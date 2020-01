Hunderte Figuren und Tausende Lichter lassen Bergzoo Halle erstrahlen

Halle

Die Magischen Lichterwelten sind zurück in Halles Bergzoo. Am Freitag ab 17.30 Uhr ist die komplett neue Ausstellung für Besucher zugänglich. „Mit dabei sind zuvor nie gezeigte Figuren, die im Licht von über 15 000 LED-Leuchten erstrahlen werden“, sagt Zoo-Sprecher Tom Bernheim. Seit Tagen schon werben Drachen und Einhörner am Haupteingang für die mittlerweile dritte Show der chinesischen Lichtkünstler in der Saalestadt. Dieses Mal können die Besucher – 2019 waren es rund 140.000 – in eine Welt der Märchen und Legenden eintauchen. Die Palette reicht bis zum 15. März von Märchen der Gebrüder Grimm über die Nibelungen-Sage bis hin zur griechischen Mythologie, die abends zum Leben erwachen und den Bergzoo eine unvergleichliche Atmosphäre geben sollen.

Zur Galerie Lichterwelten im halleschen Bergzoo

Mehr als 100 chinesische Künstler haben, einer uralten Tradition folgend, die Figuren in monatelanger Handarbeit aus filigranen Metallgestellen und feinen Stoffen geschaffen. Das 20-köpfige Aufbauteam von Dragon Illumination Arts hat die über 300 lebens- und überlebensgroßen Einzelfiguren, welche in rund 50 Installationen und spektakulären Lichtensembles thematisch zusammengestellt sind, in den vergangenen Wochen auf vier Hektar Fläche montiert. Nun stehen Siegfried der Drachentöter, König Artus mit seiner berühmte Tafelrunde und der griechische Superheld Herkules zwischen den Gehegen.

Knapp acht Kilometer Kabel wurden verlegt, eine Tonne Eisenanker versenkt und mehr als 700 Meter Draht verbraucht, um die Figuren zu befestigen. Vielleicht erklärt diese Liebe zum Detail unter anderem, warum sich die Magischen Lichterwelten zur führenden Veranstaltung ihrer Art entwickelt haben, so Zoo-Direktor Dennis Müller.

Karten gibt es an der Zookasse (Reilstraße 57, 06114 Halle) und im Netz unter www.zoo-halle.de. Die Lichterwelten sind dienstags bis sonntags jeweils ab 17.30 Uhr zu sehen. Die Kasse schließt um 20.30 Uhr. Der Zooschluss ist dann um 22.30 Uhr.

Von Bernd Lähne