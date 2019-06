Leipzig

ORF-Moderator Armin Wolf, der deutsche Investigativ-Journalist Arndt Ginzel und Kameramann Gerald Gerber werden mit dem diesjährigen Leipziger „Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien“ geehrt. Diese Wahl sei ein deutliches Zeichen für die Pressefreiheit und für ein freies, unbedrohtes Arbeiten von Journalisten, erklärte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, die den Preis vergibt, am Dienstag.

Wolf erhält demnach die Hälfte des Preisgeldes von insgesamt 30.000 Euro. Ginzel und Gerber werden als Team ausgezeichnet und bekommen gemeinsam die andere Hälfte. Die Preise werden am 8. Oktober in Leipzig verliehen.

Recherchen zum Sachsensumpf

Der freie TV-Journalist Ginzel berichtet seit vielen Jahren regelmäßig unter anderem für die öffentlich-rechtlichen Magazine „Fakt“, „exakt“ und „Frontal 21“ vor allem aus Ostdeutschland. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Recherchen zur „Sachsensumpf-Affäre“.

Team filmte die Hutbürgeraffäre

Mitte August 2018 war Ginzel zusammen mit TV-Produzent und Kameramann Gerber Protagonist der sogenannten Hutbürger-Affäre in Dresden. Am Rande einer „Pegida“-Demonstration war das im Auftrag des ZDF eingesetzte Team 45 Minuten lang von der Polizei festgehalten worden. Grund waren massive Beschwerden eines Demonstranten über Gerber, dieser dürfe ihn nicht filmen. Daraus hatte sich eine Debatte über das Verhalten der Beamten und deren Verhältnis zur Pressefreiheit entwickelt.

Hutbürger will Entschädigung

Der Vorfall in Dresden hallt allerdings bis heute nach. Das ZDF soll dem als Hutbürger bekannten gewordenen ehemaligen LKA-Mitarbeiter eine Entschädigung von mindestens 20.000 Euro zahlen. Das bestätigte sein Anwalt und AfD-Vizechef in Sachsen, Maximilian Krah. Er zieht seinen Mandanten in Medienrechts- und Persönlichkeitsfragen verletzt.

„Journalismus mit offenem Visier“

„Armin Wolf betreibt unabhängigen Journalismus mit offenem Visier“, würdigte der geschäftsführende Vorstand der Leipziger Medienstiftung, Stephan Seeger, die Arbeit des Journalisten. Seine demokratische Grundhaltung und sein aufklärerisches Nachfragen machten ihn zu einem „ganz wichtigen Protagonisten der Meinungs- und Pressefreiheit in den österreichischen Medien“. Gerber und Ginzel sei es zu verdanken, „dass die Diskussion über Fragen der Pressefreiheit, den Schutz von Journalisten und den Umgang mit gewaltbereiten Kritikern journalistischer Arbeit in Deutschland verstärkt geführt wird“.

Drohung während des Interviews

Wolf ist seit 2010 stellvertretender Chefredakteur der Fernsehinformation des Österreichischen Rundfunks ORF. Seit 2002 moderiert er die Nachrichtensendung „Zeit im Bild 2“ der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. International bekannt wurde der vielfach ausgezeichnete Journalist unter anderem durch ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin 2018 und ein TV-Interview mit dem Generalsekretär der rechtspopulistischen FPÖ, Harald Vilimsky, in diesem Jahr. Vilimsky hatte Wolf wegen kritischer Fragen während des Interviews gedroht, dies werde für den Moderator „nicht ohne Folgen“ bleiben.

