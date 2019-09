Leipzig bekommt eine Flugverbindung nach Dubai

Leipzig

Für die Nonstop-Flüge nach Dubai konnte der Reiseveranstalter FTI die Airline Holiday Europe gewinnen. Sie fliegt ab 23. Dezember 2019 jeweils montags und donnerstags nach Dubai World Central (DWC) und zwar mit Flugzeugen vom Typ Airbus A321neo.

Die Nachfrage für Urlaub in Dubai steuert für die Wintersaison auf Rekordniveau, heißt es bei FTI. Laut Manager Ralph Schiller gehörte die Region in der vergangenen Saison zu den fünf buchungsstärksten Feriendestinationen. Der Trend halte an. FTI sorgt vor und nimmt ab Weihnachten seine täglichen Verbindungen ab Deutschland in die Glitzermetropole wieder auf. Zudem stellt der Veranstalter neue Hotels und Ausflüge bereit.

In sechs Stunden von Schkeuditz in die Wüstenmetropole

Ab Leipzig/Halle starten die Flüge jeweils abends, Ankunft ist in den frühen Morgenstunden des Folgetags, wie das Flughafenmanagement mitteilt. „Der Rückflug von Dubai nach Leipzig/Halle ist morgens angesetzt, so dass man durch die Zeitverschiebung bereits am späten Vormittag zu Hause eintrifft“, heißt es. Die Flugdauer betrage rund sechs Stunden.

Für Gäste, die an einem Montag abfliegen, ergibt sich durch jeweilige Kombinationen die Möglichkeit, sechs, neun oder 13 Nächte in den Emiraten zu verbringen. Gäste, die donnerstags abreisen, haben mehr Optionen – sie können drei, sechs, zehn oder 13 Nächte vor Ort verbringen.

Zweiter Non-Stop-Flug geht nach Gambia

Die Nonstop-Flugverbindung nach Dubai bereichere das Touristikangebot für Mitteldeutschland, sagt Götz Ahmelmann, Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu der neben Leipzig/Halle auch der Flughafen Dresden gehört. „FTI bietet mit Dubai sowie den wöchentlichen Flügen nach Gambia an der afrikanischen Westküste zwei Fernstrecken ab Leipzig/Halle an.“ Seit April dieses Jahres fliegt der türkische Billigflieger Corendon für FTI nach Westafrika. Ursprünglich war das Angebot mit der Fluggesellschaft Small Planet Airlines geplant gewesen, doch die ging in Insolvenz. Da Corendon eine Boeing 737 Max einsetzt, wird ohne Zwischenlandung geflogen. Knapp 5000 Kilometer werden in sieben Stunden zurückgelegt.

Von Andreas Dunte