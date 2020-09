Im dunklen Schatten der Wiedervereinigung: Neonazi-Gewalt am 2. Oktober 1990

Jena/Leipzig

Die Nacht vor dem 3. Oktober 1990 war in Leipzig eine unruhige. Gut 150 rechtsextreme Skinheads – damals landläufig nur „Glatzen“ genannten – zogen mit Holzlatten, Steinen und Schreckschusspistolen bewaffnet durch die Innenstadt, bedrohten und griffen Passanten an. Der Studentenclub Moritzbastei, vor allem aber der Jugendtreff „Villa“ am Ring (das Gebäude neben der heutigen „ Akademie der Wissenschaften“) wurden schwer beschädigt, berichtete die LVZ am Tag danach. Eine überforderte Polizei konnte später in Nähe des Clara-Zetkin-Parks 45 Personen vorübergehend festnehmen, die sich selbst als „leicht rechts bis nationale Szene“ bezeichneten. Die meisten der Täter blieben unbehelligt.

Szenen wie diese gab es in der Nacht vor der deutschen Wiedervereinigung in vielen Städten Ostdeutschland. Während festliche Veranstaltungen geplant wurden, überfielen Neonazis Wohnheime von Asylbewerbern, griffen Jugendclubs und linke Hausprojekte an. Im Rückblick heute ist die Angst und Gewalt rings um den 3. Oktober 1990 allerdings kaum noch präsent – obwohl daraus wenig später in Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda auch regelrechte Pogrome wurden. Eine Initiative aus Jena ( Thüringen) will das nun ändern. Sie trägt Informationen zu Überfällen aus der Zeit zusammen und dokumentiert diese auf der Webseite „zweiteroktober90.de“.

Reichskriegsflaggen im Einheitstrubel

„Es geht darum, das geblümte Bild aus den Tagen der deutschen Wiedervereinigung etwas zu korrigieren“, sagt Konstantin Behrends. Der 28-Jährige ist ein Nachwende-Kind, hat in Leipzig studiert, arbeitet in Jena. Er kennt die wilden und oftmals dunkle Zeit zwischen Ende der DDR und Neubeginn nur aus Erzählungen. Ähnlich geht es auch den anderen drei Mitstreitern im Projekt, die allesamt bis vor Kurzem auch nichts von der Gewalt, von den wehenden Reichskriegsflaggen im Schatten des schwarz-rot-goldenen Einheitstrubels wussten. „Erst als uns letztens ein Hausbesetzer hier in Jena davon erzählte, haben wir aufgehorcht“, erzählt Behrends. „Das hat uns interessiert und schon eine kurze Recherche brachte weitere Beispiele von solchen Angriffen am 2. Oktober 1990. Wir dachten, das müsste man mal richtig angehen und haben angefangen Zeitungsartikel und andere Quellen zusammenzutragen“, sagt der Hobbyhistoriker.

Was die Vier fanden, war zum Teil erschütternd. So wie die Geschichte der Kötschauer Mühle am Stadtrand von Zerbst ( Sachsen-Anhalt). Ein gutes Dutzend Jugendliche hatte die marode und leerstehende Immobilie im DDR-Verfall besetzt und zu einem linken Treffpunkt für die Region ausgebaut. Dass Neonazis das Hausprojekt am 2. Oktober angreifen wollten, war nicht nur in der Szene ein Gerücht. In der „Volksstimme“ ließ die Polizei sogar mitteilen, dass sie aus Personalmangel nicht einschreiten werde. Die Bewohner verbarrikadierten sich, 200 bis 300 Rechtsextreme, aber auch andere Jugendliche aus dem Ort, kamen und belagerten das Gebäude – und zündeten es letztlich an. Die verbliebenen 17 Bewohner kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Opfer wurden kaum ernst genommen

„Viele Menschen mussten damals um ihre Leben fürchten, als Opfer hat man sie aber kaum ernst genommen“, sagt Konstantin Behrends. In der Berichterstattung der Medien seien die Neonazis und Skinheads zwar auch benannt worden. „Allerdings wurden die Angriffe auf linke Projekte eher als Ausdruck rivalisierende Gewalt wahrgenommen und nicht als das, was sie waren: Angriffe auf Menschen“, so Behrends weiter.

30 Jahre später soll sich diese Sicht ändern, auch weil sich manche Vorzeichen ähneln. „Aktuell wird ja wieder sehr viel über die Zeit seit der Wiedervereinigung gesprochen, auch von jüngeren Menschen. Da geht es um ostdeutsche Identität, über Nachteile. Wir erleben aber auch ein erneutes Aufkommen von Neonazi-Gewalt“, erzählt der 28-Jährige. Mit ihrer Datensammlung wollten die Macher von „zweiteroktober90.de“ nun Grundlagen für einen Debatte schaffen. „Wir wollten dabei betont sachlich bleiben und uns mit eigenen Forderungen zurücknehmen“, sagt Konstantin Behrends.

Quellensammlung zu zahlreichen ostdeutschen Städten

Diese Konzentration auf belegbare Informationen ist dem Webportal, das inzwischen zum Archiv angewachsen ist, anzumerken. Zeitungsartikel, Buchpassagen, Fotos und andere Quellen werden präsentiert und eingeordnet. Neben einem allgemeinen Überblick zur Situation bietet das Portal auch detaillierte Informationen zum konkreten Geschehen in einzelnen Städten. Ähnliche Attacken wie in Leipzig und Zerbst gab es in der Nacht zum 3. Oktober beispielsweise auch in Weimar, Guben, Magdeburg, Erfurt, Berlin, Hoyerswerda, Jena, Halle und Frankfurt/Oder.

Nicht zuletzt geben die vier Autoren auch Hinweise zum Kontext, versuchen sich an den Hintergründen für den gewalttätigen Rechtsradikalismus Anfang der 1990er Jahre – nicht nur für Spätgeborene. Dabei geht es auch tief in die DDR-Gesellschaft hinein, die oftmals nur oberflächlich weltoffen und verordnet antirassistisch eingestellt war.

Das Projekt im Netz: zweiteroktober90.de

Von Matthias Puppe