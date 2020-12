Leipzig

Theater via Chat-App, mobile Teams für kleine Patienten, das Projekt LandSchafftTheater, der Einsatz für die Radrennbahn in Kleinzschocher oder das Engagement für ausländische Pflegekräfte: Tausende Menschen packen täglich tatkräftig an in unserem Land – in der Pflege, in der Kultur, im Sport, in der Politik und für das gesellschaftliche Miteinander. Wer sind diese Menschen, die an den Fragen der Zukunft arbeiten? Die LVZ stellt 21 für das Jahr ’21 vor.

1. Olympia ruft – wann gibt es wieder Gold für Leipzig ?

Andrea Herzog. Quelle: Christian Modla

Anzeige

Kanuslalomartistin Andrea Herzogfiebert einem Tag ganz besonders entgegen. Am 29. Juli werden in Tokio die Medaillen im Einercanadier vergeben – diese Disziplin feiert in Japan ihre Olympiapremiere bei den Damen. Ihr Ticket hat die Sportsoldatin vom Leipziger Kanuclub als erste Sächsin schon seit über einem Jahr sicher, als sie mit zarten 19 überraschend Weltmeisterin wurde. Doch wegen Corona gab es seither kaum Wettkämpfe. Stattdessen hieß es warten, warten, warten – und weiter trainieren. Mit viel Geduld und Ausdauer meistert Andrea diese Geduldsprobe. Die aus Meißen stammende Weltklassekanutin sagt wie kaum ein anderer Athlet klipp und klar: „Ich möchte die olympische Goldmedaille erringen.“ Am liebsten schon im Jahr 2021 mit 21 Jahren – wie passend. Falls es noch nicht klappt: 2024 und 2028 hätte sie weitere Chancen. Was wünscht sie sich noch fürs neue Jahr? „Hoffentlich gehen wir alle respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. Ich hoffe, wir können die Pandemie besiegen und ein Stück Normalität zurückgewinnen.“ Dann würden auch wieder Wettkämpfe stattfinden. Eine erneute Olympia-Absage fände sie „sehr traurig“.

2. Wer spielt Theater, wenn die Theater zu sind?

Clara Ehrenwerth. Quelle: Christian Modla

Als die Theater schlossen, entwickelten Clara Ehrenwerth und ihr Kollektiv „machina eX“ kurzerhand eine neue Genre: Theater via Chat-App, ohne Bühne. Das Publikum kann zu Hause bleiben, aus den Zuschauern werden Mitspieler. Die Vorführung muss man sich dann so etwa vorstellen wie die WhatsApp-Familiengruppe – nur, dass die anderen keine Verwandten sind, sondern Schauspieler und andere Mitspielende. Im Stück „Lockdown“ galt es herauszufinden, wo einer von vier Freunden abgeblieben ist. Videobotschaften und Sprachmemos lieferten Hinweise. Manchmal musste man eine Nummer wählen – und landete auf einem programmierten Anrufbeantworter. Nach jeder Aufführung standen die Schauspieler zum Gespräch bereit. Fast wie in einem echten Theater-Foyer. „Normalerweise dauert es ein Jahr, bis wir ein Stück produziert haben“, sagt die 33-jährige Ehrenwerth, die in Leipzig-Lindenau lebt und Autorin beim Game-Theater-Kollektiv „machina eX“ ist. „Diesmal lagen sechs Wochen zwischen Idee und Premiere.“ Schauspielhäuser aus der gesamten Republik nahmen die Chat-Theaterstücke in ihre Programme auf: in Düsseldorf, Berlin oder Dresden. Für 2021 sind wieder Vorstellungen geplant.

3. Kommt der Strom zuverlässig weiter aus der Steckdose?

Matthias Moritz. Quelle: Christian Modla

Ohne ihn gingen buchstäblich die Lichter aus. Matthias Moritz arbeitet in der Schaltleitung des Netzbetreibers Mitnetz Strom in Taucha und steuert dort mit seinen Kollegen das rund 74.000 Kilometer lange Stromnetz von EnviaM. Und das erstreckt sich über weite Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 365 Tage im Jahr rund um die Uhr muss alles wie am Schnürchen laufen. „Darauf bauen rund 2,3 Millionen Menschen. Selbstverständlich wird der Strom weiter zuverlässig aus der Steckdose kommen“, sagt der Referent Systemführung.

