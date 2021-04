Leipzig/Großpösna

Es gibt einen Tag, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen“, sagt der Förster Christoph Seifert. Immer, wenn Seifert durch sein Revier führt, erzählt er diese Geschichte. Es war der vorletzte Donnerstag im Januar 2018. Das Orkantief Friederike fegte damals mit über 120 Kilometern pro Stunde über weite Teile Mitteldeutschlands hinweg. Das gesamte Revier, für das Seifert verantwortlich ist, liegt südlich von Leipzig bei Großpösna – und reicht bis Frohburg. Genau in der Einflugschneise von Friederike. Nachdem der Sturm abgeflaut war, setzte sich Seifert sofort in seinen Geländewagen und fuhr in seine Wälder. „Ich lief durch meinen Wald, und mir kamen fast die Tränen“, erinnert er sich. Das Ausmaß des Sturmes war gewaltig. Überall in seinem Forst fand er umgeknickte oder entwurzelte Bäume. Friederike mähte sie einfach reihenweise um.

Wenn man mit Seifert über den Sturm und die Zerstörung spricht, dann merkt man, dass er mit Leib und Seele Förster ist. Das Schicksal der Natur liegt ihm nahe – es liegt ihm Blut. Bereits sein Vater war Förster. Im Süden Mecklenburgs, wo er aufwuchs, lernte Seifert schon als Kind alles über die Natur und das Handwerk seines Vaters kennen. Heute streift der 36-Jährige tagtäglich gemeinsam mit seinen beiden Hunden Kora und Kira durch seine Wälder.

Seifert gelangt auf eine Lichtung, die so groß ist wie etwa drei Fußballfelder. Vor ihm erstreckt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung der vergangenen Jahre. „Hier steht kein alter Baum mehr“, sagt Seifert. Einst ragten hier stattliche Fichten in die Höhe. Lange, kerzengerade Stämme. Satte grüne Nadeln. Heute erinnern nur noch abgesägte Stummel an die prächtigen Riesen. „Diese Fläche ist beispielhaft für den Zustand unserer Wälder“, sagt Seifert. Dem sächsischen Wald geht es schlecht. Sehr schlecht. Warum, lässt sich anhand dieser wenigen Hektar erklären, auf denen Seifert gerade steht.

Fichten gibt es hier im Wald nicht mehr

„Es ist die größte Naturkatastrophe, die die deutsche Forstwirtschaft seit über 75 Jahren erlebt hat“, sagt Seifert. Sturm Friederike sei 2018 der Anfang gewesen. Alleine auf der Fläche, über die Seifert gerade läuft, habe der Sturm die Hälfte aller Bäume umgeworfen. Danach kam die Dürre. Seit drei Jahren regnet es in Sachsen zu wenig. Gleichzeitig steigt das Thermometer im Jahresmittel beständig. Viele Bäume sind krank und schwach. Ein gefundenes Fressen für Borkenkäfer.

Abgeholzte Fichten, die vom Borkenkäfer befallen waren. An den hellen Stellen erkennt man, wo sich die Larven des Käfers durch das Holz gefressen haben. Quelle: Nora Börding

Fichten gibt es in Seiferts Wald nicht mehr. Die Nadelbäume wurden einst aus Deutschlands Gebirgsregionen in die tieferen Lagen gebracht. Sie wuchsen schnell und gerade in die Höhe, lieferten optimales Baumaterial und Brennholz. Über viele Generationen setzten Förster und Waldbesitzer in ihren Revieren auf die Fichte. Doch Fichten brauchen Feuchtigkeit und kühle Temperaturen. Die Nadelbäume haben in den vergangenen Jahren besonders gelitten. Wo sie einst standen, klaffen große, braune Lücken im sonst so stattlichen Grün. Aber auch Laubbäumen, darunter viele Buchen und Birken, setzt die Trockenheit immer mehr zu. In anderen Regionen Sachsens, etwa im Erzgebirge oder der Sächsischen Schweiz, sieht es ähnlich aus.

Kranke Bäume, kahle Flächen

Sachsens Wäldern stehen große Veränderungen bevor. Kranke ­Bäume, kahle Flächen: „In den nächsten Jahrzehnten müssen wir uns an solche Bilder gewöhnen“, prophezeit Seifert. Doch es besteht Hoffnung. Nur wenige Meter entfernt schlummert sie bereits in der Erde.

Der Förster stapft voran durchs Geäst auf die nächste Lichtung. Eine grüne Grasschicht bedeckt den feuchten Waldboden. Zwischen abgesägten Baumstümpfen ragen hier bereits kleine Sprösslinge in die Luft. Umhüllt sind sie von einer dünnen Kunststoffschale, die sie vor Rehen und Hirschen schützen soll. Für die Tiere sind die Triebe der Jungpflanzen ein Leckerbissen. „Seit Jahren schon bauen wir den Wald um“, erklärt Seifert. Mit seinem Waldumbau verfolgt der Förster ein Ziel: Er möchte sein Revier fit für den Klimawandel machen. Wie das funktioniert? Überall, wo früher Nadelbäume standen, pflanzt er hauptsächlich Laubbäume. Sie kommen mit weniger Wasser und höheren Temperaturen zurecht.

