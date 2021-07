Rackwitz

Der norwegische Aluminiumproduzent Norsk Hydro will seine Gießerei in der Gemeinde Rackwitz erweitern. Die neue Anlage soll bis Ende des ersten Quartals 2023 in Betrieb gehen und 40 Millionen Euro kosten. Der norwegische Konzern betreibt im Rackwitzer Industrie- und Gewerbegebiet am ehemaligen Leichtmetallwerk außerdem das Strangpresswerk Hydro Extrusion.

Hydro will weitere Produktionskapazitäten schaffen

Die Gießerei produziert nach Angaben von Hydro aktuell etwa 95 000 Tonnen Strangpressbolzen pro Jahr. Nach der Erweiterung sollen in Rackwitz zusätzlich 25 bis 30 000 Tonnen erzeugt werden. Dabei soll der Anteil von recyceltem Aluminium als Rohstoff für neue Produkte gesteigert werden. Ob dabei auch neue Arbeitsplätze entstehen, teilte Hydro bisher nicht mit.

Lesen Sie auch

„Diese Investition passt perfekt zum übergeordneten Ziel von Hydro, parallel die Nachhaltigkeit und Rentabilität des Unternehmens zu verbessern sowie zu unseren ehrgeizigen Wachstumszielen auf dem schnell wachsenden Recyclingmarkt“, sagt Trond Olaf Christophersen, Leiter Recycling bei Hydro. Der Hersteller will den Anteil von recyceltem Aluminium bis 2025 verdoppeln.

Rackwitzer Werk will Marktposition festigen

Das Werk in Rackwitz habe die ideale Lage, um Schlüsselkunden in der Automobilindustrie zu beliefern. Zudem sei der Zugang zu recyceltem Aluminium aus Altschrott gut, was wiederum für die Kunden einen beträchtlichen Wert darstelle und zur Kreislaufwirtschaft beitrage, erklärt Chrisophersen. „Wir sind bereits ein bevorzugter Lieferant auf dem Automobilmarkt“, sagt Thomas Stürzebecher, Geschäftsführer der Gießerei in Rackwitz. Diese Position werde durch die Einführung der neuen Produkte weiter gestärkt.

Von Mathias Schönknecht