In Corona-Zeiten gelten in der Schaltzentrale besondere Schutzmaßnahmen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Versorgungssicherheit ist ein hohes Gut, sagt der 39-jährige. 2021 werden die Anforderungen weiter wachsen. Das Zurückfahren der Kohleverstromung, der Ausbau der Netze, um den erneuerbaren Energien aus Windkraft und Photovoltaikanlagen die nötig Vorfahrt einzuräumen – das alles will gut durchdacht und gemanagt werden, sagt Matthias Moritz, damit die Energiewende gelingt: Die Kunden – „ob im Laden, an der Werkbank, im Krankenhaus oder im privaten Bereich – können sich auf uns verlassen“.

4. Wie ermittelt ein Kommissar für den Osten?

Peter Schneider. Quelle: Christian Modla

Das Einzige, was an der Job-Planung 2021 sicher bleibt, ist die Unsicherheit. Da geht es Peter Schneider(„Nackt unter Wölfen“) nicht anders als anderen. „Es ist für die Psyche schwierig, wenn sich Projekte in Luft auflösen“, sagt der 45-jährige Leipziger.

Eine Produktion hat es nicht getan. Die wurde am 7. Dezember in Halle abgedreht: „ Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“, der MDR-Jubiläums-Krimi zu 50 Jahre Polizeiruf mit einem neuem halleschen Kommissarsduo. Acht Jahre nach Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler (1996 bis 2013) ermitteln Peter Schneider und Peter Kurth („Herbert“). Peter Schneider ist Michael Lehmann, ein Ex-Krankenpfleger: „Ein familiärer, ruhiger, überlegter, ehrlicher Typ.“

Das Drehbuch schrieben Clemens Meyer und Thomas Stuber („In den Gängen“, „Tatort: Angriff auf Wache 08“). Meyer (Großvater ist der hallesche Maler Otto Möhwald) hat die Saalestadt – so Peter Schneider – „großartig“ in Szene gesetzt: „Beim Lesen des Drehbuchs hatte ich den Film vor Augen. Die Dialoge sind lebendig, geschliffen, wie aus dem Leben. Man merkt den Literaten.“ Der Fall? „Klassische Polizeiarbeit“, sagt Peter Schneider. Drei Monate nach einem Mord geht der kalte Fall in eine zweite Runde: mit einer Funkzellenauswertung.

5. Wer setzt sich wirklich für Pflegekräfte ein?

Jessica Heller. Quelle: Christian Modla

Ihr Medizin-Studium brach Jessica Heller 2018 ab, damit sie sich um ihre Großmutter kümmern kann. „Ich war ehrlich zu mir – und die Arbeit als Krankenschwester, der Stadtrat und die Oma waren mir wichtiger“, sagt die 30-Jährige, die als Intensivpflegerin im Uniklinikum Leipzig arbeitet. Im Oktober geriet Heller plötzlich in den Mittelpunkt der Leipziger CDU, als sie ihren langjährigen Parteichef Thomas Feist als Kandidatin für die Bundestagswahl ausstach. Vertritt ab 2021 eine Krankenschwester Leipzig in Berlin? „Seit der Pandemie wird viel über die Pflege geredet“, sagt die gebürtige Leipzigerin, „dabei besteht seit Jahren massiver Handlungsbedarf.“ Das Thema Pflege würde Heller gerne auch im Bundestag thematisieren und für mehr Mitspracherecht von Pflegekräften kämpfen. Dafür müsste Heller aber einen weiteren Routinier schlagen: den Linken Sören Pellmann, der ihren Wahlkreis aktuell hält. Heller wäre die dritte gelernte Pflegekraft im Bundestag.

6. Wo gehen wir im nächsten Jahr baden?

Uwe Brosselt. Quelle: Anja Schneider

Kommenden Herbst soll das Kombibad Dresden-Prohlis seine Türen für die Badegäste öffnen. Die Bauarbeiten laufen im Zeitplan. Uwe Brosselt, Komplexleiter der Schwimmhalle freut sich schon auf die neue Herausforderung in dem vielseitigen Badekomplex. Seit 30 Jahren steht er am Beckenrand und hält seine Einrichtungen am laufen. „Es wird ein sehr attraktives Bad, weil es nicht bloß die Halle gibt“, erklärt der 56 Jährige. „Wir haben dann auch ein sehr schönes Freibad mit Rutschen, Strömungskanal, eigene Bereiche für Schwimmer und Nichtschwimmer sowie mehrere Sprungtürme.“ Mit einem höhenverstellbaren Boden könnten Gymnastik- und Sportangebote jeder Art angeboten werden. Besonders geärgert habe den Bademeister, dass die Schul- und Schwimmkurse im Coronajahr ausfallen mussten. Diese hätten während des ersten und zweiten Lockdowns eigentlich ihre Hochsaison. Für das kommende Jahr wünscht sich Brosselt eine kontinuierliche Sommer- und Wintersaison und dass sie all ihre Kurse und Angebote für die Badegäste bereitstellen können.

