Löbauer Straße sowie die Lützner Straße/Ecke Stuttgarter Allee. Außerdem sollen von den bereits bestehenden Hundewiesen ab dem kommenden Jahr fünf mit neuen Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Vorgesehen ist zudem das Einrichten einer jeweils gänzlich neuen Hundewiese, ebenfalls ab 2023. Für die Ausstattung der Wiesen mit Zäunen und Bänken sollen rund 163.000 Euro veranschlagt werden.

Artgerechte Haltung braucht mehr

Dresden bietet seinen inzwischen über 15.000 Vierbeinern derzeit wiederum keine explizit ausgewiesenen Hundewiesen. In Chemnitz gibt es 20 Wiesen mit einer Gesamtfläche von knapp zehn Hektar. Im Gegensatz zu Leipzig hegt die Stadt aktuell jedoch keine Pläne, das Angebot zu erweitern. Dafür müsste Grund erworben werden, hieß es. Alle geeigneten Flächen seien bereits ausgewiesen.

Laut Tierschützern sind die Freilaufflächen ohnehin nur ein Puzzlestück für die artgerechte Hundehaltung in der Großstadt. „Es gibt immer mehr Menschen, die Hunde nicht nach Rasseeigenschaften, sondern Aussehen anschaffen“, berichtet Sperlich. Arbeitshunde wie Huskys oder Hütehunde wie Australian Shepherds könnten in der Enge der Großstadt in der Regel nicht artgerecht gehalten werden, da sie dort unterfordert seien. „Diese Hunde landen dann auch bei uns im Tierheim.“ Vor dem Anschaffen solle man sich fragen, wozu der Hund ursprünglich gezüchtet wurde, rät Sperlich. Nicht alle Rassen eigneten sich für ein Leben in der Großstadt, nicht alle Tiere könnten problemlos mit anderen auf einer Wiese herumtollen.

Von Friederike Pick (mit dpa)