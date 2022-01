Leipzig

So viele offene Stellen gab es in Sachsen noch nie. Rund 100.000 Arbeitsplätze sind unbesetzt, drei von fünf Unternehmen davon betroffen. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Fachkräfte-Monitorings von Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie Handwerkskammern (HWK) im Freistaat, das am Mittwoch in Leipzig vorgestellt wurde. „Die demografische Entwicklung schlägt mit voller Wucht auf die sächsischen Unternehmen durch“, sagte Leipzigs HWK-Präsident Matthias Forßbohm. Die Folge sei, dass nun noch mehr Unternehmen im Vergleich zur letzten Befragung auf Arbeitskräftesuche sind.

Dabei habe die Corona-Pandemie die Situation noch einmal verschärft. Von einem „Brandbeschleuniger“ spricht Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal, der damit rechnet, dass jedes dritte Unternehmen im Bereich Gastronomie das nicht überleben wird, weil entsprechendes Personal fehlt. 

Vor allem kleinere Unternehmen trifft es hart

„Je nach Region muss bis 2035 mit einen Rückgang der Erwerbstätigen um 25 Prozent gerechnet werden“, warnt Kirpal. Mache dann summa summarum schon 300.000 Stellen. Besonders in den Bereichen Bau, Dienstleistungen und Handwerk stieg die Zahl der offenen Stellen. Mittlerweile entfallen 64 offene Stellen auf 1000 Beschäftigte – vor vier Jahren waren es noch 52. Dabei werden vor allem Facharbeiter und Gesellen nachgefragt (41 Prozent). Im Handwerk sind es sogar mehr als die Hälfte der offenen Stellen. Aber auch Azubis (14 Prozent) werden dort und im Handel gesucht.

„Insgesamt bleibt jede zweite Stelle länger als sechs Monate unbesetzt“, konstatiert Forßbohm. Bei Technikern und Meistern gestalte sich die Suche extrem schwierig. Davon betroffen sind vor allem kleinere Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Rund 70 Prozent der offenen Stellen entfallen allein auf sie.

Mehrbelastung der Belegschaften

Als Hauptgrund für die Personalsuche der Unternehmen wurde der Wechsel in andere Unternehmen (57 Prozent) ausgemacht. Dahinter folgen aber bereits der Übergang in die Rente (45 Prozent) oder in den Vorruhestand (21 Prozent). Folge: Sieben von zehn Unternehmen kompensieren den Wegfall mit einer Mehrbelastung der Belegschaft. Das dürfe allerdings keine Dauerlösung werden, mahnt Forßbohm.

„Fehlende Fachkräfte werden den Wohlstand in unserem Lande nicht mehren“, warnt er. Im Gegenteil: Ein Anstieg des Krankenstandes verursache letztendlich höhere Kosten für die gesamte Gesellschaft. Mehr als die Hälfte der Unternehmen müsse deshalb bereits Aufträge ablehnen. Dass Neueinstellungen hingegen oft scheitern, liegt laut Monitoring oftmals an überzogenen Gehaltsvorstellungen oder auch an mangelnder Motivation der Bewerber.

An Zuwanderung führt kein Weg vorbei

Kirpal unterstreicht deshalb die Bedeutung betrieblicher Personalarbeit, zu der unter anderem Mitarbeitergespräche und gezielte betriebliche Weiterbildungen gehörten. Vor allem in kleineren Betrieben würden Mitarbeiter in strategische Entscheidungen einbezogen. „Um neue Mitarbeiter gewinnen zu können, brauchen die Unternehmen ein erfolgreiches Recruiting“, sagt Kirpal. Stellenanzeigen auf den eigenen Internetseiten sowie in Online-Portalen oder auch sozialen Netzwerken“ erwiesen sich als besonders erfolgsversprechend. Gleichzeitig könne Homeoffice helfen, Arbeitswege zu sparen und Zeit flexibel einzuteilen. Dabei habe die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt. Azubis würden am ehesten durch Praktika, Schulkontakte oder Messen geworben.

Dennoch führe kein Weg an mehr Zuwanderung vorbei, sagt der IHK-Präsident. Mehr als jedes dritte Unternehmen beschäftige inzwischen ausländisches Personal – zehn Prozent mehr als 2018. Weitere 30 Prozent tragen sich mit dem Gedanken an eine solche Maßnahme innerhalb der nächsten 12 Monate. Dabei würden vor allem Facharbeiter, aber auch Azubis gesucht. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz biete dafür zwar die rechtliche Grundlage, allerdings wisse rund ein Drittel der Unternehmen darüber noch zu wenig Bescheid. Sprachbarrieren, Bürokratie und kulturelle Unterschiede bildeten die größten Hindernisse – neben den finanziellen Kosten für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder das Rekruting im Ausland.

Luft nach oben bei Rahmenbedingungen

Die Fachkräftesicherung sei zwar in erster Linie Sache der Unternehmen, unterstreichen Forßbohm und Kirpal. Bei den Rahmenbedingungen gebe es aber noch deutlich Luft nach oben. So müsse neben dem Abbau bürokratischer Hürden beispielsweise das Erfolgsmodell der dualen Ausbildung besser propagiert werden. „Die Berufsausbildung ist die attraktivste Möglichkeit ins Berufsleben zu starten“, so Forßbohm. Darum müsse an den allgemeinbildenden Schulen auch ein Fach Wirtschaft her, um sowohl Schüler als auch Lehrer über Betriebspraktika mit den Grundlagen vertraut machen.

Gleichzeitig fordern IHK und HWK mehr Unterstützung bei der Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Erhöhung des Meisterbonus und seine Ausweitung auf Fachwirte. Verfahren zur Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte müssten beschleunigt und entbürokratisiert werden. Auch soll die Vorrangprüfung abgeschafft werden, nach der bisher zunächst gesehen wird, ob für den betreffenden Arbeitsplatz ein Bewerber aus Deutschland oder der EU zur Verfügung steht. Insgesamt beteiligten sich am aktuellen Monitoring über 1100 Unternehmen mit rund 60.000 Beschäftigten.

Von Roland Herold