7. Wie holen wir Kultur aufs Land?

Henriette Lippold. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Wie lässt sich Kultur aufs Land holen? 2010 war es, als die Ur-Dübenerin Henriette Lippold, Regisseur Ulrich Hüni und Enthusiasten ein Experiment entwickelten, dessen Name Programm ist: LandSchafftTheater. Überzeugen musste die TV-Producerin „ihre Dübener“ nicht, Geldgeber schon. Die Idee kam an. Laien, TV- und Bühnen-Profis spielen zusammen. Die Kleinstadt ist die Bühne, Hunderte folgen Handlung und Akteuren kilometerweit. Das Freiluft-Projekt ist längst ein soziokulturelles geworden, das Menschen zusammenbringt. Alle drei Jahre gibt’s ein neues Stück. Die Macher sind fest entschlossen – 2021 soll Nummer 4 folgen. Arbeitstitel: „Die große Frage.“ Trotz Corona, trotz Unklarheiten, trotz Gefahr, alles absagen zu müssen: „Wir wollen den Menschen Mut machen“, sagt Henriette Lippold.

8. Wann können die Kids wieder sicher auf dem Rad trainieren?

Detlef Petermann Quelle: Frank Schober

Detlef Petermann (67) gehört zu den vielen Ehrenamtlichen, die mit nimmermüdem Einsatz dafür sorgen, dass es im Freistaat vorangeht. Kaum einer hat sich so wie der Vorsitzende des Radsportvereins AC Leipzig ins Zeug gelegt, dass die gut 70 Jahre alte Radrennbahn in Kleinzschocher erhalten bleibt. Mit Erfolg! Was noch vor Monaten als Hirngespinst galt, wird dank Petermann und seiner Mitstreiter vom Stadt- und Kreisfachverband Wirklichkeit: Mit 1,6 Millionen Euro werden 2021 der holprige Belag der Betonpiste und die Fluchtwege saniert, damit die Radsport-Talente endlich wieder sicher trainieren und Rennen bestreiten können. Mit einer Spendenaktion werben die Radsportler gerade 160.000 Euro Eigenanteil ein – auch diese Hürde werden sie meistern.

9. Was hat Sachsen seinen Frauen zu bieten?

Katja Röckel. Quelle: Christian Modla

Mitunter sehr viel, sagt Katja Röckel (46). Die Leipzigerin ist feministische Netzwerkerin, hat das Frauen*festival mitgegründet, war Teil der legendären ersten weiblichen DJ-Crew Propellas und richtet als Mrs Pepstein allmonatlich bei Radio Blau das Spotlicht auf alles Weibliche und Queere in den Musikszenen. „ Leipzig bietet für Frauen wirklich tolle Projekte. In anderen Teilen Sachsens sehe ich da allerdings noch Nachholbedarf“, findet sie. Die notwendige Superkraft dafür wird auch in der Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig trainiert. Katja unterstützt dort junge Mädchen („Radioglowgirls“) dabei, sich selbstbewusst in der Medienwelt zurecht zu finden. Im kommenden Jahr noch mehr als bisher: „Wir haben endlich größere Räume gefunden, können in die Wiedebach-Passage umziehen. Da werden unsere Ideen viel Platz haben“, so die studierte Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin sowie Erziehungswissenschaftlerin.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