Ein trauriger Anblick: An dieser Stelle wurden vor kurzem erst tote Bäume abgeholzt. Doch im Boden schlummert schon eine neue Generation Eichen. Quelle: Nora Börding

Gelingt Seiferts Vorhaben, könnte sein Wald einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Denn gesunde Wälder speichern nicht nur Kohlenstoff. Sie versorgen unsere Städte mit kühler Luft, Tieren dienen sie als Lebensraum. In der ehemaligen Tagebauregion Leipzig schützen sie außerdem vor Erosion. Mit seinem Vorhaben ist Seifert nicht allein. Überall im Freistaat reagieren Förster auf die klimatischen Veränderungen und „bauen“ ihre Wälder um. In diesem Jahr will Sachsens Landesregierung sechs Millionen Bäume pflanzen.

„Wenn nur 30 Prozent der Arten überleben, bin ich zufrieden“

Kann dieses Vorhaben überhaupt Erfolg haben? Schließlich werden die Prognosen der Klimaforschung immer düsterer. Er wisse es selbst nicht, gibt Seifert zu. „Wenn nur 30 Prozent der Arten, die ich gepflanzt habe, überleben, bin ich zufrieden. Den Rest wird die Natur erledigen.“ Seiferts Maxime lautet dabei: Risikostreuung. Er verlässt sich nicht auf eine Baumart, sondern experimentiert mit vielen verschiedenen. Zwischen Großpösna und Frohburg sind das vor allem die natürlich vorkommenden Eichen. Aber auch Eibe, Speierling, Elsbeere, Ahorn, Ulme und viel mehr setzt Seifert dort in die Erde.

Je mehr unterschiedliche Baumarten auf einer Fläche wachsen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige die Strapazen des Klimawandels überstehen. Ihre Samen werden dann in Jahrzehnten die Grundlage für eine neue Waldgeneration bilden.

Doch mit dem Pflanzen ist es noch lange nicht getan. „Damit die neue Waldgeneration stattlich heranwachsen kann, braucht sie Pflege“, erklärt Seifert. Die wenigsten Wälder in Deutschland sind echte Urwälder. Meistens sind sie vom Menschen geschaffene und bewirtschaftete Forste, in die entsprechend eingegriffen wird. Überließe man solche Ökosysteme sich selbst, würden innerhalb weniger Jahre wieder die alten Baumarten – darunter die Fichte – heranwachsen. Bei neu gepflanzten Eichen muss Seifert außerdem darauf achten, dass diese nicht von anderen Gräsern, Sträuchern oder Bäumen verdrängt werden. „Zweimal im Jahr müssen wir andere Konkurrenten zurückschneiden. Sonst hätten die kleinen Sprösslinge kaum eine Chance.“ Nach ungefähr fünf Jahren sind die Bäume schließlich stark genug, um sich selbst behaupten zu können.

„Wir schaffen das“: Christoph Seifert ist zuversichtlich, dass er den Systemwechsel im Wald schafft. Quelle: Nora Börding

An anderen Stellen hingegen greift Seifert kaum mehr ein. Dort überlässt er die Natur sich selbst. Alte Bäume sterben ab, brechen zusammen und verrotten. Totholz gehört zu einem gesunden Wald dazu. In ihm finden etwa Vögel und Insekten eine neue Heimat. Lediglich das alte und von Borkenkäfern befallene Holz von Fichten, Kiefern und Lärchen holt Seifert mit seinen Mitarbeitern noch aus dem Revier heraus. „In den vergangenen Jahren waren wir fast nur damit beschäftigt, tote Bäume aus dem Wald zu holen“, berichtet er.

Systemwechsel ist unvermeidlich

Was Seifert und vielen seiner Kollegen in den nächsten Jahren bevorsteht, ist eine Mammutaufgabe. Sachsens Förster müssen es schaffen, innerhalb von einer Generation einen Systemwechsel voranzu­treiben. Und dennoch, Seifert lässt sich nicht beirren, wenn man ihn auf die Zukunft der Wälder anspricht. Seine Antworten klingen erstaunlich gelassen. Klimawandel? Ja. Mehr Dürre und Stürme? Ganz bestimmt. Dennoch, der Wald kann diese Strapazen überstehen, meint Seifert.

Der Morgen nach Friederike, als er durch seinen zerstörten Wald lief, habe insofern auch etwas Gutes in sich getragen, findet Seifert. „Die Verwüstung hat Platz für Neues geschaffen – eine zweite Chance ­sozusagen.“ Manchmal liege er abends wach im Bett und stelle sich vor, wie das Oberholz in 100 Jahren aussieht. Hat er da nicht Angst? „Nein, überhaupt nicht. Wir schaffen das.“

Von Max Hempel (Text) und Nora Börding (Fotos)