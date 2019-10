„Ich bin ein Schwerverbrecher“: So hat sich Stephan B. das Fluchttaxi beschafft

Wiedersdorf

Am Tag nach der Tat steht Kai H. in seiner Werkstatt und arbeitet, als wäre nichts passiert. „Es muss weitergehen“, sagt der 36-jährige Hallenser, der in Wiedersdorf im Saalekreis eine Auto-Garage betreibt. Dass ihm die Ereignisse vom Vortag noch in den Knochen stecken, will sich der Kfz-Meister nicht anmerken lassen. „Die Nachbarn hat es erwischt, nicht uns.“ Warum der Täter nicht auch auf ihn oder auf seinen Kunden geschossen hat, ist ihm ein Rätsel. „Gerechnet hatten wir mit dem Schlimmsten.“

„Er stand vor mir“

Doch der Reihe nach: Es ist gegen 13.30 Uhr, da hört der 36-Jährige Schüsse. Kurz darauf verschafft sich ein Mann Zutritt zur Werkstatt. „Er stand vor mir, unvermummt, eine Waffe in der Hand und sagte, dass er ein Auto braucht.“ Entschlossen sei der Mann aufgetreten. „Er sagte: ‚Ich bin ein Schwerverbrecher, habe zwei Menschen erschossen.“ Der Täter habe dann auf eines der reparierten Taxis vor der Werkstatt gezeigt. Die Schlüssel für die beiden beigefarbenen Wagen der Marke Mercedes wollte der Kfz-Meister gerade dem wartenden Kunden aushändigen, einem Taxiunternehmer aus der Region.

Zur Galerie Der Attentäter von Halle hat auch in Wiedersdorf auf Menschen geschossen.

Täter ließ 100 Euro zurück

„Nach den Schüssen nebenan schien es uns ratsam, dem Mann die Schlüssel zu geben“, erzählt Kai H. Gerechnet habe er damit, dass der Täter jetzt schießen würde, stattdessen habe er beim Weggehen zwei Fünfzig-Euro-Scheine auf die Straße geworfen. „Und das mit den Worten: ,Gebt mir zehn Minuten und ruft dann erst die Polizei.‘ Warum und wieso - keine Ahnung.“

Taxifahrer verfolgt den Schützen

Der Taxi-Unternehmer sei dem flüchtenden Mann unmittelbar darauf mit dem zweiten Taxi gefolgt. Parallel wurde die Polizei verständigt. Bei Wiedemar in Sachsen habe der Unternehmer dann der Polizei den Weg des Täter gezeigt, ihnen die weitere Verfolgung überlassen müssen. Später sei der Täter dann in Zeitz gestellt worden.

Nachbarn angeschossen

Der Werkstatt-Chef riss unmittelbar nach der Flucht des Mörders den Erste-Hilfe-Koffer von der Wand und rannte zum Nachbarn. Dessen Haus liegt etwa 150 Meter entfernt von der Auto-Garage. Ob er Elektriker sei, wie es in einigen Medien heißt, wisse er nicht. „Der Mann ist etwa 40 - ich bin in solchen Sachen schlecht im Schätzen“, sagt er. Laut Polizei hat er sich geweigert, seinen Wagen rauszugeben. „Der Mann blutete stark am Hals oder im Genick, drückte mit einem Schal auf die Wunde.“ Auf die Freundin des Nachbarn habe der Täter ebenfalls geschossen. Der Hallenser zeigt auf sein Hinterteil. „Ich denke, das war aber nur eine Fleischwunde.“

Die Polizei sei nach fünf Minuten da gewesen. Der Rettungshubschrauber drei Minuten später.

Während des Gesprächs, klingelt unentwegt das Handy des Mannes. „Ich muss arbeiten“, sagt er und schraubt wieder an dem blauen Kleinwagen, den er auf der Bühne hat.

Von Andreas Dunte