10. Wer kümmert sich um die Psyche unserer Kinder?

Andries Korebrits. Quelle: Dirk Knofe

Dr. Andries Korebrits (56), Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leipziger Helios Park-Klinikum,will 2021 ein mobiles Team zu kleinen Patienten nach Hause oder in deren Schule senden. Das mache noch keine andere Klinik im Osten. „Die Idee dahinter ist, die Kinder in ihrer eigenen Umgebung zu behandeln.“ Denn gerade für sie sei es sehr schwierig, über Wochen oder Monate in einer Klinik zu sein – weg von zu Hause. Das mobile Team – bestehend aus einem Kinderpsychiater, einer Psychologin, mehreren Krankenschwestern und Erzieher, und Fachtherapeuten – soll zunächst acht kleine Patienten in Leipzig und Umgebung täglich außer sonntags treffen. Nicht immer alle auf einmal, aber regelmäßig und manchmal auch in der Schule, um das Kind zu beobachten oder mit dem Lehrer zu sprechen. „Gerade durch Corona haben wir gelernt, dass wir viel zu wenig wissen, was im häuslichen Umfeld passiert“, bedauert Korebrits. „Wir denken, dass hinter den Türen viel Elend passiert.“ Umso wichtiger sei so ein mobiles Team.

11. Wer pflegt unsere Alten?

Andrea Rösler. Quelle: Dirk Knofe

Andrea Rösler (38)kümmert sich als Integrationsmanagerin am Herzzentrum Leipzig und Helios Park-Klinikum Leipzig um ausländische Pflegekräfte. „Wir müssen und dürfen uns einfach darauf einstellen, dass das die Zukunft ist“, sagt sie mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Die Deutsch als Fremdsprache-Lehrerin tut alles, damit die per Studium schon bestens ausgebildeten Neuankömmlinge aus Portugal, Brasilien, den Philippinen, der Ukraine, den Balkanstaaten oder auch Tunesien in ihrer neuen Heimat heimisch werden. 30 sind schon da, 35 bis 40 sollen 2021 noch kommen. Zwischen den einzelnen Nationen gäbe es „Unterschiede“, sagt Rösler. Mal gehe es mehr um Phonetik, mal um Grammatik. Viele hätten schon gute Deutsch-Kenntnisse, andere müssten sie erst noch erwerben. „Sie erhalten von mir zweimal in der Woche online Unterricht“, sagt Rösler. Der Kontakt zwischen ihr, ihrem kleinen Team und den künftigen Pflegekräften beginne schon vor der Einreise per Skype, damit jeder vom anderen weiß, was ihn erwartet. Dann gibt es Hilfe bei Unterbringung, Behördengängen, Krankenkassenanmeldung und eine Einarbeitungsphase. Künftig können andere Mitarbeiter eine Art Patenschaft übernehmen, um auch in der Freizeit gemeinsam Dinge zu erleben oder Hobbys zu teilen. „Mein Wunsch wäre, dass sich alle hier in Leipzig so wohlfühlen, dass sie für eine lange Zeit bleiben“, sagt die Mutter eines kleinen Jungen über ihren Rund-um-die-Uhr-Job. Für den Großteil treffe das jetzt schon zu.

12. Wie schnell kann man eine Großstadt impfen?

Lars Rohwer Quelle: DRK Dresden

Noch ist Ruhe vor dem großen Sturm. In der Messehalle 4 im Dresdner Ostragehege laufen die Vorbereitungen für eine nie dagewesene logistische Herausforderung: Im Impfzentrum soll die Bevölkerung der Landeshauptstadt gegen das Coronavirus immunisiert werden. Lars Rohwer ist Kreisvorsitzender Dresden der Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz, die diese Herausforderung zu bewältigen hat. „Wir sind stolz, dass uns das Sozialministerium diese Aufgabe zutraut und übertragen hat“, sagt Rohwer.

Mit der Messe habe das Impfzentrum einen idealen Standort gefunden. Nah an der Innenstadt und doch weit genug entfernt, jede Menge Parkplätze, jede Menge Fläche und eine funktionierende Infrastruktur. „Wir sind froh, dass wir hier arbeiten können“, sagt der DRK-Kreisvorsitzende.

Die Impfung, ist sich Rohwer sicher, ist die Chance auf eine Rückkehr in die Normalität. „Die Menschheit kann sich nur von diesem Virus befreien, wenn wir eine Durchimpfung hinbekommen und nicht eine Durchseuchung aufgrund von Krankheitsverläufen.“ Er selbst, so Rohwer, der für die CDU im Landtag sitzt, werde sich auch impfen lassen. „Wenn ich an der Reihe bin, gehe ich zur Impfung. Ich habe mich auch schon gegen Grippe impfen lassen.“

Das DRK handele nach dem Grundsatz der Menschlichkeit. Das sei die zweite große Herausforderung neben der Logistik: „Wie schaffen wir es, trotz der großen Anzahl jedem einzelnen Menschen das Maß an Zuwendung zukommen zu lassen, dass er von uns erwarten kann?“ Er bitte schon jetzt um Nachsicht, wenn es nach dem Start nicht sofort reibungslos laufen sollte: „Glauben Sie uns, wir werden von Tag zu Tag besser“, verspricht er.

