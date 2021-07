Dresden

Ifo-Vizechef Joachim Ragnitz sieht bei der Vergabe der Gelder in den Strukturwandelregionen noch zahlreiche offene Baustellen.

Herr Professor Ragnitz, sind die Braunkohle-Milliarden gut angelegtes Geld?

Was die Bundesprojekte wie Verkehrswegeausbau und Forschungseinrichtungen angeht, so dienen sie durchaus dazu, die beiden Braunkohlegebiete in Sachsen besser anzubinden und attraktiver für Unternehmensansiedlungen zu machen, damit Arbeitsplätze entstehen. Wenn ich mir aber die Projekte anschaue, die sich die Kommunen ausgedacht haben, muss ich sagen: Das ist in den meisten Fällen nichts, was dem Strukturwandel hilft.

Warum?

Da werden Schwimmbäder saniert, der Tierpark in Görlitz ausgebaut oder auch der Elstermühlgraben in Leipzig freigelegt. Das hat mit Strukturwandel nichts zu tun und dient nur dazu, die Lebensqualität der Leute, die da wohnen, zu erhöhen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nach Görlitz zieht, nur weil der Tierpark ausgebaut wurde.

„Wunschliste in der Schublade“

Was wäre denn aus Ihrer Sicht sinnvoll gewesen?

Offensichtlich haben die Kommunen nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Mit Strukturwandelgeldern sollte man beispielsweise Gewerbegebiete ausweisen und mit Verkehrswegen erschließen.

Aber ist das womöglich die Retourkutsche, weil bei den Bundesmitteln falsche Erwartungen geweckt wurden?

Mein Eindruck ist eher, die Bürgermeister hatten eine Wunschliste in der Schublade, die sich wegen fehlender Gelder nicht realisieren ließ. Und das sollte nun schnell mit fremden Geld nachgeholt werden. Der Bund entscheidet sich dagegen zuerst für Projekte, die dazu dienen, Gebiete zu erschließen und die eine lange Vorlaufzeit haben. Eine Eisenbahnstrecke zu erschließen, braucht einen Vorlauf von 15 Jahren.

„Nicht ganz fair“

Nun sind Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan, die ohnehin verwirklicht worden wären, rüber gezogen worden. Letztes Teilstück A 72, Streckenelektrifizierung Leipzig-Chemnitz. Hat sich die Landesregierung über den Tisch ziehen lassen?

Ich würde nicht sagen: Über den Tisch ziehen lassen. Es ist aber in der Tat nicht sinnvoll, Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan mit Strukturstärkungsgeldern zu finanzieren. Wenn man sie vorzieht und dadurch Mehrkosten entstehen, so kann man das über das Strukturstärkungsgesetz abfedern. Aber Maßnahmen, die ohnehin geplant waren, nun als Strukturstärkungsmaßnahmen zu verkaufen, ist nicht ganz fair.

Die A 4 als zentrale Verkehrsader nach Polen ist buchstäblich auf der Strecke geblieben und wird nicht ausgebaut. Welche Folgen hat das?

Auf der A 4 ist in der Tat viel Verkehr, was für einen Ausbau spricht. Andererseits muss man berücksichtigen, wie es in der Zukunft mit der Mobilität weitergehen soll. Das ist im Ganzen noch nicht so richtig durchdacht. Wenn man Elektroautos will und den Güterverkehr auf der Schiene verlegen möchte, müsste man die Eisenbahnlinie ausbauen und nicht die Autobahn.

„Kein adäquater Ersatz für Kumpel“

Was ist mit den 5000 Jobs, die allein im Mitteldeutschen Revier wegfallen? Eine Großforschungseinrichtung würde den Kumpeln wahrscheinlich wenig helfen. Droht ein soziales Problem?

Das könnte passieren. Die Braunkohlekumpel, die ihre Arbeitsplätze verlieren, werden auf diese Weise in der Region keinen adäquaten Ersatz finden. Auch wenn viele dann schon ein Alter erreicht haben, dass sie keinen neuen Job brauchen – es gibt auch immer welche, die jünger sind. Da muss man entsprechend vorsorgen. Entweder alternative Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die Leute qualifizieren. Man kann an dem Strukturstärkungsgesetz auch kritisieren, dass kein Geld für Unternehmensansiedlungen zur Verfügung steht.

Hätte man die Gelder mehr auf die Kern-Kohleregionen konzentrieren sollen?

Eigentlich schon. Es ist Blödsinn, mit diesem Geld jetzt etwas in Torgau aufzubauen, wo die Leute vom Kohleausstieg gar nicht betroffen sind. Auch, dass Leipzig mit dabei ist, scheint mir ein wenig albern: Die Stadt ist hinter Berlin d i e Boom-Town im Osten. Da gibt es vermutlich auch keine negativen Effekte des Kohleausstiegs.

„Ziemlich überzogene Forderungen“

Sind die Gewerkschaften genügend einbezogen worden?

Letztendlich geht es um Regionalentwicklung. Da sollte man sehen, dass die Politik die entsprechenden Entscheidungen trifft. In der Kohlekommission haben die Gewerkschaftsvertreter ziemlich überzogene Forderungen gestellt, zum Beispiel, dass ein Lohnausgleich für alle Betroffenen gewährt werden soll. Wenn es um Unternehmensansiedlungen oder Umschulungsangebote geht, kann man die Gewerkschaften eher einbeziehen, weil es dann auch die Arbeitnehmer konkret betrifft.

Welche Schritte müssten denn jetzt folgen?

Kann gut sein, dass sich der Kohleausstieg wegen der steigenden CO2-Preise noch beschleunigt. Deshalb muss man relativ schnell handeln. Alles, was man jetzt macht, muss darauf geprüft werden, ob es geeignet ist, die Standortbedingungen so zu verbessern, dass möglichst schnell neue Firmen herkommen und Arbeitsplätze entstehen. Lieber jetzt mehr investieren als später. Und da geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um die Planungskapazitäten und darum, die Planungsfristen zu verkürzen.

Von Roland Herold