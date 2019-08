Leipzig

Es ist seit Donnerstag auf dem Markt: „Die Übernahme“ – eine kritische deutsch-deutsche Bilanz des Berliner Historikers Ilko-Sascha Kowalczuk (52). Im Interview spricht er über sein Buch, über die Ost-West-Verwerfungen in den letzten 30 Jahren und warum er Filmemacher manchmal beneidet.

Herr Kowalczuk, fühlen Sie sich als typisch ostdeutsch?

Ich sehe mich als Berliner, das ist meine regionale Identität. Ich weiß schon, dass ich Ostdeutscher bin, wie meine Frau, die aus Magdeburg kommt. Aber eigentlich fühle ich mich mehr als Berliner und darüber hinaus eher als Europäer.

30 Jahre nach der Friedlichen Revolution wieder ein Buch über das Ost-West-Verhältnis. Ist denn nicht schon fast alles geschrieben worden? Was reizt einen Historiker noch am Thema?

Es ist sehr viel über die DDR geschrieben worden, auch über den Übergang zur Bundesrepublik und den Transformationsprozess in den 1990er-Jahren. Über den kompletten Prozess von der Revolution bis zur Gegenwart gibt es dagegen nur sehr wenig Literatur aus der Hand von Wissenschaftlern. Das war mein Ansatz: Ich wollte als Historiker die Frage beantworten: Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute im Osten stehen? Und dabei wird auch klar: Die DDR-Geschichte qualmt noch mächtig.

Sie wählen die Erzählform des Essays. Für einen Historiker eher ungewöhnlich ...

Vielleicht in Deutschland, in Frankreich und Amerika ist das die gängige. Ich wollte jedenfalls so schreiben, dass das auch Nicht-Wissenschaftler und Nicht-Historiker verstehen. Das ist immer mein Anspruch. Ich will mich an gesellschaftlichen Debatten beteiligen, dazu muss man nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

Ihr ältester Sohn Maximilian hat das Buch als Erster gelesen. War das der Test, dass auch junge Leser die DDR und die Zeit danach verstehen?

Mein Sohn ist 1993 geboren worden. Er hat die DDR also nicht mehr erlebt, aber natürlich viel darüber von seinen ostdeutschen Eltern gehört. Deshalb war es mir wichtig, dass diese Generation, die die DDR nur über die Perspektive ihrer Eltern und Großeltern kennt, das Buch auch versteht. Und da bin ich meinem Sohn sehr dankbar, dass er als Erstleser mir noch gute Tipps gegeben hat.

Und bei welchen Passagen hat er seinem Vater als Autoren klargemacht, dass es so nicht geht und umformuliert werden muss?

Als mein Sohn hat er natürlich eine positive Grundeinstellung zur Arbeit seines Vaters. Er würde nie sagen, „Papa, was hast du da für einen Quatsch geschrieben“... (lacht). Aber im Ernst: Nach den Gesprächen mit ihm habe ich am meisten nachgefasst bei den Kapiteln zur Ost-Wirtschaft, zum Beispiel über die Treuhand. Das ist ein hochkomplexer Stoff, den ich versucht habe, dann noch verständlicher aufzuschreiben.

Sieht sich denn Ihr Sohn als „Ossi“ oder kann er mit der Herkunft seiner Eltern nichts mehr anfangen?

Ich habe vier Kinder im Alter von 26 bis 11 Jahren. Während die Jüngste und ihr 16-jähriger Bruder mit dem Osten überhaupt nichts mehr am Hut haben, ist es bei den Älteren anders. Beide sind noch im nicht so verwestlichten und gentrifizierten Prenzlauer Berg aufgewachsen, wo die Schulen noch nicht so ost-west-durchmischt waren und die Lehrer DDR-Biografien hatten. Ihre Freunde sind fast alle aus dem Osten, sie sind deshalb für dieses Thema viel empfänglicher. Im Kern verstehen sie sich als ostdeutsch, trotz Internet und weltweiter Kommunikation auf Englisch.

Sie haben familiäre Erfahrungen über den Prenzlauer Berg hinaus in Bayern gesammelt.

Meine Frau hat seit 2010 an der Universität Bayreuth eine Professur für Anglistik, sie ist damit bayerische Staatsbeamte auf Lebenszeit. Wir haben als Familie auch eine ganze Zeit dort gewohnt und gelebt. Und in Bayreuth in der Schule war für meine älteren Kinder die Markierung, ostdeutsch zu sein, doch wieder wichtig. Ich habe da übrigens auch viele Vorträge über die DDR gehalten, als die Lehrer mitbekamen, dass ich mich da ganz gut auskenne. Das habe ich sehr gern gemacht.