13. Wie können wir mit gutem Gewissen noch Fleisch essen?

Jan Gumpert. Quelle: Roland Herold

Fleisch essen ohne Reue: Für Jan Gumpert ist das kein Widerspruch. Allerdings sollte der Liebhaber eines Schnitzels oder eines rosafarben gebratenen Filets wissen, woher sein Stück Lebensfreude auf dem Teller stammt. „Bei uns kann die Herkunft genau verfolgt werden“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Genießergenossenschaft Sachsen mit Sitz in Erlau ( Mittelsachsen). Die Schweine dieses Landwirtschaftsbetriebes sollen auf dick eingestreutem Stroh groß werden; wühlen, den Wechsel von Sonne und Regen im Außenklimastall erleben und besonderes Futter erhalten. Bis zur Schlachtung können sie sich sauwohl fühlen. „Es ist wichtig, dass die Tiere von Fachleuten versorgt werden“, sagt der Bauer aus Leidenschaft. In der Genießergenossenschaft kontrolliert der Kunde, der auch Anteilseigner ist, den gesamten Produktionsprozess und erhält dafür ein garantiert in Sachsen produziertes, qualitativ hochwertiges Schweinefleisch. Eben für den Genuss ohne Reue.

14. Wann wird im Osten endlich fair bezahlt?

Thomas Lißner Quelle: NGG

Auch 30 Jahre nach der Wende ist die Angleichung der Löhne Ost an West nicht mehr als ein Wunsch. Vom Wünschen allein ändert sich aber nichts, weiß Thomas Lißner nur zu gut. Der Gewerkschafterhat mit Betriebsräten und weiteren Mitgliedern der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) allein in diesem Jahr 80 Arbeitsniederlegungen in Sachsen auf die Beine gestellt, um Chefs dazu zu bewegen, dass sie ihre Mitarbeiter fair bezahlen, mehr Urlaub geben und in den Betrieben für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Darunter bekannte Firmen wie Bautz’ner Senf, Unilever Knorr in Auerbach, Teigwaren Riesa oder das Frosta Tiefkühlwerk in Lommatzsch. „Wir sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Lißner. Die Leute verstünden, dass sich nur etwas ändert, wenn sie sich organisieren und selbst aufbegehren. Wo Betriebsräte entstehen, Beschäftigte in die Gewerkschaft eintreten, da sei Zukunft. Viele hätten es satt, dass in manchen Betrieben noch immer bis zu einem Drittel weniger Lohn gezahlt wird als für die gleiche Arbeit im Westen.

15. Wer riskiert für uns seine Gesundheit?

Ariane Liebe. Quelle: privat

„Zu Anfang hatte ich eigentlich keine Angst vor dem Virus“, sagt die Dresdner Krankenpflegerin Ariane Liebe. „Aber seitdem die Corona-Fallzahlen so stark steigen und ich mich trotz größter Vorsicht selbst angesteckt habe, bin ich natürlich nicht mehr entspannt.“ Stattdessen mache sie sich große Sorgen um ihre vorerkrankten Patienten. Seit elf Jahren arbeitet Ariane Liebe am Dresdner Uniklinikum. Zwar pflegt sie keine Corona-Patienten, doch auch sie spürt die Krise. „Wir sind eine operative Station und wir brauchen Intensivbetten. Dann zu entscheiden, bei wem die Operation wirklich nötig ist und bei wem nicht, ist unglaublich schwierig.“ Nur über Umwege fand Ariane Liebe schließlich in ihren Job. Bereut habe sie ihre Wahl aber noch nie. „Zu sehen, dass man anderen Menschen wirklich helfen kann“, das macht den Beruf für Liebe so erfüllend. Dennoch sieht auch die Krankenpflegerin die Probleme im Gesundheitswesen. „Wir bräuchten mehr Personal“, konstatiert die 36-Jährige. „Aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich diesbezüglich etwas ändern wird. Dafür fehlt einfach der Nachwuchs.“

