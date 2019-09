Job-Prognose für 2020: Arbeitsmarkt in Leipzig trotzt der Konjunktur-Flaute

Leipzig

Trotz Brexit-Sorgen und drohender Handelskriege: Der sächsische Arbeitsmarkt bleibt auch im kommenden Jahr robust. Die Zahl der Beschäftigten könnte um 11 000 steigen und die Zahl der Arbeitslosen auf dem bisherigen Niveau verharren. Insbesondere in den Städten Leipzig und Dresden werde es erneut einen deutlichen Stellenzuwachs geben.

Sachsen Agenturchef: Chance auf neue Rekorde ist gut

Davon geht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) aus. Laut der an diesem Donnerstag veröffentlichten Prognose rechnen die Nürnberger Experten mit einem anhaltenden Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent für Sachsen und 0,7 Prozent für Thüringen

Arbeitsmarkt - Prognose 2020 für Sachsen. Quelle: Patrick Moye

Damit könnten kommendes Jahr wieder neue Rekorde vom sächsischen Arbeitsmarkt verkündet werden, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur in Sachsen. „Erfreulich ist, dass das Entlassungsrisiko auf dem niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung liegt.“ Immer öfter sicherten sich die Unternehmer ihre Fachkräfte, auch unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Lage.

Das IAB rechnet damit, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Sachsen auf durchschnittlich 1,633 Millionen steigen wird. Die Zahl der Arbeitslosen bleibe mit 117400 weitgehend konstant.

Auch in Oschatz und Bautzen entstehen viele neuen Stellen

In Sachsen gehe die Arbeitslosigkeit am deutlichsten in Annaberg-Buchholz, Plauen und Freiberg zurück. Die kräftigsten Beschäftigungsanstiege soll es in den Städten Dresden und Leipzig geben. Dort rechnen die IAB-Forscher für kommendes Jahr mit jeweils 3400 zusätzlichen Arbeitsplätzen, vor allem im Dienstleistungssektor. Dazu gehören beispielsweise das Gesundheits- und Sozialwesen und der Bereich Bildung. „Die Nachfrage nach gesundheits- und pflegerischen Dienstleistungen ist ungebrochen hoch, in den Bereichen Erziehung und Soziales entstehen neue Jobs – und auch der Bau boomt wegen der geringen Zinsen“, so Hansen. Zusätzlich wirke auch der Trend zur Teilzeitbeschäftigung – auch er fördert den Beschäftigungszuwachs.

Thüringen : Mehr Jobs in Jena und Erfurt – Rückgang in Altenburg /Gera

Auch für Thüringen rechnen die IAB-Forscher mit einem Zuwachs an neuen Stellen – mit 900 fällt der allerdings geringer als in Sachsen aus. Die Zahl der Arbeitslosen werde voraussichtlich nur leicht um 700 steigen. In Thüringen wächst danach in Jena und Erfurt die Beschäftigung besonders. Dagegen kommt der Jobmotor in der Region Altenburg/Gera und im Raum Suhl eher ins Stottern – hier ist mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen zu rechnen.

Arbeitsmarkt - Prognose 2020 für Thüringen Quelle: Patrick Moye

Hansen machte deutlich, dass die Agenturen auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten weiter in die Weiterbildung von Arbeitslosen, aber auch von Beschäftigten investieren werden, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Auch schwer vermittelbare Menschen würden weiterhin unterstützt.

Von Andreas Dunte