Im Buch analysieren Sie, dass Ostdeutsche in Führungspositionen kaum vertreten sind. Von einer Ost-Quote halten Sie aber nichts. Warum?

Ich bin ein großer Freund von Quoten, zum Beispiel für Frauen. Weil sich damit verfestigte Strukturen aufbrechen lassen. Bei der Ost-Quote gibt es aber das Problem, dass sich nicht so genau zuordnen lässt, wer oder was ist eigentlich ein Ostdeutscher? Wir reden schon über die Jahrgänge, die nach 1990 geboren wurden, die kommen jetzt bald für Top-Positionen infrage. Da greift noch die Ost-Herkunft. Aber was machen wir mit denjenigen, wenn der Vater aus Regensburg und die Mutter aus Riesa kommt? Sind das Ossis? Wessis? Wossis? Da wird schnell klar, dass eine Ost-Quote nicht praktikabel ist. Wir müssen anders zur Durchmischung kommen.

Sie waren und sind bei vielen TV-Produktionen, die sich um die DDR-Zeit drehen, als Berater tätig – so für „Weissensee“ und „ Tannbach“. Wie können Filme dazu beitragen, ein realistisches DDR-Bild zu vermitteln?

Als Historiker bin ich da ziemlich neidisch. Ich sitze jahrelang an Büchern und freue mich, wenn die auch von ein paar Leuten gelesen werden. Aber eine Serie wie „Weissensee“ erreicht ein Millionenpublikum. Wir müssen als Historiker zugeben: Nichts hat das DDR- und Stasi-Bild so sehr geprägt, wie „Das Leben der anderen“.

Für Historiker doch ein Graus, viel Fiktion und eine erfundene Geschichte ...

Ja, es war zwar viel historischer Hokuspokus dabei. Aber es war vieles in sich stimmig, ein spannender Plot und großartige Schauspieler. Deshalb arbeite ich auch so gern bei Filmproduktionen mit und versuche, die Kompromisse zwischen Realität und Fiktion auszuhandeln. Die meisten Filmemacher sind daran sehr interessiert.

Welcher Film hat aus Ihrer Sicht das DDR-Leben besonders gut eingefangen?

„Barbara“ von Christian Petzold ist das mit am besten gelungen. Die leisen Töne, die Differenziertheit des Lebens und die Atmosphäre in der DDR – das ist in dem Film wirklich beeindruckend umgesetzt. Ich finde ihn großartig.

Im Buch gehen Sie der Frage nach, welche Ursachen dazu geführt haben, dass der Osten heute so und nicht anders tickt und warum viele für schlichte, rückwärtsgewandte politische Botschaften so empfänglich sind. Die AfD als Ergebnis der Ost-Unzufriedenheit ist scheinbar auf lange Zeit eine starke Kraft. Wie sollte man mit der Partei umgehen?

Wenn man sich die Programme für Brandenburg und Sachsen anschaut ist klar: Das ist eine völkisch-nationalistische Argumentation, da gib es keine Kompromisse. Aber wir befinden uns in einer freiheitlichen Demokratie, da sollte man sich auch politisch auseinandersetzen. Man muss öffentlich in den Ring mit der AfD steigen. Ich halte auch nichts von einer medialen Ausgrenzung und bin Anhänger der liberalen Freiheitsvorstellung der USA. Keine Verbote, dafür offener politischer Kampf.

Was erwarten Sie von den Wahlen in Brandenburg und Sachsen am Sonntag?

Ich hoffe erst mal, dass in beiden Ländern nicht die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Das wäre dann nämlich nicht die erwünschte Entzauberung der AfD, sondern es würden viele Betroffene ihrer Politik entzaubert werden. Da ist mir unsere Gesellschaft viel zu kostbar, als dass wir solche Experimente eingehen könnten.

Schwarz-Grün in Sachsens sehen Sie am Ende des Buchs aber auch sehr kritisch.

Ich bin Anhänger einer starken Opposition, weil das die Demokratie viel stärker macht als eine übermächtige Regierungskoalition. Deshalb komme ich im Buch auch zu dem Fazit, dass Schwarz-Grün in Bund und Ländern auch keine Lösung wäre, weil wir damit wieder keine starke Opposition bekommen. Und in Brandenburg könnte es sogar dazu kommen, dass SPD, Grüne und CDU eine Regierung bilden und der AfD die Opposition überlassen. Das wäre praktisch und demokratie-theoretisch eine Katastrophe.

Von Andre Böhmer