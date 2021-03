Im Video erklärt: So funktioniert der Corona-Selbsttest

Leipzig

Künftig sollen Öffnungen in Sachsen auch unabhängig vom Inzidenzwert möglich sein – so hat es der Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angekündigt. Die Voraussetzung: Es muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden – auch Selbsttests sollen anerkannt sein. Die Nachweise sind längst in Drogeriemärkten und in Discountern erhältlich – ein Selbstläufer ist die Durchführung dennoch nicht.

Damit der Nachweis auch bei Ihnen reibungslos funktioniert, zeigen wir Ihnen im Video, wie Sie den Test richtig durchführen.

Von LVZ