Die Ermittlungen gegen Beamte der sächsischen Polizei wegen illegaler Fahrradgeschäfte drohen sich für die sächsischen Sicherheitsbehörden zu einem massiven Imageschaden auszuweiten. Während Abgeordnete rasche Aufklärung fordern, bleibt Innenminister Roland Wöller ( CDU) in dieser Angelegenheit auffällig unauffällig.

Polizeibeamte in Leipzig sollen im großen Stil gestohlene und als Diebesgut sichergestellte Fahrräder illegal verkauft haben. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, wird seit Mitte vorigen Jahres gegen eine Vielzahl von Beamten ermittelt. Unter anderem gehe es um Strafvereitelung im Amt, Diebstahl, Unterschlagung und Korruption.

„Ungeheuerliche Vorwürfe“

„Die im Raum stehenden Vorwürfe sind ungeheuerlich“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen Valentin Lippmann. „Sie drohen das Vertrauen in die Polizei zu schädigen. Es braucht eine transparente Aufklärung durch den Innenminister.“ Der Landtagsabgeordnete erwarte vom Minister einen ausführlichen Bericht in der nächsten Sitzung des Innenausschusses. „Mir geht es vor allem um die Frage, warum dieser Vorgang so lange vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten wurde.“

Ähnlich sieht das die sächsische Linke. „Wenn der Korruptionsverdacht sich über Leipzig hinaus ausweitet, droht der sächsischen Polizei ein großer Vertrauensverlust“, sagt die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Kerstin Köditz. „Der Innenminister muss die Aufklärung jetzt zur Chefsache machen und mit offenen Karten spielen.“ Sichergestelltes Diebesgut müsse letzten Endes für gemeinnützige Zwecke veräußert werden. „Es ist nicht dazu gedacht, dass Polizeibeamte sich daran bereichern“, so Köditz. Wenn offenbar eine erfolgreiche Ermittlungsgruppe zu Fahrraddiebstählen wegen Korruption aufgelöst werden musste, „macht das die Sache umso schlimmer.“

Der Abgeordnete Marco Böhme (Linke) postete in sozialen Netzwerken eine Kleine Anfrage, die er ans Innenministerium gestellt hat. In satirischem Ton will er unter anderem wissen, seit wann der Staatsregierung Kenntnisse vorliegen, „dass Teile der Polizeidirektion Leipzig so dringend auf nicht fossile Transportmittel umsteigen möchten“.

Minister Wöller schweigt

Das Innenministerium verweist auf laufende Ermittlungen, zu denen sich weder Staatsminister Wöller noch seine Mitarbeiter äußern. Korruption nehme man aber sehr ernst, versicherte eine Sprecherin. Um internen und externen Hinweisen nachgehen zu können, habe man Ansprechpartner und ein Antikorruptionstelefon eingerichtet, wo Hinweise auf Korruption auch anonym entgegengenommen würden. Bei entsprechenden Anlässen würden in den Behörden sofort spezielle Stabsstellen zur Innenrevision tätig.

Der langjährige Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz wollte sich auf LVZ-Anfrage zu den laufenden Ermittlungen gegen seine einstigen Kollegen nicht äußern. Der im Januar vorigen Jahres verabschiedete Polizeichef gab lediglich zu, die nun bekannt gewordenen Vorwürfe hätten ihn „ebenso überrascht wie schockiert“.

So ging es auch Torsten Scheller von der Polizeigewerkschaft GdP. „Ich habe aus der Zeitung davon erfahren und bin entsetzt“, sagte der sächsische Vizevorsitzende. „Falls sich die Vorwürfe erhärten sollten, wäre das Verhalten der betreffenden Kollegen natürlich scharf zu verurteilen“, so Scheller. „Wir Polizisten wollen Straftaten aufklären und keine begehen.“ Allerdings warnt der Gewerkschafter, daraus Vorverurteilungen oder gar einen Generalverdacht gegen seine Kollegen abzuleiten. „Die Angelegenheit sollte schnellstmöglich aufgeklärt werden.“

Korruptionsfälle in Deutschland selten

Die untersuchten Vergehen sind bei der Polizei keineswegs üblich. „Grundsätzlich sind Korruptionsfälle in deutschen Behörden glücklicherweise sehr selten, wie die Strafverfolgungsstatistiken zeigen“, erklärt Elisa Hoven, Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig. Sollte es zu einem Prozess kommen, könnten Beamte prinzipiell keinen Bonus bei der Bewertung ihrer Vergehen erwarten.

Zwar lägen ihr keine Statistiken oder Vergleiche über die Strafzumessung bei Beamten und Bürgern vor, räumt die Rechtswissenschaftlerin ein. „Ich würde mich allerdings sehr wundern, wenn die Gerichte hier in der einen oder in der anderen Richtung einen Unterschied machen würden.“

Fahrradklau weitet sich in Sachsen aus

Die im Fokus der Ermittler stehende Sondereinheit „ZentraB Fahrrad“ wurde im vorigen Sommer aufgelöst. Arbeitsmangel kann nicht der Grund dafür gewesen sein. Fahrraddiebe klauen in Sachsen mehr denn je.

Während die Zahl der Fahrraddiebstähle in den vergangenen fünf Jahren um rund 17 Prozent deutlich zurückgegangen ist, in Sachsen-Anhalt sogar um 30 Prozent, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Christian Jung ergab, stach Sachsen als das einzige Bundesland mit gegenläufigem Trend hervor. Wurden im Freistaat 2015 noch 19.077 Fahrräder als gestohlen gemeldet, waren es 2019 bereits 20.551.

Auch wenn die zentrale Ermittlergruppe aufgelöst sei, um das laufende Strafverfahren sichern zu können, werde weiter gegen Fahrraddiebstahl vorgegangen, versichert die Silvaine Reiche. „Gegen Fahrraddiebe wird nun wieder dezentral in den Revieren ermittelt“, sagt die Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

