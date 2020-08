Ilse Schramek aus Wölpern: So wird man 100 Jahre alt

So einen Geburtstag gibt es nicht alle Tage: Ilse Schramek aus Wölpern bei Eilenburg ist am Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Die Rentnerin feierte das Jubiläum mit Familienangehörigen und Einwohnern in ihrem Garten – und verriet, wie man es schaffen kann, 100 Jahre alt zu werden.