16. Wer/was hält uns fit, wenn der Freizeitsport Pause hat?

Guido Reiche. Quelle: Skadi Hofmann

Als im Frühjahr der erste Lockdown begann, hatte Guido Reiche kaum Erfahrung mit Videotraining. Beim Dresdner SC betreut der 46-jährige freiberufliche Fitnesstrainer und Übungsleiter im Freizeitbereich jede Woche zwei Kurse „Elternsport“. Um mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und sie auch zu motivieren, zu Hause weiter aktiv zu bleiben, hat der Verein im Herbst sofort entschieden, ab November vor allem im Breitensportbereich Trainingsvideos aufzunehmen. So sind fünf Videos mit Guido Reiche entstanden, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. „Im Freizeitbereich ist oft die Herausforderung, dass in einem Kurs Sportler sind, die häufig trainieren und einige, die selten Sport treiben. Für beide wollte ich gern auch online etwas anbieten. Deshalb gibt es fünf verschiedene Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Intensitäten. Die Einheiten gehen immer eine knappe Stunde und man braucht maximal ein paar Hanteln oder Wasserflaschen“, berichtet Reiche. „Ich habe in meinen beiden Kursen etwa 30 bis 40 Sportler, insgesamt sind es etwa 80 Elternsportler beim DSC. Unser erstes Video wurde gleich mehr als 300 Mal aufgerufen, das hat uns sehr gefreut. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Es gibt ja unzählige Trainingsvideos im Internet, aber es ist etwas anderes, wenn man eine vertraute Person sieht.“

17. Wie holen wir die Kulturhauptstadt nach Sachsen ?

Ferenc Csák. Quelle: Bert Strebe

Ferenc Csák, Macher und Gewinner der Kulturhauptstadt-Bewerbung für Chemnitz, will zeigen, dass seine Wahlheimat den Titel 2025 zu recht tragen will und kann. 2021 wird er damit beginnen, das Bewerbungsverfahren offenzulegen und damit Zweifel der Konkurrenz auszuräumen, hier könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. „Das ist“, sagt der 1974 geborene Ungar und Kulturhauptstadt-Profi, „aus meiner Sicht eine gute Sache.“ Und wenn das geklärt ist, macht er sich an die Arbeit, die jüngere und jüngste Geschichte der Stadt Chemnitz als eine Geschichte der Aufbrüche zu erzählen und zu verdeutlichen, „was diese Stadt in den letzten 70, 80 Jahren alles mitgemacht hat“. Und dann muss er nur noch zeigen, dass ausgerechnet Chemnitz, die Stadt, die in den letzten Jahren nicht nur – aber auch – ihr schönes und weltoffenes Gesicht gezeigt hat, in den 30 Jahren seit der Wiedervereinigung genug Selbstbewusstsein und Substanz aufgebaut hat, um die Kultur Europas zu repräsentieren.

18. Wer hilft musizierend anderen Menschen?

Daniel Thiele. Quelle: Björn Kadenbach

Der Dresdner Kulturpalast ist geschlossen. Die Festwoche zum 150-Jährigen der Dresdner Philharmonie musste ebenso entfallen wie das traditionelle Tafelkonzert. Das Orchester war aber online und im Radio zu erleben, und es engagiert sich für freie Musiker, setzt sich für soziale Projekte ein. Vor wenigen Tagen konnten 10.200 Euro aus einer privaten Sammlung an die Tafel übergeben werden. „Uns fehlt die Öffentlichkeit, aber bisher hatten wir vielfältige künstlerische Aufgaben und konnten kurzfristig CD- und Rundfunkaufnahmen realisieren“, sagt Philharmonie-Cellist Daniel Thiele. „Das individuelle Üben nimmt einen großen Raum ein, wie bei Spitzensportlern, welche fit bleiben müssen, um dann punktgenau einsatzbereit zu sein. Genau hier liegt aber das Problem: ohne Ziel kostet das viel Kraft. Es wird immer schwerer, mental gut mit der Situation umzugehen.“

„Mit Hilfe der in Volkenroda entstandenen #1to1concerts war es uns möglich“, so Thiele, „eine neue sehr spannende Konzertform kennenzulernen. #PhilZuZweit entstand vor allem aus dem Antrieb heraus, etwas für unsere freiberuflichen Kollegen zu tun.“ Tatsächlich sei es echt schwer, Kontakt zum Publikum zu halten, über private Beziehungen gehe das kaum hinaus. „Die vielen bekannten Gesichter im vollen Auditorium fehlen inzwischen sehr!“ Positiv und erhaltenswert seien die kleinen live-Konzertformate. „Alles ins Internet zu verlegen ist aber absolut keine Lösung. Im Hintergrund der momentanen Ruhe brodeln die Fragen mit Blick auf die Zukunft, also bleibt die Situation hochgradig ambivalent. Inzwischen ist es gefährlich lange still geworden.“

