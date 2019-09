Dresden

Wird es jetzt ruhiger für die Familie? Haben die Söhne ihren Vater nach dem Mammut-Wahlkampf wieder öfter um sich? Annett Hofmann (44), die Frau an der Seite von Michael Kretschmer (44), überlegt nicht lange. „Ich kenne meinen Mann, er wird nur bedingt vom Gaspedal gehen“, sagt sie. „Alles andere wäre auch nicht glaubwürdig.“ Sie steht am Wahlabend im Landtagsrestaurant „Chiaveri“ und genießt auf stille Art den Triumph. Glückwünsche gibt es auch für sie im Minuten-Takt. „Aber am meisten freue ich mich für ihn, dass er in Görlitz gewonnen hat, denn er liebt seine Heimatstadt.“

Zwischen Familie, Job und Regierungsamt

Auf Fotos vom Abend steht sie neben ihrem Mann und CDU-Ministern auf der Bühne, glücklich und erschöpft zugleich. Die Botschaft ist klar: Zum jungen sächsischen Regierungschef gehört auch eine junge, schöne Frau, die als Journalistin in der PR-Abteilung einer Dresdner Klinik beruflich ihren eigenen Weg geht und eine Patchwork-Familie mit ihren zwei großen Kindern (22 und 20) und den kleinen Söhnen (9 und 7) managt.

Im Gespräch am späten Wahlabend in Dresden: Annett Hofmann, Frau von Regierungschef Michael Kretschmer, mit LVZ-Reporter André Böhmer. Quelle: Florian Gaertner/photothek.net

Wobei sie mit Schubladen wenig anfangen kann. Lebensgefährtin, weil der Trauschein fehlt? Bloß nicht, das klinge immer so nach den „Hobbits“. Und die Dauer-Anfragen, ob denn nun aus der wilden Ehe bald eine offizielle werde, findet sie als berufstätige Mutter nicht zwingend originell. Als sie in der Wahlnacht ein romantisches Foto auf ihrer Facebook-Seite postet, das in jedem Hollywood-Film gut ankäme, kontert sie die Fantasien der Netz-Gemeinde („Jetzt kannst du ihn auch heiraten“) ganz irdisch: „Wir freuen uns auf die nächsten fünf Jahre.“

Zunächst aber hofft Annett Hofmann vor allem auf die nächsten Wochen. „Wir freuen uns schon auf die Herbstferien, auf gemeinsame freie Abende.“ Und ganz praktisch gedacht soll dann das in viel Eigenarbeit umgebaute Häuschen in Waltersdorf bei Zittau endlich mit Möbeln eingerichtet werden. Ansonsten will die Ex-MDR-Journalistin so wenig wie möglich Aufsehen um sich und ihr Umfeld machen. „Wir sind eine ganz normale Familie“, sagt sie. „Ihr Papa hat zwar einen prominenteren Job, aber das entbindet die Kinder ja nicht davon, das Zimmer aufzuräumen und ganz normal in der Schule aufzutreten.“

„Mein Terminkalender ist auch ohne meinen Mann gut gefüllt“

Sie selbst legt viel Wert auf „konsequente Erdung“ der Kinder. Schließlich hält sie es für sich auch so. „Ich möchte so bleiben wie ich bin.“ Und überhaupt hält sie wenig von einem Leben ausschließlich im gesellschaftlichen Kernschatten des Regierungschefs. „Mein Terminkalender ist auch ohne meinen Mann gut gefüllt.“ Das sei für sie selbstverständlich und „entspricht dem Leben vieler Frauen in Sachsen“.

Von André Böhmer