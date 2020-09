Leipzig/Halle

Die Zahl der Insolvenzen erreichte im August einen Tiefststand. Nach deutlichem Anstieg in den Vormonaten ist zudem die Anzahl der von Unternehmensinsolvenzen betroffenen Jobs im August erstmals wieder spürbar gesunken. Darüber informiert das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Erstmals hat das Institut dafür auch die Anträge auf Insolvenz untersucht.

Im vorigen Monat wurden 697 Personen- und Kapitalgesellschaften als insolvent gemeldet. Das waren 22 Prozent weniger als im Juli und 26 Prozent weniger als im August 2019. Anders als in den Vormonaten ist jedoch auch die Anzahl der betroffenen Arbeitskräfte deutlich gesunken. Laut IWH-Insolvenztrend haben zehn Prozent der größten Unternehmen, deren Insolvenz im August gemeldet wurde, insgesamt 13 500 Beschäftigte. Im Vormonat waren es noch 23 600, zu Jahresbeginn hingegen nur etwa 6700 pro Monat.

IWH rechnet nur mit einem moderaten Anstieg der Pleiten

„Dieser Trend wird sich kurzfristig nicht ändern“, sagt Insolvenzforscher Steffen Müller vom IWH. Ursprünglich war das Institut in Halle von einem deutlichen Anstieg der Firmenpleiten ab Ende September ausgegangen. „Das erwarte ich so nicht mehr“, so der Professor mit Schwerpunkten Strukturwandel und Insolvenzforschung im Gespräch mit der LVZ. Auch in den nächsten Monaten rechnet Müller nur mit einem moderaten Anstieg der Insolvenzen, da die Bundesregierung wichtige Kriseninstrumente zumindest in Teilen verlängert hat.

So bleibt die Antragspflicht bei Überschuldung weiter ausgesetzt, das Kurzarbeitergeld wird auf bis zu 24 Monate verlängert und es gibt längere Überbrückungshilfen für den Mittelstand. Damit werde die Welle der zu erwarteten Insolvenzen weiter nach hinten geschoben.

Zehntausende Firmen werden unnötig am Leben gehalten

Die Maßnahmen der Koalition seien die richtige Antwort zu Beginn der Krise gewesen. So konnte die deutsche Wirtschaft kurzfristig stabilisiert werden.

Allerdings hält Müller eine derartig großzügige Verlängerung all der Maßnahmen für unnötig und sogar gefährlich. Nach Berechnungen des IWH werden Zehntausende Firmen am Leben gehalten, die – auf sich allein gestellt – längst verschwunden wären. Müller nennt diese Unternehmen Zombiefirmen.

Insolvenzen haben aus Sicht des Wissenschaftlers eine wichtige Funktion in einer Marktwirtschaft. „Sie beseitigen diese Zombiefirmen, die eigentlich tot sind, sich aber dank Kapitalspritzen über Wasser halten.“ Insolvenzen seien also wichtig, um unproduktive Unternehmen vom Markt zu nehmen. Geschehe das nicht, würden wertvolle ökonomische Ressourcen gebunden. „Wird die effiziente Verteilung von Ressourcen über einen längeren Zeitraum behindert, wird uns das ärmer machen“, so der Wissenschaftler weiter.

Auch in Zukunft werden in Deutschland in vielen Bereichen Fachkräfte fehlen. Die Maßnahmen der Koalition würden viel Fachkräfte in Firmen binden, die keine Zukunft haben. Sie fehlen so an anderer Stelle beim Aufbau der Wirtschaft von morgen.“

Keine Hilfe mehr für Firmen, die Verluste erwirtschaften

Der IWH-Experte plädiert aber keineswegs für die Abschaffung des Kurzarbeitergeldes und der anderen Maßnahmen. „Kurzarbeitergeld kann auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Krisenbewältigung spielen. Aber der Staat muss sicherstellen, dass die richtigen Unternehmen Hilfe bekommen.“ Die Lösung, die Müller präsentiert, ist verblüffend einfach: Von Kriseninstrumenten wie Kurzarbeitergeld und Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollten nur Unternehmen profitieren, die vor der Krise überlebensfähig waren. Um das zu ermitteln, müsse man sich einfach die Ertragslage der Firmen in den Vorjahren ansehen. So könne der Staat sicherstellen, dass Unternehmen, die im Vorkrisenzeitraum Verluste erwirtschaftet haben, nicht künstlich am Leben erhalten werden.

Der Aufwand lohne sich, so der Professor. Er verweist auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, wonach im Boomjahr 2018 immerhin 120 000 der etwa zwei Millionen Betriebe mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland Verluste erwirtschaftet haben.