19. Wann schafft Leipzig 100 neue Patenschaften für Geflüchtete?

Lena Rößler. Quelle: Christian Modla

Lena Rößler (27)kümmert sich als Integrationsmittlerin bei den Johannitern um das Patenschaftsprogramm, das Geflüchtete und alteingesessene Leipziger miteinander in Kontakt bringt. Unter dem Dach der Freiwilligen-Agentur setzt sie sich zusammen mit dem Malteser-Integrationsdienst, dem Projekt „Wir sind Paten“ und dem Verein „Start With A Friend“ ein großes Ziel: Im neuen Jahr soll die Kampagne #werdepateleipzig 100 neue Patinnen und Paten gewinnen. „Starkes Engagement, um Geflüchtete mit der Gesellschaft vor Ort zusammenzubringen, wird mehr denn je gebraucht“, betont Rößler. „Unsere bisherigen Patinnen und Paten haben sich alles Mögliche einfallen lassen, um trotz Corona in Kontakt bleiben zu können – Videochats, gemeinsame Spaziergänge oder Nachbarschaftshilfe zum Einkauf.“ Dabei wird nicht nur der Horizont der Neu-Leipziger erweitert, sondern auch der eigene. Mehr Informationen dazu stehen auf freiwilligen-agentur-leipzig.de/werdepateleipzig.

20. Wo gucken wir Fußball, wenn niemand ins Stadion darf?

Anders Vejrgang. Quelle: RBLZ RB Leipzig

Ein Bundesligaspiel verfolgen rund 2,5 Millionen Menschen im TV. Bei Spielen von Anders Vejrgang sehen immerhin 55.000 zu. Der 14-Jährige, der in Dänemark zur Schule geht, spielt professionell „ Fifa“ auf der Playstation. Im September nahm ihn RB Leipzig als E-Sportlerbei RBLZ Gaming, dem E-Sport-Team des Vereins, unter Vertrag. Vielleicht kann der Neu-Sachse in einer Zeit der leeren Stadien eine neue Leipziger Fußball-Euphorie entfachen? Denn seit er für Leipzig spielt, verliert Vejrgang nicht mehr. In der virtuellen Wochenend-Fußball-Liga ist er seit elf Spieltagen, also 330 Spielen, ungeschlagen. Das ist vor ihm noch keinem gelungen. „Wieder eine Woche kein Sonnenlicht und keine Dusche“, schrieb er kürzlich auf Instagram. Bereits jetzt holt er Siegprämien in vierstelliger Höhe. Bald will er um die WM-Titel zocken, für den gibt es 250.000 Euro. Der Titelverteidiger spielt auch bei einem deutschen Verein: Werder Bremen. Kürzlich traf er in der Wochenendliga auf Verjgang – und ging mit 0:6 und 0:7 chancenlos unter.

21. Was will „ Black Lives Matter “ im Jahr 2021?

Luana Brückner. Quelle: Anja Schneider

„Ja, aber woher kommst du denn ursprünglich?“ Fragen wie diese hören Menschen wie Luana Brücknerimmer wieder. Fragen, die Alltagsrassismus im Menschen entlarven – auch in Dresden. Deshalb kämpft sie seit Juni in der Black-Lives-Matter-Bewegunggegen Rassismus. Zum Jahreswechsel zieht sie eine positive Bilanz. „Uns ist es gelungen, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken“, so die 25-Jährige. „Und erstmals wurden Anti-Rassismus-Demos von Betroffenen selbst organisiert. Sonst hat man oft das Gefühl, es wird über einen, aber nicht mit einem geredet.“ Das bedeutet für Luana aber nicht, dass Rassismus Geschichte ist. Vor allem nicht im Osten. „Weil der Rechtsextremismus hier so präsent ist, gehen die alltäglichen Diskriminierungen unter“, sagt sie. Viele hätten ihr von Weihnachts-Familientreffen erzählt, bei denen die Abwertung anderer aufgrund ihres Erscheinungsbildes/ihrer Herkunft zum normalen Ton gehört. Umso wichtiger sei es, dies offen anzusprechen und im neuen Jahr weiter zu kämpfen.

Von LVZ