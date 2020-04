Im Quartett mit Herzblut und Ehrgeiz

Döbeln

„Hoffentlich können meine Kinder später mal sagen: Es fehlte uns an nichts. Wir mussten weder auf Kuscheln, Aufmerksamkeit, noch auf Kino, Sport oder Ferienlager verzichten. Sie sollen glücklich werden und selbstbewusst ihren Weg gehen.“ Damit das so kommt, strengt sich Kathleen Bölke jeden Tag aufs Neue an. Die 39-jährige Arzthelferin aus Döbeln ist alleinerziehend mit drei Kindern: Henrik (11), Richard (8) und Fredrik (eineinhalb).

Corona-Isolation als besondere Herausforderung

Da sie in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, war es vor drei Wochen kein Problem, eine Notbetreuung für die beiden Jüngeren zu organisieren. Nur für den großen Sohn gab es keine Betreuung mehr, da er schon die Oberschule besucht. Doch weil ein Sohn kränkelte, ist die alleinerziehende Mutter nun doch im Quartett zuhause isoliert.

Streng hält sie die Tagesstruktur aufrecht, ist gut organisiert. Das ist auch notwendig: Hausaufgaben sind umfangreich. Parallel will der Jüngste bespaßt und muss Essen gekocht werden. Manche Dinge im Haushalt stellt sie auch mal zurück. Denn mit ihren drei Jungs plaudern und kuscheln ist ihr sehr wichtig. „Insgesamt genieße ich gerade, trotz wiederkehrenden Lagerkollern, den relativ entspannten Alltag: Keine Termine, weniger Stress. Alles ist derzeit zum Stillstand gekommen. So viel in Ruhe mit den Kindern gemacht, habe ich seit Jahren nicht“, gesteht sie.

Nach Ostern geht sie allerdings wieder in Teilzeit in der Arztpraxis arbeiten. Dann sorgt sie sich um den Großen. Wenn die Schulen noch zu bleiben, muss der Elfjährige tagsüber größtenteils allein klar kommen. Die Großeltern sind nicht ständig einsetzbar, Freunde oder Nachbarn bei den Kontaktregelungen gerade keine Option.

Straffer Tagesrhythmus

Doch auch ohne Corona-Krise ist der Tag einer Alleinerziehenden mit drei Kindern anstrengend. Vor allem ist jeder Tag straff geplant. Dann steht Kathleen Bölke kurz nach fünf Uhr auf und hofft, der Kleinste schläft noch weiter, während sie im Bad ist und dann das Frühstück vorbereitet. Denn mit Kleinkind auf dem Arm ist alles anstrengender. Sie weckt die größten Jungs, macht Brotdosen fertig. Am Frühstückstisch ist meist der erste kleine Morgenstreit zu schlichten. Während der Große zum Schulbus geht, wird der Kleinste meist noch einmal umgezogen, weil der Trinkbecher umgefallen ist. Ein bisschen aufräumen, dann geht es kurz vor sieben auf Tour: zur Grundschule, in die Kinderkrippe, dann zur Arztpraxis. Wenn sie dort 7.30 Uhr beginnt, hat sie die erste Schicht geschafft. 14.30 Uhr verlässt sie die Praxis, kauft kurz ein, holt den Kleinsten ab. Die größeren Jungs kommen mit dem Bus heim und haben bestenfalls schon den Hund ausgeführt und die Spülmaschine ausgeräumt.

16.15 Uhr: Nach einer Tasse Kaffee beginnt die Abendschicht. 18.20 Uhr liegt der Kleinste im Bett, gegen 20 Uhr die Großen. Es ist 20.30 Uhr, wenn Kathleen Bölke sich Haushalt, Schreibkram und Wäschebergen widmet. Sie selbst kommt meist erst gegen Mitternacht zum Schlafen.

Schicksal nicht ausgesucht, aber angenommen

Ausgesucht hat sich die 39-Jährige das so nicht. Nach der Ausbildung als Arzthelferin geht sie 2004 zur Bundeswehr, lebt und arbeitet in Berlin, macht in Weißenfels eine weitere Ausbildung zur MTA-Labor. Sie heiratet, bekommt die ersten beiden Kinder. Die Bundeswehr versetzt sie wieder nach Berlin. Am dortigen Bundeswehrkrankenhaus arbeitet die zweifache Mutter im Labor. Doch die Versetzungen und Umzüge sind Beziehungskiller. Die Familie zerbricht daran. Hochschwanger mit Kind Nummer drei kehrt sie 2018 der Bundeswehr den Rücken. Ihr zwölfter Umzug führt sie zurück in ihre Heimatstadt Döbeln.

Hier gründet Kathleen Bölke eine Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende und tritt bei der Kommunalwahl für die Wählergemeinschaft „Wir für Döbeln“ an. Ihre Themen sind eine gute Familienpolitik für Döbeln und flexible Kinderbetreuung nach den Bedürfnissen berufstätiger Eltern. Sie knüpft Kontakte zur AWO Familienbildung Döbeln, der aufsuchenden Familienbegleitung, und trifft sich mit ihrer Gruppe „Eineltern-Familien in Döbeln“ regelmäßig im Aktivtreff eines großen Wohnungsvermieters. „Wir planen derzeit ein neues Projekt mit dem Landesfamilienverband SHIA e.v.“, erzählt sie.

Mehr Teilhabe, flexiblere Betreuung

Als Alleinerziehende wünschte sie sich mehr Teilhabemöglichkeiten. Eine Stadtratssitzung mit dem Thema Elternbeiträge kann sie mit drei Kindern nicht besuchen, weil das als störend empfunden wird. Ein Live-stream der Ratssitzungen wäre eine Lösung. Auch bessere öffentliche Nahverkehrsverbindungen und weniger Abhängigkeit vom eigenen Auto wünschte sie sich.

Als Alleinerziehende möchte sie keinesfalls am Tropf des Staates hängen, sondern selbst Geld für ihre Familie verdienen. „Doch unflexible Kita-Öffnungszeiten schränken berufliche Ambitionen Alleinerziehender schon deutlich ein“, ärgert sich die 39-Jährige, die nebenbei noch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin begonnen hat.

Trotz vieler Hürden freut sich Kathleen Bölke am Sein ihrer Kinder, ihren Träumen, ihren Erfolgen. „Ich bin gern Mama, mit all den dazugehörenden Aufgaben und gebe mein ganzes Herzblut dafür.“

Die Gruppe „Eineltern-Familien in Döbeln“ ist auf Facebook zu finden oder per Email unter: netzwerk-alleinerziehend@online.de erreichbar.

Von Thomas Sparrer