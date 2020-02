Hunderte trauern in Grimmaer Frauenkirche um die Brandopfer

Grimma

Die Trauer in Grimma sitzt auch eine Woche nach dem tragischen Brand in einem Wohnblock in der Stecknadelallee tief. Am Montagabend kamen hunderte Grimmaer in der Frauenkirche zusammen, um der Opfer – ein siebenjähriger und seine achtjährige Schwester sowie deren 32-jährige Mutter – zu gedenken. Pfarrer Torsten Merkel hatte im Namen der evangelischen Kirchgemeinde, Bernd Fischer im Namen der katholischen Gemeinde eingeladen.

Tröstende Worte, Tränen und Stille

Die Glocken läuten durch die Dämmerung. Drei weiße Kerzen brennen auf dem Altar. Torsten Merkel begrüßt die, die gekommen waren, um in der Gemeinschaft Trost zu finden. Musik erfüllt die Frauenkirche. Tränen fließen. Mütter halten ihre Kinder umarmt. Gedanken schweifen. Viele sind bei Maximilian. Der Junge, dem nach der Brandnacht nur die Großeltern bleiben. Andere schweifen um die Helfer, die die Tragödie in der Nacht vor einer Woche nicht verhindern konnten, weil sie machtlos waren.

Es werden Fürbitten gesprochen – für die Verstorbenen. Für Maximilian. Für alle Hausbewohner, für die die Bilder aus der tragischen Nacht noch präsent sind. Für die Feuerwehrfrauen und -männer, die Rettungskräfte, Polizisten und Seelsorger.

Und auch für die Opfer des feigen Anschlags von Hanau.

Mitschüler vermissen ihre Klassenkameraden

Neben den Kerzen auf dem Altar liegen weiße Rosen. Am Ende kommen unzählige weiße Tulpen dazu. Wer möchte, konnte mit diesem Gruß auf dem Altartisch seine Anteilnahme ausdrücken.

Ein Schulsozialarbeiter erzählt, wie die Kinder aus der Grundschule am ersten Tag nach den Ferien um die Mitschüler trauerten: „Sie wurden sehr vermisst“, fasste der Pädagoge eine Ausnahmesituation zusammen. In der Einrichtung wurden Gedenktische für den Sieben- und die Achtjährige gestaltet.

Sportvereine spenden für den Zwölfjährigen

Die Anteilnahme vieler drückt sich außerdem über eine Welle der Solidarität für den verbliebenen Waisen aus. Am Wochenende hatten Sportvereine bei ihren Heimspielen zu Spenden für den 12-jährigen Max aufgerufen. Bei der gemeinsamen Spendenaktion FC Grimma und VVG (Fußball und Volleyball) am Samstag sind laut Stadtverwaltung 1787,00 Euro gesammelt worden.

Erfolg auf ganzer Linie: Stefanie Diestel vom VV Grimma und Daniel Kurzbach vom FC Grimma haben für die Hinterbliebenen der Brandkatastrophe in Grimma zu ihren Heimspielen, die beide Mannschaften auch noch gewonnen haben, von ihren Zuschauern Spendenboxen füllen lassen. Quelle: Frank Schmidt

Mit harter Schale und weichem Kern haben sich auch die Spieler und Fans des Leipziger Eishockeyvereins EXA IceFighters bei ihrem Heimspiel im Kohlrabizirkus präsentiert. Nicht nur, dass sie das Spiel in der Eishockey Oberliga Nord gegen die Füchse Duisburg mit 2:1 gewonnen haben und damit in den Playoffs stehen. Mannschaft und Fans zeigten Herz für den Zwölfjährigen, der bei der Brandkatastrophe seine Geschwister und die Mutter verlor. Am Rand des Spiels ist eine Spendensumme von 2153,96 Euro zusammengekommen.

Stellvertretend für das ganze Team der EXA IceFighters Leipzig bekunden Geschäftsführer André Krüll sowie die Spieler Hannes Albrecht, Hubert Berger und Dimitri Komnik (v.l.) ihre Solidarität mit Max aus Grimma, wie die Anzeigetafel oben zeigt. Quelle: Frank Schmidt

Zustande gekommen durch eine Spende des Vereins sowie den 1615 Zuschauern, die Geld in die Spendenboxen oder den Becherpfand dem guten Zweck widmeten. „Wir können dem Jungen zwar keine Familie geben, aber aktive Unterstützung. Und so ist die Idee der Spendenaktion im Rahmen unserer Möglichkeiten entstanden“, sagte André Krüll, Geschäftsführer der EXA IceFighters. „Auch wenn wir hier in Leipzig sind, Grimma ist ja soweit nicht weg. Zumal wir Besucher und Fans aus der Muldestadt haben aber auch Sponsoren und Firmen, die uns unterstützen“, erklärte Krüll das Engagement seines Vereins.

Zur Galerie Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grimma-Süd sind ein siebenjähriger Junge, ein achtjähriges Mädchen und die 32-jährige Mutter ums Leben gekommen.

Auch die Kollekte zur Gedenkveranstaltung in der Grimmaer Frauenkirche geht zugunsten der Spendensammlung an die Stadt Grimma.

Von Thomas Lieb / fsw