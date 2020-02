Im Wald bei Leisnig werden jetzt Bäume gesprengt

Leisnig

Ein Kall schallt durch das Muldental. Eine Baumkrone fällt, Äste brechen, eine graue Sprengwolke verzieht sich, die Entwarnung vom Signalhorn ertönt. Die Detonation ist der Urknall für ein neues kleines Biotop. Die Buche, ab jetzt mit abgesprengter Krone, verwandelt sich in stehendes Totholz.

Sprengen schont den Bestand in der Umgebung

Bergingenieur und Sprengmeister Christoph Oswald ist erleichtert, ebenso Revierförster Ronald Köllner: Die Krone ist gut gefallen, und zwar ohne andere Bäume mitzureißen. Laut Köllner ist das einer der Vorteile des Sprengens im Vergleich zum Fällen: Da nur die Krone abgesprengt wird, hält sich der Kollateralschaden in Grenzen. „Das schont den Bestand“, so der Förster.

Für den Staatsbetrieb Sachsenforst ist es in Köllners Waldgebiet ein Testlauf: „Baumsprengungen kosten Geld, haben jedoch Vorteile. Wir bringen in Erfahrung, ob wir das beibehalten.“ Neben der Bestandsschonung sprechen weitere Argumente für Sprengen statt Fällen beziehungsweise Aussägen per Motorsäge. „Ein Waldarbeiter beziehungsweise Baumkletterer mit Motorsäge lebt in einem Baum mit Totholz gefährlich, schon durch die Erschütterungen, welche die Säge verursacht.“

Baumkletterer leben gefährlich im Totholz

Florian Plötz, als Baumkletterer im Sprenger-Team, bereitet per Leiter dem Sprengmeister Oswald den sicheren Weg nach oben und in luftiger Höhe seinen Arbeitsplatz. Es dauert eine Stunde, bis ein Baum mit Kabeln sowie dem Sprengmittel präpariert ist.

Zur Galerie So ist der Sprengmeister im Klosterbucher Forst am Werk: Einigen Buchen wird die Krone abgetrennt. Das dient der Sicherheit im Wald.

Weiterer Vorteil des Sprengens: Der drei bis vier Meter hohe Hochstubben bleibt erhalten, als stehendes Totholz. Der Stamm erhält auf diese Art einen gewissen ökologischen Mehrwert. Anders als nach dem Fällen eines Baumes, dessen Stamm danach ebenfalls für Pilze, Moose und andere Pflanzen, zudem Mikroorganismen und Insekten die Basis der Nahrungskette bildet, bieten Totholz-Hochstämme zusätzliche ökologische Facetten, beispielsweise als Brutstätten für Vögel oder Schlafplätze für Fledermäuse.

Dem Revierförster blutet das Herz

Dem Revierförster bereitet die Sprengaktion alles andere als Freude, verabschiedet er sich doch von rund 13 Buchen, welche der Trockenheit von zwei Sommern nichts mehr entgegen zu setzen hatten. Wo der Sachsenforst mit Sitzgelegenheiten oder Aussichtspunkten zum Verweilen im Wald einlädt, hat der Freistaat die Verkehrssicherungspflicht. An diesen Stellen werde den Bäumen die Krone genommen, weil sie schon Äste abwerfen. „Die Buchen sind alle ungefähr gleich alt, circa 170 Jahre, und von derselben Trockenheit gestresst. Ich kann nur jedem empfehlen, den Wald mit äußerster Vorsicht zu betreten. Wer dies tut, tut das auf eigene Gefahr.“

Klimawandel reduziert Erholungsfunktion des Waldes

Vom Riedelsteig bis zur Maylust sowie überall anders reduziere der Klimawandel mit seinen extremen Trockenphasen die Erholungsfunktion des Waldes: „Die Buchen halten die Trockenheit nicht aus, können sich in der Geschwindigkeit gar nicht anpassen, wie sich hier subtropische Klimaverhältnisse entwickeln. Und der Klosterbucher Forst steht voller Buchen.“ Im Forstrevier werden erstmals Buchen gesprengt – durchweg Bäume mit viel Totholz im Geäst.

Der Freistaat Sachsen, als Waldbesitzer in der Verkehrssicherungspflicht, muss reagieren. Von den Buchen geht Gefahr aus. In Sachsen gilt für den Wald das Allgemeinbetretungsrecht. Der jeweilige Waldeigentümer, auch der private, muss ein Auge auf die Sicherheit haben. Auf sich achten müsse jedoch jeder Waldspaziergänger selbst.

Von Steffi Robak